Het nieuwe Formule 1-seizoen werd vorige week officieus afgetrapt met de besloten test in Barcelona. Mercedes maakte hier een geweldige indruk, terwijl ook Red Bull verrassend goed voor de dag kwam. McLaren-CEO Zak Brown 'baalt' daarvan en stelt dat hij ze liever wat minder competitief ziet.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1, aangezien er nieuwe aerodynamische en motorische reglementen gaan gelden. In Barcelona konden de teams voor het eerst uitgebreid testen met hun nieuwe wagens, en dat leverde een aantal opvallende inzichten op. Zo was Mercedes zeer snel en oogde de W17 betrouwbaar, en liep constructeurskampioen McLaren tegen de nodige kinderziektes op.

Een team dat ook indruk maakte, was Red Bull. De Oostenrijkse renstal van stercoureur Max Verstappen rijdt vanaf dit jaar met eigen motoren die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen, en niemand wist hoe snel ze zouden zijn. Tijdens de testweek in Barcelona hadden ze weinig technische problemen, en wisten Verstappen en Isack Hadjar ook snelle tijden te noteren.

McLaren-CEO Zak Brown durft een aantal voorzichtige conclusies te trekken. Brown was aanwezig bij de opening van het McLaren Racing Center in Indianapolis, het wordt het hoofdkwartier van de race-afdeling van McLaren in Noord-Amerika.

Wat zijn de verwachtingen van Brown?

Bij de opening keek Brown vooruit op het F1-seizoen: "Het lijkt erop dat het tussen de grote vier zal gaan. Het is nog lastig te zeggen in welke volgorde. Als je nu naar Las Vegas zou gaan, is Mercedes waarschijnlijk de grote favoriet. Maar er is nog een zeer lange weg te gaan. Williams kwam niet aan rijden toe, en Aston Martin reed pas helemaal aan het einde. Je hebt ook geen idee waar Williams nu staat."

Brown denkt wel dat de onderlinge verschillen best groot zullen zijn: "Ik denk dat het veld wat meer uitgespreid zal zijn, wat ook logisch is. Vorig jaar in Abu Dhabi zat het hele veld binnen één seconde, en ik verwacht nu eerder twee tot drie seconden. Dat is best normaal."

Hoe kijkt Brown naar Red Bull?

Brown maakt zich wel wat zorgen over Red Bull: "Het is nog te vroeg om conclusies te trekken, maar het lijken wel weer de gebruikelijke namen te gaan worden. Alleen die volgorde is gewoon moeilijk te bepalen. De Red Bull-motor was sterk, iedereen was daar aangenaam verrast. Liever zie ik ze niet zo competitief, maar ik ben onder de indruk. Ze reden veel kilometers en ze waren meteen erg sterk."