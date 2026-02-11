user icon
Button voorspelt wereldkampioenschap 2026: "Géén Verstappen"

Button voorspelt wereldkampioenschap 2026: "Géén Verstappen"

Voormalig Formule 1-coureur en oud-wereldkampioen Jenson Button heeft een grote favoriet dit seizoen en heeft dan ook al een verwachte titelstrijd in gedachte. Hoewel Max Verstappen de afgelopen jaren erg dominant was wordt de Nederlander niet genoemd door Button. Huidig wereldkampioen Lando Norris maakt volgens Button wel kans.

Verstappen heeft zich vorig seizoen op fenomenale wijze weten te herpakken, maar de vraag blijft of hij dit seizoen ook competitief kan zijn met de RB22. Hoewel er nog niets zeker is wordt door velen Mercedes als het team genoemd met de grootste voorsprong en is het dan ook George Russell die een streepje voor heeft bij Jenson Button. 

Buttons mening bepaald door de shakedown

Aangezien de testdagen van Bahrein nog maar net onderweg zijn heeft Button zijn mening tot nu toe alleen nog maar kunnen baseren op de gereden shakedown in Barcelona. Mercedes kwam daar als sterkste uit, volgens vele kenners en dus ook volgens Button. Hij verwacht dat George Russell een kans maakt op het wereldkampioenschap van 2026.

"Als je kijkt naar Mercedes in de afgelopen jaren, toen er een wijziging in de regelgeving plaatsvond, waren ze zo sterk op het gebied van motoren, en ik verwacht dat dat nu ook zo zal zijn. Als je kijkt naar de tests, was het aantal ronden dat Mercedes kon rijden indrukwekkend", zo laat de Brit aan Sky Sports weten. 

'Russell is de favoriet van 2026'

"Ze hebben ook vier teams, dus ze leggen veel kilometers af, wat goed is voor de betrouwbaarheid, maar ook voor de prestaties. Ik denk dat George Russell de favoriet is, maar je kunt McLaren niet uitsluiten. Ze hebben nog steeds een Mercedes-motor en ze zijn misschien niet zo betrokken bij de krachtbron als de aerodynamica van Mercedes, maar ze zullen er nog steeds zijn", zo is Button stellig. 

Voor de Britse oud-wereldkampioen komt het goed uit, zo laat hij weten: "Dus ik denk dat we in 2026 een paar Britten kunnen hebben die strijden om het wereldkampioenschap." Russell, Norris en mits een goede vorm en goede wagen Lewis Hamilton kunnen allemaal strijden om het wereldkampioenschap.

Flexwing

Posts: 268

Ik voorspel dat button het totaal mis heeft

  • 8
  11 feb 2026 - 16:07
Reacties (9)

  Flexwing

    Posts: 268

    Ik voorspel dat button het totaal mis heeft

    • + 6
    11 feb 2026 - 16:07
    Larry Perkins

      Posts: 62.924

      De header klopt niet @Flexwing. Beter: Zelf horen wat Button zegt. Zie de link verder naar onderen...

      • + 0
      11 feb 2026 - 17:03
  Glasvezelcoureur

    Posts: 826

    De man kan maar beter even een belletje naar Toto plegen, die weet op zijn beurt al te melden dat Verstappen de grootste kanshebber zal zijn...

    • + 3
    11 feb 2026 - 16:10
  mario

    Posts: 15.127

    Ik heb die Button altijd wel gemogen... 🤗

    • + 0
    11 feb 2026 - 16:11
    snailer

      Posts: 31.734

      Ik dacht eigenlijk dat je een Mac fan bent.
      Overigens zeg ik al een tijd dat McLaren voor mij de favoriet is. Heb verder niets met ze. Niet de rijders en het team. Maar gezien vorig 2,5 jaar en met de verwachting dat de Mercedes motor als beste wordt verwacht, zie ik Mercedes niet on top.

      • + 0
      11 feb 2026 - 17:07
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.430

    Jenson heeft meer verstand van supermooie vrouwen dan van oerlelijke mannen.

    Dat gezegd hebbende, alle toppers maken kans op het kampioenschap.

    • + 1
    11 feb 2026 - 16:16
  Henery

    Posts: 459

    "Dus ik denk dat we in 2026 een paar Britten kunnen hebben die strijden om het wereldkampioenschap."

wij van WC Eend ...

    wij van WC Eend ...

    • + 0
    11 feb 2026 - 16:21
  Larry Perkins

    Posts: 62.924

    Jenson Button's PREDICTIONS for the new season 👀 | F1 2026 preview
    (Sky Sports F1, 15.01 minuten)

    https://youtu.be/CxtjCamgIdw

    0:00 - The regulation changes
    2:55 - Aston Martin
    4:20 - Lewis Hamilton
    7:18 - George Russell the favourite?
    8:30 - Lando Norris
    9:20 - Red Bull and Max Verstappen
    12:00 - Exciting times for Brits in F1
    13:45 - The prettiest F1 livery?

    • + 0
    11 feb 2026 - 16:36
    Larry Perkins

      Posts: 62.924

      Button zegt helemaal niet "Geen Verstappen", maar dat hij hoopt dat Max vooraan mee kan strijden.

      Verder is zijn m.i. gekleurde analyse duidelijk voor de eilandbewoners bedoeld...

      • + 1
      11 feb 2026 - 16:42

