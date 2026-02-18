De FIA, de Formule 1 en alle Formule 1-teams hebben vandaag met elkaar om tafel gezeten over mogelijke regelwijzigingen. Er waren in de afgelopen dagen zorgen ontstaan over onder meer de startprocedures. Er zijn echter nog geen definitieve knopen doorgehakt, maar ze houden alles wel goed in de gaten.

Dit jaar gelden er nieuwe motorische en aerodynamische regels in de Formule 1. Dit zorgt voor grote veranderingen, en de coureurs moesten zichzelf een nieuwe rijstijl aanleren. Tijdens de eerste testweek in Bahrein waren er de nodige klachten van de coureurs, zo stelde Max Verstappen dat het niet aanvoelde als de Formule 1, en dat het meer een soort Formule E op steroïden was geworden.

Daarnaast waren er ook veel zorgen over de startprocedure, want de vrees bestaat dat er gevaarlijke situaties ontstaan door het feit dat de coureurs hun batterij nu moeten opladen. Tijdens de tests in Barcelona en Bahrein bleek tijdens proefstarts dat auto's er lang over deden om van hun plek te komen, en meerdere auto's sloegen zelfs af.

Wat is er besloten?

De F1 Commission heeft deze punten vandaag besproken tijdens een vergadering in een hotel in Bahrein. De FIA deelt hier nu een statement over, en ze laten weten dat er constructieve gesprekken zijn gevoerd. De FIA stelt dat de coureurs positieve feedback hebben gegeven over de lichtere en kleinere auto's. Ze hebben een enquête ingevuld, en ze zouden het erover eens zijn dat de rijkwaliteit is verbeterd.

De FIA geeft wel aan dat er tijdens de testweek die vandaag is begonnen meer tests zullen worden uitgevoerd. Er zullen ook geen regels worden aangepast, aangezien dat te vroeg zou zijn en dit instabiliteit zou kunnen veroorzaken voor de start van het seizoen begin volgende maand. Als er meer data is verzameld, zal de FIA de zaak nogmaals gaan bekijken.

Hoe zit het met de startprocedure?

De zorgen over de startprocedure zijn volgens de FIA ook besproken, en dit leverde een constructieve discussie op. In de komende dagen zullen veranderingen aan racesystemen worden bekeken. De FIA laat ook nog weten dat er is gesproken over het mogelijk uitbreiden van de sprintkalender naar twaalf raceweekenden, hier is echter nog geen knoop over doorgehakt.