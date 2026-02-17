Het team van Red Bull Racing heeft weer afscheid genomen van een belangrijke naam. Gisteravond kwam naar buiten dat hoofdontwerper Craig Skinner na twintig jaar is vertrokken, maar de reden voor zijn vertrek bleef onduidelijk. Nu lijkt het erop dat Skinner op eigen verzoek is vertrokken bij het team uit Milton Keynes.

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. Morgen beginnen ze aan de derde en laatste testweek in Bahrein, waarna de voorbereidingen op de eerste Grand Prix van het jaar in Australië beginnen. Voor de start van het nieuwe seizoen hebben ze echter een pijnlijke tik gehad.

Gisteravond lekte via meerdere media uit dat hoofdontwerper Craig Skinner is vertrokken. Het kwam als een klap, want Red Bull heeft in de afgelopen jaren afscheid genomen van meerdere belangrijke namen. Zo vertrok Rob Marshall naar McLaren, stapte topontwerper Adrian Newey over naar Aston Martin en is voormalig sportief directeur Jonathan Wheatley tegenwoordig de teambaas van Audi. Daarnaast werd de ervaren teambaas Christian Horner afgelopen zomer ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies.

Waarom is Skinner vertrokken?

Skinner was een oudgediende bij Red Bull, en fungeerde sinds 2022 als Chief Designer. In de jaren daarvoor was hij de baas van de aerodynamica-afdeling van het team. Zijn vertrek gisteravond kwam onverwachts, maar de vraag was ook waarom hij is vertrokken. Volgens De Telegraaf heeft hij zelf besloten om het team te verlaten, en wordt dit intern niet als een vreemde stap gezien.

Hoe groot zijn de gevolgen voor Red Bull?

De Telegraaf stelt dat het vertrek van Skinner volgens Red Bull-insiders een logische stap is, maar dat het niet betekent dat de renstal hierdoor is ontmanteld. Het is nog niet bekend wie Skinner zal gaan opvolgen bij het team. De hoofdontwerper werkte in de afgelopen jaren onder de vleugels van technisch directeur Pierre Waché, die nog altijd de man is die verantwoordelijk is voor de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar.