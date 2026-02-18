Het hele team van Mercedes zal vandaag met knikkende knieën door de paddock heen lopen. Naar verluidt steekt de FIA vandaag de koppen bij elkaar om te vergaderen over de veelbesproken motor van de Duitse fabrikant. Al weken hebben onder andere Ferrari, Audi en Red Bull Racing hun vraagtekens bij de Mercedes-motor gezet.

Het is misschien wel de meest gebruikte term de afgelopen weken in de Formule 1: de motor van Mercedes en hun compressieverhouding. De reglementen beweren dat de compressie 16:1 mag zijn, maar volgens een vermeend trucje van het team uit Brackley, zouden George Russell en Andrea Kimi Antonelli bij hoge temperaturen 18:1 lopen. Hierom heeft de concurrentie achter de schermen meerdere keren aan de bel getrokken.

FIA onderneemt actie

Mercedes is ondertussen onder een vergrootglas terechtgekomen. Over het team van teambaas Toto Wolff wordt naar verluidt vandaag vergaderd in Bahrein en komt daar mogelijk vandaag al uitsluitsel over. De spanning zal dus om te snijden zijn, aangezien de W17 in Barcelona en Bahrein - tot dusver - een hele competitieve auto leek.

Daarbij zullen de fabrikanten naar verluidt de koppen bij elkaar steken over de controversiële motor van Mercedes. Zelf zal het Duitse merk daar niet bijzitten.

All very cloak and daggers in the paddock this morning.



Aside from the #F1 commission meeting, we're hearing there is an unofficial meeting of the power unit manufacturers, rather than the full PUAC.



But said meeting won't have Mercedes at the table... — Thomas Maher (@thomasmaheronf1) February 18, 2026

Mercedes reageerde woedend

Eerder schoten de aantijgingen aan het adres van Mercedes in het verkeerde keelgat bij Wolff. De Oostenrijker reageerde alsof hij door een adder was gebeten en meende dat de rest van de paddock 'hun shit beter op orde moest krijgen'.

Daarbij opperde CEO Ola Källenius zelfs juridische stappen. Een van de topmannen van het Duitse automerk beweerde namelijk dat een stap naar de rechter niet was uitgesloten. Inmiddels heeft Wolff bevestigd dat een eventuele stap naar de rechter, niet meer aan de orde is.