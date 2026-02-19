Ook Isack Hadjar heeft laten weten dat het wennen geblazen is met de nieuwe Formule 1-auto's. Na een shakedown in Barcelona en een testweek in Bahrein achter de rug, begint er steeds meer duidelijk te worden over de gloednieuwe bolides. Net als Max Verstappen, heeft Hadjar zijn vraagtekens gezet bij de nieuwe machines.
Verstappen liet er geen gras over groeien na de eerste testweek in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing hekelde het managen van de banden en de batterij, omschreef de auto's als Formule E op steroïden en schemerde zelfs door dat een langer vervolg in de F1 als zijn contract in 2028 afloopt, nog maar overwogen moet worden.
Hadjar pal achter Verstappen
Na Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Pierre Gasly en Fernando Alonso - allemaal Grand Prix-winnaars - was het ook Hadjar die het eens was met Verstappen. De kersverse teamgenoot van de Nederlander bij Red Bull, uitte eveneens zijn bezorgdheid over de nieuwe auto's. Daarbij erkende hij dat het inleveren van snelheid, ook een stap achteruit is.
"Formule 1? Jazeker", aldus Hadjar op de vraag of hij bezorgd is. "Ik wil absoluut in auto's rijden die ronderecords kunnen breken. Dat is toch waar je als kind van droomt? Dus ja, ik zou graag in snellere auto's rijden", voegde de Fransman daaraan toe.
F1-rijders moeten meer managen
Mede omdat de motor nu 50/50 bestaat uit vermogen en elektriciteit en omdat de banden van Pirelli nog altijd gevoelig zijn, is het managen geblazen voor alle coureurs. Aan de andere kant ziet Hadjar daar mogelijkheden. "Het vereist wat meer denkwerk, dus het is voor iedereen wat moeilijker. Het is minder natuurlijk om te rijden, maar er is zeker meer kans om het verschil te maken."
"Ik bedoel, de spanning van het strijden om overwinningen tegen topcoureurs zal er zeker nog steeds zijn, en dat is het belangrijkste. Maar je wilt het toch liever doen in supersnelle auto's. Dat maakt het over het algemeen net iets leuker", zo concludeerde de Fransman uiteindelijk.
Reacties (3)
JV fan
Posts: 2.952
Valt me allesinds mee,, in 2022 waren de test tijden ongeveer even snel... ďus echt veel langzamer zijn ze niet (in Bahrein dan )
shakedown
Posts: 1.665
Snellere auto's is in mijn ogen niet het allerbelangrijskte. je wil een auto die zo lang mogelijk en zo veel mogelijk op het maximale kan rijden. Indien alle auto's nu 2 seconden langzamer zijn, maar wel 60 ronden op het scherpst van de snede gepushed kan worden is dat vele malen mooier.
Dat is nu ook iets wat ik bijzonder vind "we moeten liften in de bochten of rechte stukken" In mijn ogen is dat een balanceer act. Zorg dat je minder downforce/drag hebt, zodat je minder stroom verbruik hebt. Ja, je heb dan ook minder grip in de bochten, maar dat is nu juist het balanceren tussen energie management en snelheid. Dat zal de eerste races wat gedoe opleveren, maar ik weet zeker dat de teams deze balans steeds beter gaan vinden. En na een race of 5 is het geen echt issue meer.
Ze klagen nog steeds, uiteraard, want ze willen altijd meer, meer, meer. En terecht...
F1 bekijker
Posts: 6
Hebben die gasten geen eigen menig of plaatsen we alles onder Verstappen?