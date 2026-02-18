Max Verstappen komt vandaag alsnog in actie, ondanks dat hij niet zal testen in zijn nieuwe RB22 in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zal namelijk met zijn gameteam - Team Redline - in actie komen, hoogstwaarschijnlijk achter de Playstation of de simulator. Verstappen staat erom bekend een gamefanaat te zijn.

Momenteel bevindt het Formule 1-circus zich in Bahrein voor de tweede testweek van het seizoen. Nadat er een shakedown in Barcelona heeft plaatsgevonden en er al een eerste officiële testweek achter de rug is, hebben alle teams nog slechts drie dagen voordat zij zich gaan richten op de eerste Grand Prix van het seizoen, namelijk in Australië op 8 maart. Spannende tijden dus, aangezien er compleet nieuwe auto's op de grid te bewonderen zijn.

Verstappen test vandaag niet

Verstappen zal vandaag in ieder geval niet in actie komen op het Bahrain International Circuit. Red Bull heeft besloten om zijn nieuwe teamgenoot - Isack Hadjar - de hele dag achter het stuur te zitten. In de gloednieuwe RB22 - gedreven door eigen motor die gebouwd is in samenwerking met Ford - is het aan de Fransman om zoveel mogelijk ronden te klokken.

Red Bull kende een goede eerste testweek van het nieuwe seizoen. Het was even afwachten of de nieuwe motor wel betrouwbaar zal zijn, maar Hadjar en Verstappen klokten een behoorlijk aantal ronden zonder stil te vallen. Behoudens een probleem op de donderdagochtend, maakten zij indruk op de rest van de paddock.

Verstappen online te bewonderen

Ondanks dat Verstappen vandaag niet op de baan te bewonderen zal zijn, kunnen zijn fans hem alsnog online in de gaten houden. Om 19:00 uur Europese tijd zal de Nederlander in actie komen op Twitch, samen met Team Redline. Welk spel er gespeeld gaat worden, is nog niet bekend.