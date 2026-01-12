Voormalig wereldkampioen Jenson Button is erg onder de indruk van kersverse wereldkampioen Lando Norris. De Brit werd zelf wereldkampioen in 2009, dus weet veel over de strijd om de titel. Hij had niet zomaar verwacht dat Norris de titel zou winnen.

Lando Norris wist het wereldkampioenschap van vorig jaar te winnen met maar twee punten boven nummer twee en viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. De McLaren-coureur stond pas eerste in het wereldkampioenschap sinds de twintigste raceronde, van de in totaal 24 rondes.

'Norris is openhartig'

Jenson Button laat aan BBC Somerset weten wat zijn mening is over het wereldkampioenschap van Lando Norris. De voormalig wereldkampioen legt uit dat hij op bepaalde delen van het seizoen niet had verwacht dat Norris het wereldkampioenschap ging winnen.

"Lando is een openhartige coureur en ik moet toegeven dat ik dacht dat dat zijn val zou zijn. Zijn talent staat buiten kijf; hij is gewoon ongelooflijk snel. Ik kan me zijn eerste McLaren-test in Hongarije nog heel goed herinneren. Vanaf het begin was hij gewoon supersnel", zo zegt Button. De Brit heeft zelf van 2010 tot en met 2016 in de Formule 1 gereden voor McLaren en kwam in 2017 nog een race terug.

Norris beleefde een bijzonder seizoen

Door een overwinning in Australië, waar de allereerste ronde van vorig jaar plaatsvond wist de Brit de allereerste leider in het wereldkampioenschap van 2025 te worden. Norris raakte al snel zijn leiding in het wereldkampioenschap kwijt aan zijn teamgenoot Oscar Piastri. De Australiër had de leiding over het wereldkampioenschap van de vijfde raceronde tot en met de negentiende ronde.

Norris nam de leiding van het wereldkampioenschap weer over, maar was nog niet verzekerd van het wereldkampioenschap. Zowel Max Verstappen als Oscar Piastri konden de leiding weer van de Brit afpakken. Norris wist de wereldtitel toch over de streep te trekken en eindigde met twee punten boven Verstappen en dertien punten boven Piastri.