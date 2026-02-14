De Formule 1-wereld kreeg afgelopen week in Bahrein de kans om goed kennis te maken met de nieuwe generatie auto's. Het zorgde voor veel opvallende conclusies, maar ook voor zorgen. McLaren-teambaas Andrea Stella roept de FIA dan ook op om de regels te wijzigen voor de seizoensopener in Australië.

In de Formule 1 is er voor dit jaar veel veranderd. Er zijn nieuwe motorische en aerodynamische regels ingegaan, en dat zorgt ervoor dat de auto's er anders uitzien dan in de voorgaande jaren. Daarnaast moeten de coureurs heel anders met hun auto's omgaan om de energie te managen, en dit kan voor bijzondere situaties gaan zorgen.

Daarnaast is het welbekende DRS-systeem verleden tijd, en is dit vervangen door de Overtake-modus. Het zal zorgen voor een andere manier van racen, waarbij de coureurs elkaar op een andere manier zullen volgen en op een andere manier kunnen vechten.

Waarom moet de FIA ingrijpen?

McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich een beetje zorgen, en legt aan The Race uit dat hij hoopt dat de FIA gaat ingrijpen: "We moeten ervoor zorgen dat de startprocedure de coureurs de kans geeft om bij alle auto's de Power Units op het juiste niveau te hebben, want de grid is niet de plek waar de auto's langzaam van hun plaats komen."

De zorgen van Stella

Stella vreest voor zeer gevaarlijke situaties, waarbij de ene auto sneller en beter wegkomt, terwijl een andere auto veel langzamer op gang komt. Daarnaast maakt Stella zich zorgen over situaties waarbij een auto energie bespaart, terwijl een andere coureur op hem jaagt: "Dit is misschien geen ideaal scenario voor als je heel dicht achter iemand rijdt. Dit kan een situatie veroorzaken zoals we al eerder hebben gezien, bijvoorbeeld met Mark Webber in Valencia en Riccardo Patrese in Portugal. Er zijn nog wat voorbeelden, en dat soort dingen wil je gewoon niet meer zien in de Formule 1 vandaag de dag."