user icon
icon

Ferrari vreest aanval van concurrentie: "Iedereen zal updates meenemen"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari vreest aanval van concurrentie: "Iedereen zal updates meenemen"

Ferrari-teambaas Fred Vasseur kijkt met vertrouwen naar de volgende pre-season test in Bahrein. De Fransman verwacht dat de concurrentie niet stil zal zitten en voorspelt dat veel teams met grote updates zullen komen. Tegelijkertijd is hij tevreden over de eerste stappen van de Scuderia en de manier waarop het ontwikkelingsprogramma voorlopig verloopt.

Voor het seizoen 2026, waarin nieuwe technische regels een grote rol spelen, koos Ferrari er bewust voor om met een ‘spec A’-versie van de wagen te beginnen. Het doel: zoveel mogelijk kilometers maken en later de focus verschuiven naar pure prestaties. Na de eerste test op het Bahrain International Circuit kan Vasseur terugkijken op een solide voorbereiding, met enkel McLaren en Williams die meer ronden afwerkten.

Meer over Ferrari 'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

16 feb
 Hamilton maant FIA tot actie: Ferrari-rijder gaat in tegen voormalig team Mercedes

Hamilton maant FIA tot actie: Ferrari-rijder gaat in tegen voormalig team Mercedes

14 feb

Vasseur tevreden over eerste aanpak Ferrari

Op de vraag of het plan met de eerste specificatie goed had gewerkt, reageerde Vasseur positief. “Tot nu toe zou ik zeggen: zo goed, zo ver. We hebben ongeveer 4.500 kilometer afgelegd en dat is belangrijk. De betrouwbaarheid was degelijk en dit is de beste manier om data te verzamelen en te begrijpen welke richtingen we kunnen inslaan", zo klonk het tegenover F1.com. 

De Ferrari-baas benadrukte dat prestaties voorlopig nog geen prioriteit zijn. “We kijken nog niet naar snelheid, iedereen is vooral met zichzelf bezig. Het is moeilijk om te vergelijken, maar het belangrijkste is dat we stap voor stap de auto leren kennen. Er is nog een lange weg te gaan.”

Ferrari verwacht grote upgrades bij concurrentie

Na de eerste updates tijdens de openingsdagen in Bahrein verwacht Vasseur dat de ontwikkelingsstrijd snel zal losbarsten. “Ik ben ervan overtuigd dat de meeste teams volgende week met grote upgrades komen, en misschien ook nog eens in Melbourne. In het begin van het seizoen zal de ontwikkeling extreem snel gaan.”

Tot slot bleef Vasseur realistisch over de huidige situatie bij Ferrari. “Je wilt altijd meer ronden rijden en nog meer leren, maar over het algemeen ben ik tevreden. We hebben geen grote betrouwbaarheidsproblemen gehad en dat is positief. De correlatie is goed en dat geeft vertrouwen. Het gaat nu niet om prestaties, maar om de kwaliteit van het werk dat we leveren in de ontwikkeling.”

F1 Nieuws Formule 1 F1 Frédéric Vasseur Ferrari

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Frédéric Vasseur -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land Frankrijk
  • Geb. datum 1 jan 1968 (58)
  • Geb. plaats Draveil, Île-de-France, France, Frankrijk
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar