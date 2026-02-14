user icon
icon

McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
McLaren wil dat FIA F1-regels per direct gaat aanpassen

De Formule 1-wereld kreeg afgelopen week in Bahrein de kans om goed kennis te maken met de nieuwe generatie auto's. Het zorgde voor veel opvallende conclusies, maar ook voor zorgen. McLaren-teambaas Andrea Stella roept de FIA dan ook op om de regels te wijzigen voor de seizoensopener in Australië.

In de Formule 1 is er voor dit jaar veel veranderd. Er zijn nieuwe motorische en aerodynamische regels ingegaan, en dat zorgt ervoor dat de auto's er anders uitzien dan in de voorgaande jaren. Daarnaast moeten de coureurs heel anders met hun auto's omgaan om de energie te managen, en dit kan voor bijzondere situaties gaan zorgen.

Meer over McLaren Brown baalt van goede prestaties van Red Bull en Verstappen

Brown baalt van goede prestaties van Red Bull en Verstappen

5 feb
 Norris zet Verstappen op zijn plek: "Je mag ook iets anders gaan doen"

Norris zet Verstappen op zijn plek: "Je mag ook iets anders gaan doen"

13 feb

Daarnaast is het welbekende DRS-systeem verleden tijd, en is dit vervangen door de Overtake-modus. Het zal zorgen voor een andere manier van racen, waarbij de coureurs elkaar op een andere manier zullen volgen en op een andere manier kunnen vechten.

Waarom moet de FIA ingrijpen?

McLaren-teambaas Andrea Stella maakt zich een beetje zorgen, en legt aan The Race uit dat hij hoopt dat de FIA gaat ingrijpen: "We moeten ervoor zorgen dat de startprocedure de coureurs de kans geeft om bij alle auto's de Power Units op het juiste niveau te hebben, want de grid is niet de plek waar de auto's langzaam van hun plaats komen."

De zorgen van Stella

Stella vreest voor zeer gevaarlijke situaties, waarbij de ene auto sneller en beter wegkomt, terwijl een andere auto veel langzamer op gang komt. Daarnaast maakt Stella zich zorgen over situaties waarbij een auto energie bespaart, terwijl een andere coureur op hem jaagt: "Dit is misschien geen ideaal scenario voor als je heel dicht achter iemand rijdt. Dit kan een situatie veroorzaken zoals we al eerder hebben gezien, bijvoorbeeld met Mark Webber in Valencia en Riccardo Patrese in Portugal. Er zijn nog wat voorbeelden, en dat soort dingen wil je gewoon niet meer zien in de Formule 1 vandaag de dag."

StevenQ

Posts: 10.196

Anders gaat McLaren toch gewoon weg uit de F1 als de regels ze niet bevallen?

  • 17
  • 14 feb 2026 - 09:31
Foto's F1 Test Bahrain, 13 februari 2026
F1 Nieuws Andrea Stella McLaren

Reacties (37)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.967

    Off-topic:

    F1 Drivers Interviews DAY 3 Bahrain Testing | F1 2026
    (21,23 minuten)

    https://youtu.be/Wvmqq-YoO50

    • + 2
    • 14 feb 2026 - 09:20
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Drivers React To Testing Week 1 | 2026 Bahrain Pre-Season Testing
      (9,35 minuten)

      https://youtu.be/lxNG8VBvZI0

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 09:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Team Principals Interviews DAY 3 Bahrain Testing | F1 2026
      (25,36 minuten)

      https://youtu.be/Q-qBMy-9M-o

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 09:30
    • Maximo

      Posts: 9.787

      Larry, wij kennen die joetoep ook, kunnen we zelf ook vinden ;)

      • + 6
      • 14 feb 2026 - 09:53
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Ben jij "wij"?
      Dan sla je mijn posts toch lekker over, wat is je punt?

      • + 7
      • 14 feb 2026 - 09:58
    • Pietje Bell

      Posts: 33.148

      @Maximo, ik maak er anders vaak gebruik van en ik hoef het dan zelf niet op te zoeken. Wat is er mis mee om anderen van info te voorzien?

      • + 4
      • 14 feb 2026 - 10:00
    • Maximo

      Posts: 9.787

      Staat een knipoog achter Larry….. was een grapje kerel

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 10:34
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Ja, daar kun je zo de bühne mee op...

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 11:53
    • keesie

      Posts: 344

      Bedankt Larry! Handig zo.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 12:25
  • StevenQ

    Posts: 10.196

    Anders gaat McLaren toch gewoon weg uit de F1 als de regels ze niet bevallen?

    • + 17
    • 14 feb 2026 - 09:31
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Naar de Nürburgring Nordschleife wellicht?

      • + 12
      • 14 feb 2026 - 09:34
    • Politik

      Posts: 9.716

      Ze. vinden de regels prima hoor.
      Maar waar Verstappen ze in context plaatst t.a.v. zijn eigen plezier, maakt Stella zich zorgen over de algehele veiligheid.
      Is wel een verschil lijkt me.

