Mercedes houdt de adem in: 'Formule 1 beslist vandaag over veelbesproken motor'

Mercedes houdt de adem in: 'Formule 1 beslist vandaag over veelbesproken motor'

Het hele team van Mercedes zal vandaag met knikkende knieën door de paddock heen lopen. Naar verluidt steekt de FIA vandaag de koppen bij elkaar om te vergaderen over de veelbesproken motor van de Duitse fabrikant. Al weken hebben onder andere Ferrari, Audi en Red Bull Racing hun vraagtekens bij de Mercedes-motor gezet.

Het is misschien wel de meest gebruikte term de afgelopen weken in de Formule 1: de motor van Mercedes en hun compressieverhouding. De reglementen beweren dat de compressie 16:1 mag zijn, maar volgens een vermeend trucje van het team uit Brackley, zouden George Russell en Andrea Kimi Antonelli bij hoge temperaturen 18:1 lopen. Hierom heeft de concurrentie achter de schermen meerdere keren aan de bel getrokken.

FIA onderneemt actie

Mercedes is ondertussen onder een vergrootglas terechtgekomen. Over het team van teambaas Toto Wolff wordt naar verluidt vandaag vergaderd in Bahrein en komt daar mogelijk vandaag al uitsluitsel over. De spanning zal dus om te snijden zijn, aangezien de W17 in Barcelona en Bahrein - tot dusver - een hele competitieve auto leek. 

Daarbij zullen de fabrikanten naar verluidt de koppen bij elkaar steken over de controversiële motor van Mercedes. Zelf zal het Duitse merk daar niet bijzitten. 

Mercedes reageerde woedend

Eerder schoten de aantijgingen aan het adres van Mercedes in het verkeerde keelgat bij Wolff. De Oostenrijker reageerde alsof hij door een adder was gebeten en meende dat de rest van de paddock 'hun shit beter op orde moest krijgen'. 

Daarbij opperde CEO Ola Källenius zelfs juridische stappen. Een van de topmannen van het Duitse automerk beweerde namelijk dat een stap naar de rechter niet was uitgesloten. Inmiddels heeft Wolff bevestigd dat een eventuele stap naar de rechter, niet meer aan de orde is.

shakedown

Posts: 1.660

Nee hoor. Er wordt verteld dat ze geen stappen ondernemen. Mercedes wordt op de gebruikelijke FIA manier via de media geïnformeerd...

  • 1
  • 18 feb 2026 - 12:38
Reacties (6)

Login om te reageren
  • Freek-Willem

    Posts: 6.626

    Wel vreemd als andere teams/motor bouwers wel bij dat overleg zijn en Mercedes niet.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 12:36
    • shakedown

      Posts: 1.660

      Nee hoor. Er wordt verteld dat ze geen stappen ondernemen. Mercedes wordt op de gebruikelijke FIA manier via de media geïnformeerd...

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 12:38
    • Freek-Willem

      Posts: 6.626

      Bedoel je dat er niemand van de andere teams bij het overleg is @shakedown? Anders is het toch niet gebruikelijk?

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 12:40
  • shakedown

    Posts: 1.660

    Sarcame.... Alle teams zijn aanwezig, maar het team waar het om gaat wordt via de media geïnformeerd...

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 12:45
    • iOosterbaan

      Posts: 2.108

      offff...die zijn al geïnformeerd..weten wat hun 'straf' is en nu wordt de rest op de hoogte gebracht...

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 13:07
  • schwantz34

    Posts: 41.801

    Wolff loopt vast met de staart tussen zijn poten door de paddock te ijsberen...

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 13:14

