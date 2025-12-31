Lando Norris bereikte afgelopen seizoen eindelijk hetgeen waar hij als klein jongetje van droomde. De McLaren-coureur schudde Max Verstappen en Oscar Piastri van zich af en greep zodoende zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Nadien gaf Norris toe dat hij met grote namen sprak in de autosportwereld voordat hij zijn grootste triomf wist te pakken.

Norris worstelde, met name in de eerste seizoenshelft. In eerste instantie leek McLaren-teamgenoot en rivaal Piastri op de wereldtitel af te gaan en ook Verstappen legde regelmatig het vuur aan de schenen van de Engelsman. Hierdoor heerste de vraag die al vaker rondging in de paddock: is Norris mentaal wel sterk genoeg voor de wereldtitel?

Norris sprak met Hamilton en Vettel

De Brit sprak dan ook met grote autosportnamen, ook vanuit de F1. “Ik heb geweldige woorden en fantastische berichten uitgewisseld en gesprekken gevoerd met ongelooflijke mensen, mensen die wereldkampioenschappen hebben gewonnen in verschillende sporten, zoals Lewis Hamilton en anderen zoals Sebastian Vettel”, aldus de kersverse wereldkampioen tegenover F1.com. Norris benadrukte daarbij dat hij ook woorden wisselde met Casey Stoner, voormalig wereldkampioen uit de MotoGP.

“Veel mensen weten niet dat ik met Seb over dingen praat. Veel van die mensen, zoals Stoner, die me, toen ik het het hardst nodig had, een berichtje stuurden met ‘denk hieraan, geloof in jezelf, doe dit, doe dat’, en me gewoon hielpen”, voegde Norris daaraan toe.

Norris spreekt dank uit aan grootheden

Uiteindelijk had Norris aan een derde plek in Abu Dhabi genoeg om Verstappen en Piastri te verslaan. De man afkomstig uit Bristol sprak dan ook reikhalzend zijn dank uit aan de grootheden uit de autosport. Sterker nog, de Brit stelde zelfs dat het zonder hen misschien niet eens gelukt was.

“Als je het kampioenschap met twee punten verschil wint, dan kan ik zeker zeggen dat ik die twee punten te danken heb aan het vertrouwen dat ik van de mensen om me heen kreeg. En daarom wil ik iedereen om me heen bedanken, want twee punten zijn precies wat je nodig hebt.”