Het team van Red Bull Racing heeft weer afscheid genomen van een belangrijke naam. Gisteravond kwam naar buiten dat hoofdontwerper Craig Skinner na twintig jaar is vertrokken, maar de reden voor zijn vertrek bleef onduidelijk. Nu lijkt het erop dat Skinner op eigen verzoek is vertrokken bij het team uit Milton Keynes.

Het team van Red Bull Racing is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. Morgen beginnen ze aan de derde en laatste testweek in Bahrein, waarna de voorbereidingen op de eerste Grand Prix van het jaar in Australië beginnen. Voor de start van het nieuwe seizoen hebben ze echter een pijnlijke tik gehad.

Gisteravond lekte via meerdere media uit dat hoofdontwerper Craig Skinner is vertrokken. Het kwam als een klap, want Red Bull heeft in de afgelopen jaren afscheid genomen van meerdere belangrijke namen. Zo vertrok Rob Marshall naar McLaren, stapte topontwerper Adrian Newey over naar Aston Martin en is voormalig sportief directeur Jonathan Wheatley tegenwoordig de teambaas van Audi. Daarnaast werd de ervaren teambaas Christian Horner afgelopen zomer ontslagen en opgevolgd door Laurent Mekies.

Waarom is Skinner vertrokken?

Skinner was een oudgediende bij Red Bull, en fungeerde sinds 2022 als Chief Designer. In de jaren daarvoor was hij de baas van de aerodynamica-afdeling van het team. Zijn vertrek gisteravond kwam onverwachts, maar de vraag was ook waarom hij is vertrokken. Volgens De Telegraaf heeft hij zelf besloten om het team te verlaten, en wordt dit intern niet als een vreemde stap gezien.

Hoe groot zijn de gevolgen voor Red Bull?

De Telegraaf stelt dat het vertrek van Skinner volgens Red Bull-insiders een logische stap is, maar dat het niet betekent dat de renstal hierdoor is ontmanteld. Het is nog niet bekend wie Skinner zal gaan opvolgen bij het team. De hoofdontwerper werkte in de afgelopen jaren onder de vleugels van technisch directeur Pierre Waché, die nog altijd de man is die verantwoordelijk is voor de auto's van Max Verstappen en Isack Hadjar.

Pietje Bell

Posts: 33.179

Vanmorgen nogmaals mijn eerdere bericht:

Vorig jaar maart was al bekend dat hij weg zou gaan, maar hij moest eerst nog tuinieren
voordat hij naar Wheatley bij Audi kon gaan.
Dat is in mei '25 bekend gemaakt las ik gisteravond.

  • 5
  • 17 feb 2026 - 09:30
Reacties (9)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.182

    Vanmorgen nogmaals mijn eerdere bericht:

    Vorig jaar maart was al bekend dat hij weg zou gaan, maar hij moest eerst nog tuinieren
    voordat hij naar Wheatley bij Audi kon gaan.
    Dat is in mei '25 bekend gemaakt las ik gisteravond.

    • + 5
    • 17 feb 2026 - 09:30
    • DiNase

      Posts: 68

      Bron?

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 10:16
    • Pietje Bell

      Posts: 33.182

      Omdat je het zo vriendelijk vraagt.
      Een bevriend Oostenrijker mailde me dat gisteravond nadat hij op het Technical forum postte dat hij dat vorig jaar al had gepost en het stond toen idd al te lezen in de media. Hij heeft screenshots gemaakt voor de leden:

      www.f1technical.ne(...)?p=1326303#p1326303

      Mocht de link niet werken hier een screenshot van zijn 2e bericht.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 10:38
    • StevenQ

      Posts: 10.198

      Dus werkte hij al bijna een jaar niet meer bij het team

      • + 1
      • 17 feb 2026 - 10:42
    • Pietje Bell

      Posts: 33.182

      Klopt @Steven.

      Mijn vorige antwoord voor DiNase hangt in het filter.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 10:46
    • SEN1

      Posts: 2.725

      Leuk dat ze dit dan zo sensationeel brengen. Red Bull ontmanteld.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 10:58
    • Pietje Bell

      Posts: 33.182

      Oeps, de ss van zijn 2e bericht vergeten te posten:

      i.imgur.com/nMxhKAt.png

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 11:11
  • F1jos

    Posts: 5.026

    Craig heeft zijn stempel gedrukt, het hoofdstuk is mooi geweest, en de scherpte kun je na twee decennia verliezen. Vaak zijn dit soort vertrekken intern al maanden in voorbereiding en ligt de opvolger al klaar om het stokje over te nemen, zonder dat het team ook maar één dag stilstaat.

    • 1
    • 17 feb 2026 - 09:39
    • F1jos

      Posts: 5.026

      Red Bull heeft die machine al jaren op orde; ze zullen Craig niet zomaar laten gaan zonder het vangnet dicht te hebben.

      • + 0
      • 17 feb 2026 - 09:44

