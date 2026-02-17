Het team van Red Bull Racing moest het vorige week in Bahrein doen zonder hun teambaas Laurent Mekies. De Fransman ontbrak in de paddock, en dat was een kleine tegenslag voor Red Bull. Morgen gaat in Bahrein de derde testweek van het voorseizoen van start, en Mekies heeft zich weer bij het team gevoegd.

Het team van Red Bull Racing staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal rijdt dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron, die ze samen met Ford ontwikkelen. Daarnaast zijn de regels in de Formule 1 voor dit seizoen veranderd, wat betekent dat de testdagen nog belangrijker zijn dan normaal het geval is.

Wat was er aan de hand?

Red Bulls voorseizoen verloopt vooralsnog naar wens, en ze wisten al de nodige meters te maken. Tijdens de besloten testweek in Barcelona kenden ze amper problemen, terwijl ze vorige week in Bahrein wel een dagdeel misten, maar wel veel meters wisten te maken. Afgelopen week moesten ze het echter doen zonder teambaas Mekies, die vanwege een medische ingreep niet kon afreizen naar het circuit. Hij stond in contact met het team tijdens de test, maar het was vanzelfsprekend geen ideale situatie.

Is Mekies weer terug?

Nu de derde testweek van het voorseizoen op het punt van beginnen staat, is Red Bull weer op volle oorlogssterkte. Mekies werd vanochtend gespot in de paddock van het circuit van Sakhir in Bahrein, waar morgen de testweek van start gaat. Voor Red Bull wordt het belangrijk om weer goed voor de dag te komen, en Isack Hadjar trapt morgen de test af. Hij zal de hele dag in actie komen, waarna viervoudig wereldkampioen Max Verstappen op donderdag het stuur overneemt.

Sterke prestaties

Onder leiding van Mekies is er in het afgelopen halfjaar veel veranderd bij Red Bull. Hij nam in de zomer de leiding over van de ontslagen Christian Horner, en onder zijn bewind vocht Verstappen zich terug in de strijd om de titel. In de afgelopen maanden vertrokken er een aantal belangrijke namen bij het team, maar de sfeer onder Mekies lijkt goed te zijn.