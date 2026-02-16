user icon
Ferrari-insider deelt goed nieuws over Hamilton

Ferrari-insider deelt goed nieuws over Hamilton

Lewis Hamilton lijkt zich steeds beter op zijn plek te voelen bij Ferrari. Na een hopeloos eerste seizoen bij de Scuderia, oogde hij afgelopen week sterker tijdens de test in Bahrein. Volgens oud-coureur Marc Gene ziet alles er daadwerkelijk beter uit bij de Brit.

Hamilton maakte vorig jaar de gewaagde overstap van Mercedes naar Ferrari. Bij de Italiaanse renstal wilde de zevenvoudig wereldkampioen gaan jagen op nieuwe successen, maar dat lukte niet. Hij won alleen de sprintrace in China en stond voor het eerst in zijn loopbaan niet op het podium.

Wat is het gevoel van Hamilton?

Volgens de aan Ferrari verbonden oud-coureur Gene voelt Hamilton zich in zijn nieuwe SF-26 meer op zijn gemak. De Brit wist de testweek in Barcelona als snelste af te ronden en dat belooft veel goeds voor het aankomende seizoen. Ook tijdens de testweek van Bahrein reed Hamilton zonder al te grote problemen rond.

In gesprek met Sky Italy vertelt Gene: "Als ik naar de tijden van Hamilton op dag drie kijk, zie ik dat hij zich comfortabel voelt met zijn rijstijl. Je kunt zien dat hij met gemak tijden neerzet."

Wat heeft Ferrari nodig?

Gene stelt dat als Hamilton in vorm komt, het gehele team daarvan kan profiteren: "En dat is heel positief voor Ferrari, dat twee coureurs van topniveau nodig heeft. Dan zijn er nog de anderen, en je weet niet hoeveel ze verbergen, vooral Mercedes."

Marc Gene reed zelf ook in de Formule 1. De Spanjaard maakte zijn debuut in 1999 voor het Italiaanse Minardi. Gene wist maar een punt te pakken, maar het was genoeg om aan te mogen blijven bij het team . In 2000 wist de Spanjaard geen punten te halen en werd hij vervangen door Fernando Alonso

Gene reed als invaller nog een paar Grands Prix voor Williams, waarna hij testcoureur werd bij Ferrari. Achter de schermen speelde hij een belangrijke rol bij het ontwikkelingen van de auto's en ook vandaag de dag is hij nog verbonden aan Ferrari.

F1 Nieuws Lewis Hamilton Marc Gené Ferrari

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.977

    Ferrari-insider deelt goed nieuws over Hamilton.

    Gene: "Kardashian heeft Lewis ontmaagd."

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 09:57
    • F1jos

      Posts: 5.021

      Het goede nieuws is dat hij eindelijk de knoppen weet te vinden.

      • + 0
      • 16 feb 2026 - 10:53
  • Snork

    Posts: 22.364

    Een blije geit mekkert minder dan een boze geit. Dus minder herrie in de pitbox van het scharlaken rode team waar al enige jaren de gekrulde teambaas niet meer rondloopt.

    • + 0
    • 16 feb 2026 - 10:27