      • + 10
      • 14 feb 2026 - 09:46
    • Maximo

      Posts: 9.787

      Verstappen wil dat de F1 het summum van autoracen is en dat de allerbeste racers zich daarin kunnen onderscheiden van de mindere goden en de mindere goden zijn voor mij Russel en Norris, die winnen liever een titel dan dat ze zich echt willen onderscheiden want ze weten diep van binnen dat ze dan net wat te kort komen.

      Zoals Alonso ook zei, “onze kok kan met deze wagens nog goed door de bochten heen komen”. Dat is wellicht iets overtrokken maar het geeft aan dat het te makkelijk is geworden en lift and coast hoort niet in de F1 bij een kwalificatie ronde, zoals Lewis ook zei.

      McLaren, Mercedes en Williams personeel en coureurs staan de hele week allemaal uit hun nek te zwetsen, beetje de concurrentie ophemelen en allerlei andere onzin te roepen om de aandacht van hun motoren af te wenden en om zo trachten te voorkomen dat de FIA hun teruggeschroefde motoren via betere controles hun voordeel gaat ontnemen.

      • + 16
      • 14 feb 2026 - 10:01
    • NicoS

      Posts: 20.124

      Als het om veiligheid is mag het zeggen, niet als je de regels niets vindt omdat het geen racen meer is.

      • + 9
      • 14 feb 2026 - 10:07
    • Politik

      Posts: 9.716

      @Maximo,

      Ik heb geen kritiek op hoe Verstappen tegen de nieuwe regels aankijkt.

      Ik heb kritiek op de parallel die hier door Steven getrokken wordt.

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 10:09
    • NicoS

      Posts: 20.124

      Ik kan mij niet voorstellen dat mensen met een race hart deze regels prima vinden. Dat techneuten er iets anders tegenaan kijken kan ik mij nog wel voorstellen. Maar ja, die hoeven niet in die auto te zitten.

      • + 13
      • 14 feb 2026 - 10:13
    • Maximo

      Posts: 9.787

      Denk het ook Nicos

      Iedereen die racen leuk vindt en het wel eens doet, in karts of zelfs bij een race simm spelletje, die vindt het toch heerlijk om pas op het allerlaatst te kunnen remmen en zo op het scherpst net wel en soms niet een bocht te kunnen halen.

      Je moet er toch niet aan denken dat je ver voordat je pas zou willen remmen van je gas af moet om energie te winnen om dan op het rechte stuk wat langer op het gas kan.
      Het lange rechte stuk is het saaiste van een race

      • + 9
      • 14 feb 2026 - 10:40
    • donshere

      Posts: 1.391

      @StevenQ: Ben je echt zo onnozel of speel je dom? Ik vrees het eerste .. Het gaat om de veiligheid als je het nog niet door hebt. Ga zo door het leven ..

      • + 4
      • 14 feb 2026 - 11:21
    • Snelrondje

      Posts: 8.930

      @Politik,
      Verstappen heeft daarin medestanders. Zodra energiemanagement het racen overheerst, haken pure racefans af. F1 was de ultieme raceklasse. En het is de vraag of dat nu nog steeds het geval is.

      • + 8
      • 14 feb 2026 - 11:30
    • StevenQ

      Posts: 10.196

      @donshere

      Lang niet zo onnozel en dom als jij als dit je reactie is op een duidelijke grap

      Wie ben jij eigenlijk en waarom ben je zo onbeschoft?

      • + 11
      • 14 feb 2026 - 11:56
    • SennaS

      Posts: 11.447

      Ik denk niet dat mcl net als rbr stelselmatig gaat dreigen met vertrek als ze hun zin niet doorgedrukt krijgen bij de fia.

      En dit gaat niet eens om eigen voordeel maar om de algemene veiligheid.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 11:58
    • Politik

      Posts: 9.716

      Heel typerend voor de tendens qua communiceren hier op dit forum.

      Wijk van de kern van de discussie af, dan heb je op één of andere manier altijd gelijk.

      De discussie gaat er NIET over of de nieuwe regels leuk zijn en of Verstappen daar gelijk in heeft.

      Deze discussie gaat erover dat Stelle zich zorgen maakt over veiligheid. In het belang van alle coureurs.

      Om die reden gaat de vergelijking van @steven niet op.

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 12:07
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 838

      @Politik
      Nee toch! StevenQ heeft een incorrecte parallel getrokken, daar moet ik op reageren, foeterde de gele emoji onder zijn naam al. Maar wat?! Ik weet het niet, weet niets zinnigs te verzinnen... heb eigenlijk maar zelden iets zinnigs te melden.

