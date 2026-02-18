user icon
icon

FIA deelt statement over mogelijk aanpassen F1-regels

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA deelt statement over mogelijk aanpassen F1-regels

De FIA, de Formule 1 en alle Formule 1-teams hebben vandaag met elkaar om tafel gezeten over mogelijke regelwijzigingen. Er waren in de afgelopen dagen zorgen ontstaan over onder meer de startprocedures. Er zijn echter nog geen definitieve knopen doorgehakt, maar ze houden alles wel goed in de gaten.

Dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Dit zorgt voor grote veranderingen, en de coureurs moesten zichzelf een nieuwe rijstijl aanleren. Tijdens de eerste testweek in Bahrein waren er de nodige klachten van de coureurs, zo stelde Max Verstappen dat het niet aanvoelde als de Formule 1, en dat het meer een soort Formule E op steroïden was geworden.

Meer over FIA 'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

'Ferrari verwacht dat FIA Mercedes-motor gaat verbieden'

16 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Daarnaast waren er ook veel zorgen over de startprocedure, want de vrees bestaat dat er gevaarlijke situaties ontstaan door het feit dat de coureurs hun batterij nu moeten opladen. Tijdens de tests in Barcelona en Bahrein bleek tijdens proefstarts dat auto's er lang over deden om van hun plek te komen, en meerdere auto's sloegen zelfs af.

Wat is er besloten?

De F1 Commission heeft deze punten vandaag besproken tijdens een vergadering in een hotel in Bahrein. De FIA deelt hier nu een statement over, en ze laten weten dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd. De FIA stelt dat de coureurs positieve feedback hebben gegeven over de lichtere en kleinere auto's. Ze hebben een enquête ingevuld, en ze zouden het erover eens zijn dat de rijkwaliteit is verbeterd.

De FIA geeft wel aan dat er tijdens de testweek die vandaag is begonnen meer tests zullen worden uitgevoerd. Er zullen ook geen regels worden aangepast, aangezien dat te vroeg zou zijn en dit instabiliteit zou kunnen veroorzaken voor de start van het seizoen begin volgende maand. Als er meer data is verzameld, zal de FIA de zaak nogmaals gaan bekijken.

Hoe zit het met de startprocedure?

De zorgen over de startprocedure zijn volgens de FIA ook besproken, en dit leverde een constructieve discussie op. In de komende dagen zullen veranderingen aan racesystemen worden bekeken. De FIA laat ook nog weten dat er is gesproken over het mogelijk uitbreiden van de sprintkalender naar twaalf raceweekenden, hier is echter nog geen knoop over doorgehakt.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.504

Ze komen ook hier op het forum volgens mij.

Ik had eerder deze week geopperd om de boel op/onder druk te zetten voor ongeveer 15 sec. tijdens 'n andere kleur van de start lichten.
Nu hebben ze mij gecontacteerd om het idee over te nemen.

  • 2
  • 18 feb 2026 - 14:53
Foto's F1 Test Bahrain, 18 februari 2026
F1 Nieuws F1 Test Bahrein 2026

Reacties (5)

Login om te reageren
  • NyckVrieskast

    Posts: 1.124

    Hahaha wat een statement. Nou een team met een mercedes motor wordt kampioen

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 14:41
    • Larry Perkins

      Posts: 63.031

      Daarover is nog niks naar buiten gebracht @NyckVrieskast...

      Geen uitspraken over compressieverhouding F1-motoren
      In de samenvatting van de bijeenkomst staat verder niets over de discussie omtrent de Mercedes-motoren en de compressieverhouding van de krachtbronnen.
      Gezien alle motor fabrikanten en betrokken partijen bij elkaar waren voor de meeting in Bahrein, zou het goed mogelijk kunnen zijn dat dit onderwerp ook is besproken. Er is echter nog niks naar buiten gekomen hierover.
      Mogelijk volgt dit later, al wordt daar ook niks over gezegd in het statement van de commissie.

      Ook werd er gesproken over meer sprintraces, twaalf stuks, gebaseerd op de vraag naar dit soort raceweekenden van fans en de organisatoren van de race. Het belangrijkste nieuws, de Mercedes-motor, blijft dus nog even een vraagteken. Net als de oplossing voor het probleem met de elektrische kant van de motor.
      Het plan om data te verzamelen lijkt geen uitgebreid plan te zijn.

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 15:11
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.504

    Ze komen ook hier op het forum volgens mij.

    Ik had eerder deze week geopperd om de boel op/onder druk te zetten voor ongeveer 15 sec. tijdens 'n andere kleur van de start lichten.
    Nu hebben ze mij gecontacteerd om het idee over te nemen.

    • + 2
    • 18 feb 2026 - 14:53
  • Spearhead

    Posts: 458

    De FIA laat ook nog weten dat er is gesproken over het mogelijk uitbreiden van de sprintkalender naar twaalf raceweekenden.

    Alhoewel ik bijna altijd naar de sprints kijk, moet ik zeggen dat ik niet zit te wachten op nog meer sprintraces. Ik persoonlijk vind dit echt geen meerwaarde is voor de F1.

    • + 1
    • 18 feb 2026 - 16:45

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar