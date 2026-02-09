user icon
Hamilton lijkt geruchten te bevestigen: Brit met Kardashian te gast bij Super Bowl

Lewis Hamilton en Kim Kardashian hebben zondag samen hun gezicht laten zien bij een van de grootste sportevenementen ter wereld. De Amerikaanse realityster en de Formule 1-coureur bekeken de zestigste editie van de Super Bowl in het Levi’s Stadium, waar de Seattle Seahawks te sterk bleken voor de New England Patriots.

Het gezamenlijke uitstapje bleef niet onopgemerkt. Beelden van Kardashian en Hamilton doken al snel op sociale media op en zorgden voor flink wat gespeculeer over de aard van hun band. De afgelopen weken kwam het gerucht al op gang dat de twee een relatie zouden hebben, aangezien zij samen bij een hotel gespot werden in Parijs.

Geruchtenmachine draait op volle toeren

Met hun publieke aanwezigheid bij de Super Bowl gooien Kardashian en Hamilton extra olie op het vuur. Internationale media zien het samen verschijnen zelfs als een teken dat er meer speelt dan vriendschap.

Online circulerende foto’s en video’s tonen een ontspannen duo, dat zichtbaar geniet van de wedstrijd en elkaars gezelschap. Voor fans en volgers is het opnieuw voer voor discussie.

Band gaat al jaren terug

Dat Kardashian en Hamilton samen worden gespot, is niet helemaal nieuw. De twee kennen elkaar al geruime tijd en doken in het verleden vaker in elkaars nabijheid op.

Recent laaiden de geruchten opnieuw op toen zowel Kardashian als Hamilton werden gezien bij hetzelfde hotel in Parijs. De Super Bowl lijkt die verhalen nu alleen maar verder aan te wakkeren.

Drukke weken voor Hamilton

Hamilton zal snel afreizen van de Verenigde Staten richting Bahrein. Daar zal de zevenvoudig wereldkampioen zich met Ferrari voor het eerst opmaken voor de wintertest nadat zij een succesvolle shakedown in Barcelona hebben afgerond. Hamilton beleefde een dramatisch eerste jaar bij de Scuderia zonder een podiumplek te behalen, dus zal uit zijn op een revanche in 2026. 

 

StevenQ

Posts: 10.178

Met rust laten?

Het zijn beiden mensen die continu zelf de media opzoeken

  • 20
  • 9 feb 2026 - 13:09
Reacties (24)

  • mario

    Posts: 15.093

    "De Super Bowl lijkt die verhalen nu alleen maar verder aan te wakkeren."

    Als je zoenend op de gevoelige plaat staat, valt er weinig meer aan te wakkeren hoor... 😊

    • + 2
    • 9 feb 2026 - 12:55
    • Maximo

      Posts: 9.765

      Dit is de zoveelste jetset “showmance” bedoeld om af te leiden.
      In Italië is men helemaal niet blij hiermee, die willen meer prestaties op de baan en minder glamour van Lewis.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 15:24
    • mario

      Posts: 15.093

      Misschien worden ze wel heel gelukkig en oud samen, weet jij veel.... Oordelen over mensen die je niet eens kent en wat hun gevoelens voor elkaar zijn... Misschien is het wel afgunst... 😉

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 15:58
  • snailer

    Posts: 31.683

    Hoe het ook is. Als ze nu een paar zijn, dan hoop ik echt dat men de twee wat met rust laat. En uiteraard ook dat de twee samen enorm gelukkig worden.

    • + 3
    • 9 feb 2026 - 13:00
    • StevenQ

      Posts: 10.178

      Met rust laten?

      Het zijn beiden mensen die continu zelf de media opzoeken

      • + 20
      • 9 feb 2026 - 13:09
    • 919

      Posts: 3.949

      Leuk stel, lijken goed bij elkaar te passen.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 13:09
    • Pietje Bell

      Posts: 33.057

      Zal dan voor het eerst zijn dat Kim Kardashian met rust gelaten wordt, hahaha. Deze miljonaire is beroemder dan Lewis.

      • + 2
      • 9 feb 2026 - 13:09
    • F1jos

      Posts: 5.001

      2 neppe persoonlijkheden, passen goed met elkaar.

      • + 15
      • 9 feb 2026 - 13:33
    • BoerTeun

      Posts: 1.533

      Kim verdient haar geld met opzoeken van de media dus met rust gelaten worden is wel het laatste wat ze wil.

      • + 11
      • 9 feb 2026 - 13:38
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.195

      Soort zoekt soort. Fake zoekt fake.

      • + 7
      • 9 feb 2026 - 13:42
    • WickieDeViking

      Posts: 286

      snailer, wat Boer Teun zegt.

      • + 2
      • 9 feb 2026 - 13:53
    • snailer

      Posts: 31.683

      Ik verander mijn mening niet. Prive is heel wat anders dan beroep.

      • + 3
      • 9 feb 2026 - 14:09
    • NicoS

      Posts: 20.089

      En als je beroep de media bevuilen met privé zaken is, wat dan @snailer??

      • + 7
      • 9 feb 2026 - 14:16
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 814

      Ik hou er altijd wel van als mensen voor hun ideeën en meningen (blijven) staan. Maar als je wel héél ver naast de realiteit zit en je blijft dan nóg volharden...

