Verstappen broodnuchter: "Uiteindelijk schijt iedereen op dezelfde plee"

Verstappen broodnuchter: "Uiteindelijk schijt iedereen op dezelfde plee"

Max Verstappen is al jaren een van de meest succesvolle coureurs in de Formule 1, maar daarnaast bouwt hij ook volop aan zijn eigen raceteam. Dat betekent dat hij niet altijd tijd – of zin – heeft voor randzaken. Zo liet de Nederlander in 2025 de première van F1 The Movie links liggen, omdat hij zich liever op het circuit wilde focussen.

Waar veel coureurs na de Grand Prix van Canada richting New York trokken voor het event, stond Verstappen amper twee dagen later alweer op de baan. De viervoudig wereldkampioen werkte in alle stilte aan de voorbereiding van een belangrijke GT3-race.

Verstappen kiest voor test boven rode loper

In de Viaplay-documentaire Max Verstappen – New Ground legt de Nederlander uit waarom hij meteen naar Circuit de Spa-Francorchamps reisde. “De week nadien stond de 24 uur van Spa op het programma. We hadden al getest, maar met drie coureurs in één auto is het lastig om genoeg tijd te maken. Voor mijn gevoel kwamen we gewoon tijd tekort.”

Daarom besloot hij zelf nog achter het stuur te kruipen van de GT3-wagen van Verstappen.com Racing. “Het was voor ons de belangrijkste race van het jaar. Ik wilde zeker zijn dat we competitief waren en minstens voor een top tien konden strijden. Deze extra sessie was eigenlijk een soort noodtest.”

Verstappen kon bovendien niet rekenen op zijn vaste rijders. “Zo kort voor het evenement mochten zij niet meer testen op Spa. Dan moet ‘Franz Hermann’ maar instappen”, lacht hij, verwijzend naar zijn alias.

Geen interesse in glamourwereld

De première in de Verenigde Staten miste hij dus zonder spijt. “Wij zijn bezig met prestaties op de baan. Terwijl zij daar nog lagen te slapen, waren wij aan het werken”, klinkt het nuchter.

Ook de glamour rond zulke evenementen spreekt hem niet aan. “Ik ben gewoon niet het type dat graag op de rode loper staat. Ik hoef niet rond te lopen tussen bekende mensen omdat ik daarvoor uitgenodigd word.”

Verstappen sluit af op zijn typische manier. “Ik hoef niet altijd voor de camera te staan. Ik wil daar niet in een pak doen alsof ik belangrijk ben. Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen”, zegt hij, waarna hij in lachen uitbarst.

Jij hebt vast foto's van alle zes. ;-)

    Bedoeld of onbedoeld toch een lekker statement gemaakt, de succesvolste coureur van het moment schitterde door afwezigheid, vond scheuren op een circuit belangrijker. Dat vond Brad helemaal niet leuk.

      Daarom gaan ze nu ook een 2e film maken zodat Max wel kan komen opdraven, maar ze hebben Brad Pitt voor de zekerheid nog maar niet voor de rol gevraagd. Dit laatste is serieus.

      volgens geruchten hebben ze clint eastwood benaderd voor die rol

      LoL. Leeft die dan nog? Jemig, die is van 1930 en dus al 95 jaar!

    Toch wel mooi dat Verstappen aan het begin van elk artikel wordt geïntroduceerd. Ik heb nog nooit van die vent gehoord.

      "Ik heb nog nooit van die vent gehoord"
      geeft niks kan gebeuren, ik zal het je uitleggen, Max Verstappen is al jaren een van de meest succesvolle coureurs in de Formule 1, maar daarnaast bouwt hij ook volop aan zijn eigen raceteam....

      Men denkt dat hij zelfs kampioenschapsmateriaal is. Wellicht gaan we nog veel van hem horen.

    "Uiteindelijk schijt iedereen op dezelfde plee"
    Dan moet er toch wel een hele constipatie zijn daar bij die plee ingang.

    Je blijft van mijn wc af!

    “Ik hoef niet altijd voor de camera te staan. Ik wil daar niet in een pak doen
    alsof ik belangrijk ben. Uiteindelijk zijn we allemaal gewoon mensen.”

    Daar denkt zijn vriendin héél anders over.

    "Uiteindelijk schijt iedereen op dezelfde plee"

    Niet in huize Verstappen, want die hebben 6 wc's.

      Jij hebt vast foto's van alle zes. ;-)

    Je zal maar na Max naar dat schijthuis moeten zeg.
    Het schijnt dat hij kan kleien als de beste van dat voer wat hij van Kelly voorgeschoteld krijgt.

    Het schijnt zelfs zo te zijn dat na het schijten van Max dat de schoonmaakster van haar houtje valt als ze 'n uur later, nadat Max de deur achter zich heeft dichtgetrokken, die deur weer open trekt.

      " ....... van dat voer wat hij van Kelly voorgeschoteld krijgt."

      Sinds wanneer kookt Kelly? Ze kan alleen pap maken vertelde ze.

