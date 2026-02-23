McLaren heeft de wintertests in Bahrein met een goed gevoel afgesloten, maar volgens teambaas Andrea Stella is er nog werk aan de winkel. De Italiaan ziet Ferrari en Mercedes voorlopig als de referentie richting de eerste race van het seizoen in Melbourne.

De renstal uit Woking kon vrijwel het volledige testprogramma afwerken en verzamelde veel data. Toch blijft Stella voorzichtig als het gaat om de verhoudingen in de top van het veld.

Stella: ‘Ferrari en Mercedes zijn voorlopig de maatstaf’

Volgens Andrea Stella verliep de testperiode bijzonder vlot. In gesprek met diverse media sprak hij dan ook zijn tevredenheid uit. “Globaal gezien was dit een positieve wintertest. Zeker in Bahrein bleek de auto betrouwbaar en konden we bijna alle geplande punten afvinken. Dat heeft ons veel inzichten opgeleverd.”

De betrouwbaarheid van de MCL40 speelde daarbij een sleutelrol. “We hebben veel kilometers kunnen maken en daardoor begrijpen we het potentieel van de wagen beter. We hebben elke dag kleine stappen gezet, onder meer met de afstelling, de aerodynamica, de banden en het gebruik van de power unit. Dat heeft duidelijk voor vooruitgang gezorgd.”

McLaren en Red Bull dicht bij elkaar

Toch blijft de pikorde volgens Stella voorlopig duidelijk. Ferrari en Mercedes lijken een kleine voorsprong te hebben. “Deze test heeft bevestigd dat zij de teams zijn die iedereen moet kloppen. Wij zitten daar niet ver achter en het is positief dat we bij de top-vier horen, maar zij lijken voorlopig een stapje voor.”

Over de strijd met Red Bull Racing blijft hij voorzichtig. “Het is moeilijk om exact te vergelijken, maar racesimulaties geven vaak het meest realistische beeld. Oscar en Verstappen reden op hetzelfde moment en hun tempo lag dicht bij elkaar. Daarom denk ik dat McLaren en Red Bull momenteel erg aan elkaar gewaagd zijn, terwijl Ferrari en Mercedes nog een kleine marge hebben.”