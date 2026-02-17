Op het circuit van Sakhir in Bahrein gaat morgen de derde testweek ter voorbereiding op het nieuwe Formule 1-seizoen van start. Voor de teams en de coureurs wordt dit de laatste kans om meters te maken voordat het seizoen losbarst. De vraag is of de weergoden hen gunstig gezind zijn.

Na een besloten testweek in Barcelona en de test van vorige week in Bahrein, krijgen de teams vanaf morgen weer drie dagen de tijd om zo veel mogelijk te weten te komen over de auto's. In Spanje kregen ze eind januari te maken met koude omstandigheden, maar konden ze wel genoeg meters maken. In Bahrein zag het er vorige week iets anders uit.

In de woestijnstaat werden ze niet geconfronteerd met heftige weermodellen, en konden ze ongestoord hun testprogramma's afwerken. De temperaturen waren aangenaam, en ze werden hoogstens geconfronteerd met een paar wolkjes. Nu willen ze weer kunnen profiteren van het weer, en het lijkt erop dat de wensen uitkomen.

Zon, zon en nog meer zon

Morgen gaat de testweek van start, en het belooft een mooie dag te worden. Normaal gesproken is het bloedheet in Bahrein, maar in deze tijd van het jaar vallen de temperaturen mee. Het zonnetje zal schijnen, en het wordt ongeveer 23 graden Celsius. Daarnaast zullen er geen harde windstoten zijn, wat betekent dat de omstandigheden ideaal zijn voor een testdag.

Ook op de tweede testdag op donderdag krijgen de teams en de coureurs te maken met zachte omstandigheden. Met 25 graden Celsius wordt het iets warmer dan op de woensdag, maar verder zijn er weinig verschillen en kunnen de teams ongestoord testen. Ook op de vrijdag wordt het 25 graden Celsius in Bahrein, maar zal het wel iets harder gaan waaien.

Wat kunnen de teams en coureurs verwachten?

De sessies in Bahrein zullen niet worden verreden onder een stralende blauwe lucht. Net als vorige week zal er woestijnstof in de lucht hangen, maar dit zal weinig problemen opleveren voor de teams. Dit kan wel voor mooie plaatjes gaan zorgen bij de zonsondergang, en dat kan voor een spectaculair einde van de testweek gaan zorgen.