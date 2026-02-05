user icon
icon

Brown baalt van goede prestaties van Red Bull en Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Brown baalt van goede prestaties van Red Bull en Verstappen

Het nieuwe Formule 1-seizoen werd vorige week officieus afgetrapt met de besloten test in Barcelona. Mercedes maakte hier een geweldige indruk, terwijl ook Red Bull verrassend goed voor de dag kwam. McLaren-CEO Zak Brown 'baalt' daarvan en stelt dat hij ze liever wat minder competitief ziet.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1, aangezien er nieuwe aerodynamische en motorische reglementen gaan gelden. In Barcelona konden de teams voor het eerst uitgebreid testen met hun nieuwe wagens, en dat leverde een aantal opvallende inzichten op. Zo was Mercedes zeer snel en oogde de W17 betrouwbaar, en liep constructeurskampioen McLaren tegen de nodige kinderziektes op.

Meer over Red Bull Racing Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

Max Verstappen met hele familie op skivakantie in Oostenrijk

4 feb
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Een team dat ook indruk maakte, was Red Bull. De Oostenrijkse renstal van stercoureur Max Verstappen rijdt vanaf dit jaar met eigen motoren die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen, en niemand wist hoe snel ze zouden zijn. Tijdens de testweek in Barcelona hadden ze weinig technische problemen, en wisten Verstappen en Isack Hadjar ook snelle tijden te noteren.

McLaren-CEO Zak Brown durft een aantal voorzichtige conclusies te trekken. Brown was aanwezig bij de opening van het McLaren Racing Center in Indianapolis, het wordt het hoofdkwartier van de race-afdeling van McLaren in Noord-Amerika.

Wat zijn de verwachtingen van Brown?

Bij de opening keek Brown vooruit op het F1-seizoen: "Het lijkt erop dat het tussen de grote vier zal gaan. Het is nog lastig te zeggen in welke volgorde. Als je nu naar Las Vegas zou gaan, is Mercedes waarschijnlijk de grote favoriet. Maar er is nog een zeer lange weg te gaan. Williams kwam niet aan rijden toe, en Aston Martin reed pas helemaal aan het einde. Je hebt ook geen idee waar Williams nu staat."

Brown denkt wel dat de onderlinge verschillen best groot zullen zijn: "Ik denk dat het veld wat meer uitgespreid zal zijn, wat ook logisch is. Vorig jaar in Abu Dhabi zat het hele veld binnen één seconde, en ik verwacht nu eerder twee tot drie seconden. Dat is best normaal."

Hoe kijkt Brown naar Red Bull?

Brown maakt zich wel wat zorgen over Red Bull: "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het lijken wel weer de gebruikelijke namen te gaan worden. Alleen die volgorde is gewoon moeilijk te bepalen. De Red Bull-motor was sterk, iedereen was daar aangenaam verrast. Liever zie ik ze niet zo competitief, maar ik ben onder de indruk. Ze reden veel kilometers en ze waren meteen erg sterk."

F1 Nieuws Max Verstappen Zak Brown McLaren Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Flexwing

    Posts: 263

    Lekker sportief zak brown.

    • + 0
    • 5 feb 2026 - 12:19
    • The Wolf

      Posts: 36

      Fat Murican Zak, FPOS..
      nee is grapje, alhoewel...

      • + 0
      • 5 feb 2026 - 12:41

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar