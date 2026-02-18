Max Verstappen is al jaren een van de meest succesvolle coureurs in de Formule 1, maar daarnaast bouwt hij ook volop aan zijn eigen raceteam. Dat betekent dat hij niet altijd tijd – of zin – heeft voor randzaken. Zo liet de Nederlander in 2025 de première van F1 The Movie links liggen, omdat hij zich liever op het circuit wilde focussen.

Waar veel coureurs na de Grand Prix van Canada richting New York trokken voor het event, stond Verstappen amper twee dagen later alweer op de baan. De viervoudig wereldkampioen werkte in alle stilte aan de voorbereiding van een belangrijke GT3-race.

Verstappen kiest voor test boven rode loper

In de Viaplay-documentaire Max Verstappen – New Ground legt de Nederlander uit waarom hij meteen naar Circuit de Spa-Francorchamps reisde. “De week nadien stond de 24 uur van Spa op het programma. We hadden al getest, maar met drie coureurs in één auto is het lastig om genoeg tijd te maken. Voor mijn gevoel kwamen we gewoon tijd tekort.”

Daarom besloot hij zelf nog achter het stuur te kruipen van de GT3-wagen van Verstappen.com Racing. “Het was voor ons de belangrijkste race van het jaar. Ik wilde zeker zijn dat we competitief waren en minstens voor een top tien konden strijden. Deze extra sessie was eigenlijk een soort noodtest.”

Verstappen kon bovendien niet rekenen op zijn vaste rijders. “Zo kort voor het evenement mochten zij niet meer testen op Spa. Dan moet ‘Franz Hermann’ maar instappen”, lacht hij, verwijzend naar zijn alias.

Geen interesse in glamourwereld

De première in de Verenigde Staten miste hij dus zonder spijt. “Wij zijn bezig met prestaties op de baan. Terwijl zij daar nog lagen te slapen, waren wij aan het werken”, klinkt het nuchter.

Ook de glamour rond zulke evenementen spreekt hem niet aan. “Ik ben gewoon niet het type dat graag op de rode loper staat. Ik hoef niet rond te lopen tussen bekende mensen omdat ik daarvoor uitgenodigd word.”

Verstappen sluit af op zijn typische manier. “Ik hoef niet altijd voor de camera te staan. Ik wil daar niet in een pak doen alsof ik belangrijk ben. Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen”, zegt hij, waarna hij in lachen uitbarst.