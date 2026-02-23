user icon
McLaren vreest Ferrari en Mercedes: "Wij zitten daar niet ver achter"

McLaren heeft de wintertests in Bahrein met een goed gevoel afgesloten, maar volgens teambaas Andrea Stella is er nog werk aan de winkel. De Italiaan ziet Ferrari en Mercedes voorlopig als de referentie richting de eerste race van het seizoen in Melbourne.

De renstal uit Woking kon vrijwel het volledige testprogramma afwerken en verzamelde veel data. Toch blijft Stella voorzichtig als het gaat om de verhoudingen in de top van het veld.

Stella: ‘Ferrari en Mercedes zijn voorlopig de maatstaf’

Volgens Andrea Stella verliep de testperiode bijzonder vlot. In gesprek met diverse media sprak hij dan ook zijn tevredenheid uit. “Globaal gezien was dit een positieve wintertest. Zeker in Bahrein bleek de auto betrouwbaar en konden we bijna alle geplande punten afvinken. Dat heeft ons veel inzichten opgeleverd.”

De betrouwbaarheid van de MCL40 speelde daarbij een sleutelrol. “We hebben veel kilometers kunnen maken en daardoor begrijpen we het potentieel van de wagen beter. We hebben elke dag kleine stappen gezet, onder meer met de afstelling, de aerodynamica, de banden en het gebruik van de power unit. Dat heeft duidelijk voor vooruitgang gezorgd.”

McLaren en Red Bull dicht bij elkaar

Toch blijft de pikorde volgens Stella voorlopig duidelijk. Ferrari en Mercedes lijken een kleine voorsprong te hebben. “Deze test heeft bevestigd dat zij de teams zijn die iedereen moet kloppen. Wij zitten daar niet ver achter en het is positief dat we bij de top-vier horen, maar zij lijken voorlopig een stapje voor.”

Over de strijd met Red Bull Racing blijft hij voorzichtig. “Het is moeilijk om exact te vergelijken, maar racesimulaties geven vaak het meest realistische beeld. Oscar en Verstappen reden op hetzelfde moment en hun tempo lag dicht bij elkaar. Daarom denk ik dat McLaren en Red Bull momenteel erg aan elkaar gewaagd zijn, terwijl Ferrari en Mercedes nog een kleine marge hebben.”

shakedown

Posts: 1.678

Krijg een ruggengraat!. Je bent kampioen geworden! Handel er dan ook na. Ik wordt er zo moe van om elke keer weer te horen: ja, we weten het niet, ja, anderen zijn waarschijnlijk sneller.

Waarom niet: WIJ ZIJN GVD MCLAREN!!! WIJ ZIJN DE MAATSTAF, F*CK DE REST! Als je ons wil verslaan, kom maar ... [Lees verder]

  • 2
  • 23 feb 2026 - 09:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren Ferrari Mercedes

Reacties (5)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 133

    Hihi wat 'n gekke sport toch, iedereen vreest iedereen, allemaal te beven als 'n rietje, stelletje mallerds...

    • + 0
    • 23 feb 2026 - 08:13
  • shakedown

    Posts: 1.679

    Krijg een ruggengraat!. Je bent kampioen geworden! Handel er dan ook na. Ik wordt er zo moe van om elke keer weer te horen: ja, we weten het niet, ja, anderen zijn waarschijnlijk sneller.

    Waarom niet: WIJ ZIJN GVD MCLAREN!!! WIJ ZIJN DE MAATSTAF, F*CK DE REST! Als je ons wil verslaan, kom maar op, we lusten je rauw.

    Nee, alles en overal is het van die gezapigde one-liners met gemauw...

    BAH

    • + 2
    • 23 feb 2026 - 09:00
    • shakedown

      Posts: 1.679

      Dit geld natuurlijk niet alleen voor McLaren, maar ook in eerder jaren met Mercedes en Red Bull.

      • + 1
      • 23 feb 2026 - 09:01
    • bvonk2

      Posts: 224

      Dit jaar is toch wel heel anders. Door de nieuwe regels is iedereen zo goed als opnieuw begonnen. Dus de resultaten van vorig jaar zeggen niet zoveel. De testdagen ook niet alles maar wel meer en dus niet gek dat daar vooral naar gekeken wordt.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 12:18
    • shakedown

      Posts: 1.679

      Daar gaat het niet om. Het gaat om het uitstralen van zelfvertrouwen.

      • + 0
      • 23 feb 2026 - 12:25

