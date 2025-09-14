user icon
Alonso liet titelrivaal crashen: "Ik deed alles wat ik kon"
  Gepubliceerd op 14 sep 2025 13:42
  2
  Door: Jesse Jansen

Fernando Alonso laat weten hoe hij Red Bull-coureur Mark Webber liet crashen. De Spanjaard was in 2010 aan het strijden om de titel met Mark Webber. De Spanjaard reed in de Ferrari en Webber in de Red Bull. De Australiër crashte tijdens de Grand Prix van Zuid-Korea. 

Fernando Alonso vertelde dit alles in een video van Aston Martin. De Spanjaard vertelde over zijn mentale spelletjes die hij speelde met Mark Webber. De Australiër eindigde dat seizoen uiteindelijk als derde.

Herinnering van Zuid-Korea 

"Ik herinner me een race, Zuid-Korea in 2010. Er was een rode vlag tijdens de race, omdat het zo nat was en je overal aquaplaneerde", vertelde Alonso in een video van Aston Martin aan interviewer Jake Humphrey. "We stopten op de grid en ik was de eerste die achter Webber stond. Ik liep naar hem toe op de grid en ik vertelde hem: 'Het circuit is er echt slecht aan toe met dit soort aquaplaning. Het zou een ramp zijn als we de race nu hervatten.'"

"En ik zei het, toen ik wist dat de race bijna hervat zou worden. Hij vertelde me later dat ik hem had laten denken dat het circuit er slechter aan toe was dan dat het daadwerkelijk was. En hij was meteen na de herstart gecrasht."

Crash

Interviewer Jake Humphrey noemde Alonso een 'sluwe duivel'. De coureur zei daarop: "Ik probeerde die dag gewoon alles wat ik eraan kon doen om de race te winnen en het kampioenschapsgevecht in leven te houden." Fernando Alonso won de race, maar niet het wereldkampioenschap. 

De Spanjaard stond in de laatste ronde van het seizoen nog op een voorsprong van acht punten ten opzichte van nummer twee Mark Webber en vijftien punten ten opzichte van nummer drie Sebastian Vettel. De Duitser won de laatste race van het seizoen, terwijl Alonso niet verder kwam dan de zevende plek. Sebastian Vettel won het wereldkampioenschap met vier punten voorsprong op Fernando Alonso. 

Reacties (2)

  Regenrace

    Posts: 1.966

    Drie voor Vettel, drie voor Alonso had inderdaad misschien iets rechtvaardiger geweest.

    + 0
    14 sep 2025 - 14:04
  Larry Perkins

    Posts: 59.813

    Weet nog wel dat Fernando na de GP van Zuid-Korea in 2010 naar me toe kwam in een kroeg in Yeongam. Nog voordat hij wat kon zeggen zei ik "kleine boef van me!" tegen hem en hij grijnsde van oor tot oor, de slimme vos. Nando en ik hadden toen al nooit veel worden nodig...

    (ik mag Nando zeggen!)

    + 0
    14 sep 2025 - 15:57

