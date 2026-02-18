user icon
icon

Verstappen alsnog in actie vandaag ondanks missen testdag in Bahrein

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen alsnog in actie vandaag ondanks missen testdag in Bahrein

Max Verstappen komt vandaag alsnog in actie, ondanks dat hij niet zal testen in zijn nieuwe RB22 in Bahrein. De viervoudig wereldkampioen van Red Bull Racing zal namelijk met zijn gameteam - Team Redline - in actie komen, hoogstwaarschijnlijk achter de Playstation of de simulator. Verstappen staat erom bekend een gamefanaat te zijn. 

Momenteel bevindt het Formule 1-circus zich in Bahrein voor de tweede testweek van het seizoen. Nadat er een shakedown in Barcelona heeft plaatsgevonden en er al een eerste officiële testweek achter de rug is, hebben alle teams nog slechts drie dagen voordat zij zich gaan richten op de eerste Grand Prix van het seizoen, namelijk in Australië op 8 maart. Spannende tijden dus, aangezien er compleet nieuwe auto's op de grid te bewonderen zijn. 

Meer over Max Verstappen Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

FIA maant Verstappen tot actie na keiharde woorden over nieuwe Formule 1-bolides

17 feb

Verstappen test vandaag niet

Verstappen zal vandaag in ieder geval niet in actie komen op het Bahrain International Circuit. Red Bull heeft besloten om zijn nieuwe teamgenoot - Isack Hadjar - de hele dag achter het stuur te zitten. In de gloednieuwe RB22 - gedreven door eigen motor die gebouwd is in samenwerking met Ford - is het aan de Fransman om zoveel mogelijk ronden te klokken. 

Red Bull kende een goede eerste testweek van het nieuwe seizoen. Het was even afwachten of de nieuwe motor wel betrouwbaar zal zijn, maar Hadjar en Verstappen klokten een behoorlijk aantal ronden zonder stil te vallen. Behoudens een probleem op de donderdagochtend, maakten zij indruk op de rest van de paddock. 

Verstappen online te bewonderen

Ondanks dat Verstappen vandaag niet op de baan te bewonderen zal zijn, kunnen zijn fans hem alsnog online in de gaten houden. Om 19:00 uur Europese tijd zal de Nederlander in actie komen op Twitch, samen met Team Redline. Welk spel er gespeeld gaat worden, is nog niet bekend. 

 

Pietje Bell

Posts: 33.219

Droom lekker verder.

  • 5
  • 18 feb 2026 - 11:14
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (11)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 103

    Liever gamen dan in het echie met de RB22 rijden, hoezo Max vind er geen zak meer aan :-)

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 10:56
    • StevenQ

      Posts: 10.206

      Hij gaat morgen gewoon testen, je mag sowieso maar 1 auto tegelijk testen en vandaag is de beurt aan Hadjar

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 11:22
  • meister

    Posts: 4.235

    Ik hoop dit dat dit vluchtgedrag is en hij er nu al de pet naar gooit.

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 10:57
    • Pietje Bell

      Posts: 33.219

      Droom lekker verder.

      • + 4
      • 18 feb 2026 - 11:14
    • StevenQ

      Posts: 10.206

      Je bent niet bekend met het feit dat hij dit al jaren doet?

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 11:21
    • Pietje Bell

      Posts: 33.219

      Jawl hoor. Des te eerder Max de F1 verlaat des te liever hij/zij het heeft.

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 11:34
    • RonHymer

      Posts: 141

      Niet happen mannen. Al is het bijna etenstijd

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 11:35
  • StevenQ

    Posts: 10.206

    S&D, dan hebben ze het over een gamemodus van Call of Duty

    • + 0
    • 18 feb 2026 - 11:21
    • SEN1

      Posts: 2.728

      Denk niet dat ze Search and Destroy gaan spelen 😅

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 11:55
    • SEN1

      Posts: 2.728

      Of ja, weet ik veel. Alles kan. Ik volg die jongens niet maar dacht dat team Redline puur voor het racen was.

      • + 0
      • 18 feb 2026 - 11:58
    • StevenQ

      Posts: 10.206

      Nee, ze doen soms andere games, Fifa, Call of duty en Minecraft bijvoorbeeld

      Ben je niet bekend met de uitspraak van Max "My pickaxe is fucked"? :P

      • + 1
      • 18 feb 2026 - 12:23

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar