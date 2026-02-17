user icon
McLaren lijkt Verstappen uit te sluiten: "Ferrari en Mercedes staan boven ons"

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft een eerste inschatting gemaakt van de krachtsverhoudingen richting het Formule 1-seizoen 2026. Volgens de Italiaan ogen vooral Ferrari en Mercedes momenteel bijzonder sterk, al benadrukt hij dat het nog te vroeg is voor harde conclusies.

Na de besloten shakedown in Barcelona werkten de teams hun voorbereiding verder af tijdens de eerste wintertest in Bahrein. Daar werden veel kilometers gemaakt en verzamelden de renstallen belangrijke data over langere runs en racesimulaties.

Stella ziet Ferrari en Mercedes voorlopig bovenaan

Op basis van die eerste gegevens denkt Stella dat meerdere teams er goed voor staan, maar dat twee concurrenten eruit springen. “Wat racesnelheid betreft kan ik bevestigen dat Ferrari er behoorlijk competitief uitziet”, legt hij uit tegenover F1TV. “We hebben verschillende simulaties geanalyseerd en daaruit bleek dat ze een hoog niveau halen.”

Hij wijst daarbij ook op de prestaties van Lewis Hamilton en jong talent Andrea Kimi Antonelli tijdens de tests. “In de simulaties van Hamilton, Antonelli en Oscar Piastri waren Hamilton en Antonelli sneller dan wij. Ook de run van Charles Leclerc zat op een vergelijkbaar sterk niveau.”

McLaren tevreden, maar nog voorzichtig

Toch wil Stella de testresultaten niet overinterpreteren. “Ik raad iedereen aan om niet te veel conclusies te trekken uit deze tests. Maar als je kijkt naar de eerste signalen, dan staan Ferrari en Mercedes momenteel bovenaan wat pure prestaties betreft.”

Over de vooruitgang van McLaren is de teambaas wel positief, al houdt hij een slag om de arm. “Deze test is bijzonder goed verlopen wat betreft betrouwbaarheid en het aantal kilometers. We hebben alle geplande programma’s kunnen afwerken om dit volledig nieuwe project te valideren.”

Volgens Stella is er duidelijk progressie zichtbaar. “De eerste dagen in Barcelona waren intens om alles op gang te krijgen, maar vanaf dag drie en tijdens deze test in Bahrein waren de signalen vanuit ons perspectief erg positief.”

Later deze week keert het volledige F1-veld terug naar het Bahrain International Circuit voor de tweede en laatste test richting de start van het nieuwe seizoen.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Andrea Stella McLaren

show sidebar