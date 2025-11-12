Oscar Piastri is zijn koppositie in het wereldkampioenschap kwijt. In Mexico werd hij ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, en in Brazilië groeide zijn achterstand. Piastri's manager Mark Webber blijft achter zijn coureur staan, en houdt vertrouwen in een grote ommekeer.

Piastri begon op een ijzersterke wijze aan het Formule 1-seizoen. Hij wist meerdere races te winnen, en leek goed bestand te zijn tegen de druk. Waar zijn McLaren-teamgenoot en titelrivaal Lando Norris soms onder de druk leek te bezwijken, hield Piastri het hoofd koel. Na de zomerstop is dit echter veranderd, en heeft Norris de handschoen opgepakt. Piastri won voor het laatst in Zandvoort, maar is daarna niet meer in de buurt gekomen van het podium.

In Monza kreeg Piastri te maken met een opvallende teamorder. Hij kreeg van het team het verzoek om Norris erlangs te laten, omdat de Brit een slechte pitstop had gemaakt. Eén race later ging het mis in Azerbeidzjan, en crashte Piastri in zowel de kwalificatie als de race. In de races daarna groeide zijn achterstand op de baan, en wist Norris hem bij te halen in het wereldkampioenschap. Door een minder weekend in Brazilië groeide Piastri's achterstand, en lijkt de druk steeds groter te worden.

Kan Piastri zich herstellen?

Piastri's manager Mark Webber blijft achter hem staan. De voormalig Red Bull-coureur probeert de moed erin te houden in gesprek met Channel 4: "We krijgen hem wel weer op de goede weg. Hij is zeker niet minder gemotiveerd, laat ik het zo zeggen."

"Hij heeft zeker een moeilijke periode achter de rug, maar dit gaat meer om karakter. Dit gaat over het vechten tegen die diepgewortelde motivatie die je op dit punt nodig hebt om terug te komen. Dit is zijn derde jaar in de Formule 1, dus hij moet dat karakter terugvinden om te vechten."

'Dat is echt ongekend'

Webber stelt ook dat men Piastri's prestaties niet moet onderschatten: "Natuurlijk is het een leerproces voor hem. Het is ongelooflijk dat hij zo vroeg in zijn loopbaan al meedoet om de wereldtitel. Dat al in je derde seizoen in de Formule 1 doen, is vrij ongekend. Er zijn niet veel coureurs die op dit punt in hun loopbaan zo'n niveau halen."