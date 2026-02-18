Ferrari-teambaas Fred Vasseur kijkt met vertrouwen naar de volgende pre-season test in Bahrein. De Fransman verwacht dat de concurrentie niet stil zal zitten en voorspelt dat veel teams met grote updates zullen komen. Tegelijkertijd is hij tevreden over de eerste stappen van de Scuderia en de manier waarop het ontwikkelingsprogramma voorlopig verloopt.

Voor het seizoen 2026, waarin nieuwe technische regels een grote rol spelen, koos Ferrari er bewust voor om met een ‘spec A’-versie van de wagen te beginnen. Het doel: zoveel mogelijk kilometers maken en later de focus verschuiven naar pure prestaties. Na de eerste test op het Bahrain International Circuit kan Vasseur terugkijken op een solide voorbereiding, met enkel McLaren en Williams die meer ronden afwerkten.

Vasseur tevreden over eerste aanpak Ferrari

Op de vraag of het plan met de eerste specificatie goed had gewerkt, reageerde Vasseur positief. “Tot nu toe zou ik zeggen: zo goed, zo ver. We hebben ongeveer 4.500 kilometer afgelegd en dat is belangrijk. De betrouwbaarheid was degelijk en dit is de beste manier om data te verzamelen en te begrijpen welke richtingen we kunnen inslaan", zo klonk het tegenover F1.com.

De Ferrari-baas benadrukte dat prestaties voorlopig nog geen prioriteit zijn. “We kijken nog niet naar snelheid, iedereen is vooral met zichzelf bezig. Het is moeilijk om te vergelijken, maar het belangrijkste is dat we stap voor stap de auto leren kennen. Er is nog een lange weg te gaan.”

Ferrari verwacht grote upgrades bij concurrentie

Na de eerste updates tijdens de openingsdagen in Bahrein verwacht Vasseur dat de ontwikkelingsstrijd snel zal losbarsten. “Ik ben ervan overtuigd dat de meeste teams volgende week met grote upgrades komen, en misschien ook nog eens in Melbourne. In het begin van het seizoen zal de ontwikkeling extreem snel gaan.”

Tot slot bleef Vasseur realistisch over de huidige situatie bij Ferrari. “Je wilt altijd meer ronden rijden en nog meer leren, maar over het algemeen ben ik tevreden. We hebben geen grote betrouwbaarheidsproblemen gehad en dat is positief. De correlatie is goed en dat geeft vertrouwen. Het gaat nu niet om prestaties, maar om de kwaliteit van het werk dat we leveren in de ontwikkeling.”