      Bij de Kardashians ís privé nu eenmaal werk, haar verdienmodel. Dankzij het wereldwijd delen van haar 'privéleven' zit ze voor de rest van haar leven met dat buitenproportioneel grote achterwerk op een onmeetbaar groot vermogen...

      • + 3
      • 9 feb 2026 - 14:30
    • Pietje Bell

      Posts: 33.057

      Ook maar eens ChatGpt iets gevraagd ( wat er van waar is?):

      Kim Kardashian heeft haar enorme vermogen van ongeveer 1,7 miljard dollar vooral opgebouwd door een combinatie van beroemdheid, slimme zakelijke stappen en eigendom van winstgevende merken, niet alleen door haar tv-optredens alleen. Hier is hoe dat vermogen is ontstaan:

      📺 1. Van reality-ster tot wereldberoemdheid

      Kim werd voor het eerst bekend via de realityserie Keeping Up with the Kardashians, die vanaf 2007 zeer populair was en haar en haar familie wereldwijde bekendheid gaf. Die bekendheid was het fundament waarop ze later zakelijke successen bouwde.

      👗 2. Skims – haar grootste inkomstenbron

      Haar shapewear- en kledingmerk Skims, gelanceerd in 2019, is verreweg de belangrijkste bron van haar huidige vermogen. Het merk groeide uit tot een miljardenbedrijf met een waardering van miljarden dollars en genereert enorme omzet.       Kardashian bezit een groot deel van Skims, waardoor haar persoonlijke vermogen sterk stijgt als het merk meer waard wordt.

      💄 3. KKW Beauty en andere merken

      Kim richtte in 2017 KKW Beauty op, een make-uplijn die direct succesvol werd. Ze verkocht later een deel van dit bedrijf aan het grote beautybedrijf Coty voor honderd miljoenen dollars, wat haar persoonlijk veel winst opleverde. Daarna lanceerde ze SKKN by Kim, een luxe huidverzorgingslijn.

      🎮 4. Andere inkomstenbronnen

      Naast haar merken heeft Kim ook verdiend met:

      De mobiele game “Kim Kardashian: Hollywood” die wereldwijd miljoenen dollars genereerde.

      Gesponsorde berichten op sociale media, waar ze per post vaak tienduizenden tot honderdduizenden dollars verdient.

      Betalingen voor tv-optredens, media-deals en samenwerkingen.

      🏡 5. Vermogen uit andere activa

      Een deel van haar vermogen zit ook in vastgoed (huizen en luxe panden) en andere investeringen, wat haar financiële positie verder versterkt.

      • + 0
      • 9 feb 2026 - 14:49
    • snailer

      Posts: 31.683

      "En als je beroep de media bevuilen met privé zaken is,"

      Ik ken de vrouw niet. Zou haar niet herkennen en lees net wat chatgpt te zeggen had over haar. (Thanks pietje. Uiteraard gebruikt chtgpt de grote boze dumpplaats van waarheden, onwaarheden en iets daar tussenin. Maar rijk zal ze zijn. Hier lijkt bijna Hamilton de golddigger. Best grappig. En het is een grap van me.

      Van haar escapades als streamer weet ik niets.

      Ik hou het gewoon nog steeds er op dat ik hoop dat ze gelukkig worden als ze een paar zijn en dan zal ik er 1 woord bij voegen: Dat ze privee met rust worden gelaten.

      Men kan nog met zoveel argumenten komen. Ik ga die mening niet veranderen.

      Stel dat inderdaad die dame een kreng van een wijf is, als ik ook zo zou handelen dan zou ik me verlagen tot haar niveau.

      • + 2
      • 9 feb 2026 - 15:29
  • nr 76

    Posts: 7.296

    Alsof ie bij Ferrari nog niet genoeg drama heeft...

    • + 8
    • 9 feb 2026 - 13:08
    • F1jos

      Posts: 5.001

      Het drijfveer van een drama queen is immers drama.

      • + 1
      • 9 feb 2026 - 15:05
  • Need5Speed

    Posts: 3.515

    Yeetje mina.

    • + 2
    • 9 feb 2026 - 13:28
  • BoerTeun

    Posts: 1.533

    Als je een vrouw ontmoet die kinderen heeft van Kanye West zit er maar één ding op, RENNEN ! Zo hard mogelijk.

    • + 8
    • 9 feb 2026 - 13:39
  • John6

    Posts: 11.491

    Lewis moet het zelf als hij er gelukkig van wordt prima toch, die Fam Kardashian die sporen niet, die Kanye West is goed voorbeeld ervan die is nu nog gekker dan de gekste dorpsgek, ze zien maar.

    • + 2
    • 9 feb 2026 - 14:01
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.413

    Lewis heeft haar kont nodig om op te gaan zitten na 'n race.....lekker wiebelend afkoelen op die overdaad aan siliconen.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 14:15
  • f(1)orum

    Posts: 9.492

    Ik had eigenlijk verwacht dat John Elkann wel een "Nicole S." achtige clausule zou hebben afgedwongen tijdens contractonderhandelingen met Lewis...

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 14:27
  • meister

    Posts: 4.230

    Hij is ook zo gewoon gebleven hé.

    • + 0
    • 9 feb 2026 - 15:50

