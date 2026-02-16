Het team van Red Bull Racing heeft vlak voor de start van het nieuwe Formule 1-seizoen een gevoelige tik te verwerken gekregen. De Oostenrijkse renstal heeft namelijk afscheid genomen van een belangrijke naam in de persoon van hoofdontwerper Craig Skinner. Hij speelde een belangrijke rol bij de successen van het team.

In de afgelopen anderhalf jaar heeft het team van Red Bull afscheid genomen van een aantal belangrijke namen. Zo vertrok Rob Marshall naar grote concurrent McLaren, stapte topontwerper Adrian Newey over naar Aston Martin en werd sportief directeur Jonathan Wheatley de teambaas van Audi. Deze grote namen vertrokken onder het bewind van teambaas Christian Horner, die afgelopen zomer werd ontslagen.

Horner werd opgevolgd door Laurent Mekies, en onder leiding van hem leek het team weer terug te keren aan de top. Ook de leegloop van het team personeel leek te stoppen, al kondigde Helmut Marko eind vorig jaar wel zijn pensioen aan. In aanloop naar het nieuwe, belangrijke seizoen leek Red Bull het team bij elkaar te houden, en zagen de resultaten er tijdens de testweken in Barcelona en Bahrein zeker niet slecht uit.

Wat zegt Red Bull?

Nu heeft Red Bull echter wéér afscheid moeten nemen van een belangrijke naam, in de persoon van hoofdontwerper Craig Skinner. Het team bevestigde dat nieuws in een statement nadat meerdere media in binnen- en buitenland met het verhaal naar buitenkwamen: "Na twintig jaar bij het team zal onze hoofdontwerper Craig Skinner gaan vertrekken. Hij is een integraal onderdeel geweest van ons team en onze successen, en we willen hem dan ook hartelijk bedanken voor zijn harde werk en zijn inzet. Het hele team van Red Bull wenst hem het allerbeste voor de toekomst."

Hoe groot was de rol van Skinner?

Skinner begon zijn loopbaan bij Red Bull in 2006, toen hij begon als CFD Engineer. Hij wist zich in de jaren daarna op te werken tot hoofdontwerper, en was in die rol medeverantwoordelijk voor de titelwinnende auto's van Max Verstappen. Wat Skinner nu gaat doen, en hoe Red Bull zijn vertrek gaat invullen, is nog niet bekend.

Red Bull zal komende week weer aan de bak moeten tijdens de derde en laatste testweek in Bahrein. Max Verstappen zal hier pas op donderdag in actie komen, aangezien Isack Hadjar de test aftrapt voor Red Bull.