      De tandwielen in de hersentjes kraken en piepen. Eigenlijk is er maar een mogelijkheid, besluit de zure emoji: een beetje gewichtig klinken, misschien lijkt het dan nog wat. Flinterdun. Dilemma! Maar hij doet het toch...

      En waar komt Politik mee: "...waar Verstappen ze in context plaatst t.a.v. zijn eigen plezier, maakt Stella zich zorgen over de algehele veiligheid..."

      🤢🤮

      Mja, en daarom is Verstappen een coureur, die antwoord geeft op de specifiek aan hém gerichte vraag wat híj van de nieuwe auto's vindt, en is Andreas Stella een team principal...

      Is wel een verschil lijkt me.
      Over parallellen gesproken..

      Overigens heeft Verstappen veel langer geleden al gesproken over de mogelijk listige situaties m.b.t. het wisselende batterijgebruik dat de nieuwe motoren met zich meebrengt, maar goed. Gaan jullie anti-gastjes maar lekker verder...

      • + 8
      • 14 feb 2026 - 13:04
    • StevenQ

      Posts: 10.196

      @Politik

      De F1 gaat in de 1e plaats om RACEN volgens mij


      Natuurlijk is veiligheid ook belangrijk maar de hele sport gaat om racen

      Dus misschien moet je even nadenken over wat er eigenlijk gezegd wordt en wat dat inhoud voor je reageert?

      • + 6
      • 14 feb 2026 - 13:24
  • Astfgl

    Posts: 970

    Er mist hier een stuk context, wat in andere analyses wel naar boven kwam: de startprocedure is een stuk ingewikkelder geworden, want coureurs moeten nu niet alleen denken om de koppeling en het juiste toerental, maar ook ongeveer 10 seconden voor de start al beginnen met de turbodruk op te voeren. Dit betekent dat vooral de coureurs vooraan aan de grid moeten gaan inschatten hoe lang het gaat duren voordat de grid compleet is, en wie dit verkeerd doet riskeert veel langzamer van z'n plek te komen dan de rest van het veld. Dat geeft natuurlijk enorm gevaarlijke situaties, en dat zijn de voorbeelden van Webber en Patrese die Stella hier aanhaalt. Het is dus niet zozeer dat McLaren zit te zuurpruimen over de regeltjes, ze maken zich hier oprecht zorgen over een fundamenteel probleem dat de veiligheid in geding brengt.

    • + 11
    • 14 feb 2026 - 10:13
    • Remco_F1

      Posts: 3.285

      In deze context word het idd levensgevaarlijk, daar moet naar gekeken gaan worden.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 10:32
    • Klus

      Posts: 2.401

      Ik sluit niet uit dat men juist die crashes op de baan wil. Dat levert nu eenmaal kijkers op. Ik geloof namelijk niet dat men dit niet voorzien heeft.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 10:43
    • 919

      Posts: 3.958

      ’Ik geloof namelijk niet dat men dit niet voorzien heeft.’

      Elke formule bracht zijn eigen onvoorziene ellende met zich mee, ellende die vaak van buitenaf van tevoren al voorspeld werd. Het zou mij dus niet verbazen als men weer eens de mist in zijn gegaan.

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 10:54
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Dat plaatst het e.e.a. wel in een andere context inderdaad.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 11:55
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.464

      Lekker voor de mindere goden in dit geval.
      Je wagens al in de eerste race afschrijven....ook goed voor de kosten-cap.

      Ik vraag me af wanneer ze wakker worden bij de FIA als dit werkelijkheid gaat worden.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 12:04
    • HarryLam

      Posts: 5.274

      Met elektrisch vermogen kom je veel sneller van je plek.

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 12:18
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Maar als iemand achter je en een volgeladen batterij heeft en de turbodruk juist heeft, is die altijd sneller weg dan jij met alleen je opgeladen batterij, HarryLam.

      Even simplistisch uitgelegd.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 12:20
    • Klus

      Posts: 2.401

      Honda heeft overigens minder tijd nodig om de druk op te voeren. Daar zijn video's van met lagere toeren.

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 13:21
    • HarryLam

      Posts: 5.274

      Wielspin Vicky...

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 13:43
    • da_bartman

      Posts: 6.410

      "Maar als iemand achter je en een volgeladen batterij heeft en de turbodruk juist heeft, is die altijd sneller weg dan jij met alleen je opgeladen batterij, HarryLam." Laat je nou net bij de start en tot 50 meter daarna, je electrische vermogen niet mogen gebruiken.

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 14:05
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Dat wist ik niet, da_bartman. Bedankt voor de opheldering. Maar dan gaat de eerste opmerking van HarryLam dus ook niet op.

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 14:32
  • SennaS

    Posts: 11.447

    De fia krijgt het druk dit seizoen.

    • + 1
    • 14 feb 2026 - 12:00

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

IT Andrea Stella -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land IT
  • Geb. datum 22 feb 1971 (54)
  • Geb. plaats Orvieto, IT
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar