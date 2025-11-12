user icon
  • Gepubliceerd op 12 nov 2025 17:22
  • comments 8
  • Door: Bob Plaizier

Oscar Piastri is zijn koppositie in het wereldkampioenschap kwijt. In Mexico werd hij ingehaald door zijn teamgenoot Lando Norris, en in Brazilië groeide zijn achterstand. Piastri's manager Mark Webber blijft achter zijn coureur staan, en houdt vertrouwen in een grote ommekeer.

Piastri begon op een ijzersterke wijze aan het Formule 1-seizoen. Hij wist meerdere races te winnen, en leek goed bestand te zijn tegen de druk. Waar zijn McLaren-teamgenoot en titelrivaal Lando Norris soms onder de druk leek te bezwijken, hield Piastri het hoofd koel. Na de zomerstop is dit echter veranderd, en heeft Norris de handschoen opgepakt. Piastri won voor het laatst in Zandvoort, maar is daarna niet meer in de buurt gekomen van het podium.

In Monza kreeg Piastri te maken met een opvallende teamorder. Hij kreeg van het team het verzoek om Norris erlangs te laten, omdat de Brit een slechte pitstop had gemaakt. Eén race later ging het mis in Azerbeidzjan, en crashte Piastri in zowel de kwalificatie als de race. In de races daarna groeide zijn achterstand op de baan, en wist Norris hem bij te halen in het wereldkampioenschap. Door een minder weekend in Brazilië groeide Piastri's achterstand, en lijkt de druk steeds groter te worden.

Kan Piastri zich herstellen?

Piastri's manager Mark Webber blijft achter hem staan. De voormalig Red Bull-coureur probeert de moed erin te houden in gesprek met Channel 4: "We krijgen hem wel weer op de goede weg. Hij is zeker niet minder gemotiveerd, laat ik het zo zeggen."

"Hij heeft zeker een moeilijke periode achter de rug, maar dit gaat meer om karakter. Dit gaat over het vechten tegen die diepgewortelde motivatie die je op dit punt nodig hebt om terug te komen. Dit is zijn derde jaar in de Formule 1, dus hij moet dat karakter terugvinden om te vechten."

'Dat is echt ongekend'

Webber stelt ook dat men Piastri's prestaties niet moet onderschatten: "Natuurlijk is het een leerproces voor hem. Het is ongelooflijk dat hij zo vroeg in zijn loopbaan al meedoet om de wereldtitel. Dat al in je derde seizoen in de Formule 1 doen, is vrij ongekend. Er zijn niet veel coureurs die op dit punt in hun loopbaan zo'n niveau halen."

OrangeArrows

Posts: 3.297

Ik hoop het, maar binnen McLaren zien ze het liefst Norris als wereldkampioen denk ik

  • 4
  • 12 nov 2025 - 18:50
Reacties (8)

    • bvonk2

      Posts: 126

      Een McLaren monteur gaf volgens F1TV aan dat hij het Norris meer gunt omdat Norris al langer bij McLaren zit en ook in moeilijke tijden. Dat gevoel kan ik wel begrijpen. Maar beide krijgen gelijk materiaal en zoveel mogelijke eerlijke kansen. Het is aan de coureurs om daar genruik van te maken. Iets waar Piastri heel sterk in was voor de zomerstop en nu Norris.

      • + 2
      • 12 nov 2025 - 19:07
    • Damon Hill

      Posts: 19.454

      @Orange,
      Hoezo hoop je het? Ik begrijp dat niet zo goed eigenlijk.

      Ik heb altijd zoiets van: may the best win. Oké, nu is dat Verstappen, met afstand, dus hoop ik op een wonder en dat Max het toch nog wordt, maar dat is onrealistisch.

      Maar tussen Norris en Piastri, ja dan verdient overduidelijk Norris het meer. Piastri maakt de laatste weekenden fout na fout, zelfs grote fouten. En dat is niet omdat McLaren het Norris iets meer gunt. Piastri maakt die fouten echt helemaal zelf, terwijl Norris ook nog dikke pech had in Zandvoort.

      Nee op basis daarvan heeft Norris het over het hele seizoen gewoon beter gedaan, dus snap ik eigenlijk niet zo goed die mega grote gunfactor rondom Piastri.

      • + 3
      • 12 nov 2025 - 20:35
    • NicoS

      Posts: 19.647

      @DH,
      Ja mag toch voorkeur hebben? Of is dat verboden tegenwoordig……

      • + 0
      • 12 nov 2025 - 22:34
    • ViggenneggiV

      Posts: 3.084

      Ik hoopte dat Webber op Max doelde 😉

      Los daarvan gun ik het Piastri meer dan Norris. Gewoon omdat ik die arrogante Engelse kliek heel veel jaren droogte gun

      • + 0
      • 13 nov 2025 - 00:53
  • Larry Perkins

    Posts: 61.450

    Elders, Mark Webber over wat de jonge Australiër nodig heeft om weer op volle kracht terug te komen:
    “Een arm om hem heen en hier en daar wat aanmoediging. Je ziet dat hij er klaar voor is en keihard werkt.”

    • + 1
    • 12 nov 2025 - 19:50
    • Larry Perkins

      Posts: 61.450

      Het is weer een inhoudelijk weinig zeggend artikel, maar kwam elders ook niets meer tegen dan bovenstaande citaatje...

      • + 1
      • 12 nov 2025 - 20:02
  • Rick Nitros

    Posts: 493

    Ik hoop het ook, mag van mij ook goed knallen.

    • + 0
    • 12 nov 2025 - 22:21

