Lewis Hamilton en Kim Kardashian hebben zondag samen hun gezicht laten zien bij een van de grootste sportevenementen ter wereld. De Amerikaanse realityster en de Formule 1-coureur bekeken de zestigste editie van de Super Bowl in het Levi’s Stadium, waar de Seattle Seahawks te sterk bleken voor de New England Patriots.

Het gezamenlijke uitstapje bleef niet onopgemerkt. Beelden van Kardashian en Hamilton doken al snel op sociale media op en zorgden voor flink wat gespeculeer over de aard van hun band. De afgelopen weken kwam het gerucht al op gang dat de twee een relatie zouden hebben, aangezien zij samen bij een hotel gespot werden in Parijs.

Geruchtenmachine draait op volle toeren

Met hun publieke aanwezigheid bij de Super Bowl gooien Kardashian en Hamilton extra olie op het vuur. Internationale media zien het samen verschijnen zelfs als een teken dat er meer speelt dan vriendschap.

Online circulerende foto’s en video’s tonen een ontspannen duo, dat zichtbaar geniet van de wedstrijd en elkaars gezelschap. Voor fans en volgers is het opnieuw voer voor discussie.

Band gaat al jaren terug

Dat Kardashian en Hamilton samen worden gespot, is niet helemaal nieuw. De twee kennen elkaar al geruime tijd en doken in het verleden vaker in elkaars nabijheid op.

Recent laaiden de geruchten opnieuw op toen zowel Kardashian als Hamilton werden gezien bij hetzelfde hotel in Parijs. De Super Bowl lijkt die verhalen nu alleen maar verder aan te wakkeren.

Drukke weken voor Hamilton

Hamilton zal snel afreizen van de Verenigde Staten richting Bahrein. Daar zal de zevenvoudig wereldkampioen zich met Ferrari voor het eerst opmaken voor de wintertest nadat zij een succesvolle shakedown in Barcelona hebben afgerond. Hamilton beleefde een dramatisch eerste jaar bij de Scuderia zonder een podiumplek te behalen, dus zal uit zijn op een revanche in 2026.