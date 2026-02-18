De kritiek van Max Verstappen op de nieuwe Formule 1-regels voor 2026 haalt momenteel de headlines, maar volgens David Coulthard zal daar weinig van overblijven zodra het seizoen écht begint in Melbourne. De voormalig F1-coureur van onder andere Red Bull Racing en McLaren en groot bewonderaar van de Nederlander, denkt dat hij zal bijdraaien.

Verstappen spaarde de nieuwe generatie F1-wagens de voorbije weken niet. Na de wintertest liet Verstappen zich bijzonder kritisch uit over de rijervaring, die hij zelfs bestempelde als “anti-racen” en vergeleek met “Formule E op steroïden”.

Verstappen spaart nieuwe regels niet

Na een besloten testsessie in Barcelona trok de Formule 1-karavaan naar Bahrein voor de eerste officiële wintertest. Red Bull werkte daar in totaal 343 ronden af, met een opvallende marathon van 136 rondjes voor Max Verstappen op de openingsdag.

Die kilometers gaven de viervoudige wereldkampioen een duidelijk beeld van de nieuwe regels, maar enthousiast was hij allerminst. Volgens Verstappen draait alles momenteel om energiebeheer en voelt de wagen minder puur aan. Hij gaf aan dat het gevoel niet meer typisch Formule 1 is en dat hij als rijder liever voluit kan gaan, iets wat volgens hem nu moeilijker wordt.

Coulthard verwacht andere Verstappen bij seizoensstart

Verstappen liet ook verstaan dat de nieuwe regels mogelijk invloed hebben op zijn toekomst en dat hij steeds vaker kijkt naar andere manieren om plezier te beleven in de autosport. Op dit punt in zijn carrière is dat voor hem zelfs belangrijker dan winnen, zo klonk het.

Coulthard gelooft daar echter weinig van. “Uiteindelijk draait racen maar om twee dingen: snel zijn en als eerste over de streep komen”, aldus de voormalig F1-coureur tegenover TalkSport. “Max zit, geloof het of niet, al in zijn twaalfde seizoen en heeft het respect van iedereen in de paddock. Hij heeft dus absoluut het recht om zijn mening te geven over hoe een wagen aanvoelt.”

“Maar zodra hij in Melbourne arriveert, denkt hij daar niet meer aan”, vervolgde Coulthard. “Dan is het simpel: hoe haal ik het maximale uit dit pakket? Aan het einde van de rit staat er gewoon een winnaar. Dat is het mooie aan racen. Als het gepraat stopt, draait alles om de stopwatch en de geblokte vlag.”