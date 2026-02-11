Voormalig Formule 1-coureur en oud-wereldkampioen Jenson Button heeft een grote favoriet dit seizoen en heeft dan ook al een verwachte titelstrijd in gedachte. Hoewel Max Verstappen de afgelopen jaren erg dominant was wordt de Nederlander niet genoemd door Button. Huidig wereldkampioen Lando Norris maakt volgens Button wel kans.

Verstappen heeft zich vorig seizoen op fenomenale wijze weten te herpakken, maar de vraag blijft of hij dit seizoen ook competitief kan zijn met de RB22. Hoewel er nog niets zeker is wordt door velen Mercedes als het team genoemd met de grootste voorsprong en is het dan ook George Russell die een streepje voor heeft bij Jenson Button.

Buttons mening bepaald door de shakedown

Aangezien de testdagen van Bahrein nog maar net onderweg zijn heeft Button zijn mening tot nu toe alleen nog maar kunnen baseren op de gereden shakedown in Barcelona. Mercedes kwam daar als sterkste uit, volgens vele kenners en dus ook volgens Button. Hij verwacht dat George Russell een kans maakt op het wereldkampioenschap van 2026.

"Als je kijkt naar Mercedes in de afgelopen jaren, toen er een wijziging in de regelgeving plaatsvond, waren ze zo sterk op het gebied van motoren, en ik verwacht dat dat nu ook zo zal zijn. Als je kijkt naar de tests, was het aantal ronden dat Mercedes kon rijden indrukwekkend", zo laat de Brit aan Sky Sports weten.

'Russell is de favoriet van 2026'

"Ze hebben ook vier teams, dus ze leggen veel kilometers af, wat goed is voor de betrouwbaarheid, maar ook voor de prestaties. Ik denk dat George Russell de favoriet is, maar je kunt McLaren niet uitsluiten. Ze hebben nog steeds een Mercedes-motor en ze zijn misschien niet zo betrokken bij de krachtbron als de aerodynamica van Mercedes, maar ze zullen er nog steeds zijn", zo is Button stellig.

Voor de Britse oud-wereldkampioen komt het goed uit, zo laat hij weten: "Dus ik denk dat we in 2026 een paar Britten kunnen hebben die strijden om het wereldkampioenschap." Russell, Norris en mits een goede vorm en goede wagen Lewis Hamilton kunnen allemaal strijden om het wereldkampioenschap.