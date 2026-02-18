user icon
Het team van Red Bull Racing heeft geen goede start van de dag achter de rug. De Oostenrijkse renstal stond vanochtend lang in de pits met Isack Hadjar, en daarmee hebben ze een flinke achterstand opgelopen op de concurrentie. Max Verstappen haalt er zijn schouders over op.

Red Bull heeft ervoor gekozen om vandaag Hadjar de hele dag te laten rijden, wat betekent dat hij de verloren tijd goed kan maken. Hadjar reed in de ochtend slechts dertien rondjes, waarna er een probleem werd ontdekt en hij niet in actie kon komen. Voor Hadjar is dat vervelend, want hij moest vorige week ook een hele ochtendsessie aan zich voorbij laten gaan vanwege grote problemen.

Red Bull hoopt vanmiddag wel de baan op te kunnen komen, maar bij het begin van de middagsessie stonden de schermen nog voor de pitbox. Dit betekent meestal dat er grote werkzaamheden aan de auto worden uitgevoerd. Als Hadjar vandaag niet meer kan rijden, dan moet hij wachten tot en met vrijdag voordat hij weer in actie kan komen. Max Verstappen zit morgen namelijk de hele dag achter het stuur.

'Dit is een positieve start'

Verstappen moest tijdens de lunchstop in Bahrein aanschuiven in de perszaal, waar hij werd gevraagd naar de problemen: "Ik denk dat het een heel positieve start van het jaar is geweest. We beschikken over een compleet nieuwe krachtbron die vanaf nul is opgebouwd, dus het is echt heel erg indrukwekkend om te zien. Het was heel erg leuk om met iedereen samen te werken en dit is natuurlijk een heel erg mooi moment voor ons allemaal."

Hoe kijkt Verstappen naar de problemen van vandaag?

De tegenvallende ochtendsessie is volgens Verstappen dan ook geen groot probleem: "Misschien was de start nu niet zo geweldig voor het team. Vorige week hadden we ook één dag die wat moeilijker was. Maar dat valt ook te verwachten, toch? Over het algemeen ben ik heel erg blij met deze auto. We hebben niet al te veel problemen, dus dat is helemaal prima."

Larry Perkins

Posts: 63.031

Uit de woorden van Max is op te maken dat als de concurrentie voor de zomerstop veel punten bij elkaar wegsnoept, hij vanaf Zandvoort weer meestrijdt voor de wereldtitel.
De voorlopig laatste Dutch GP wordt dus het kantelpunt in het seizoen, een mooie afsluiter...

  • 1
  • 18 feb 2026 - 14:42
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Meer nieuws

