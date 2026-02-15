user icon
Red Bull-topman ziet Verstappen balen: "Niet ons doel om Max blij te maken"

Red Bull-topman ziet Verstappen balen: "Niet ons doel om Max blij te maken"

Pierre Waché heeft duidelijk gemaakt waar zijn prioriteiten liggen na de recente kritiek van Max Verstappen op de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. De technisch directeur van Red Bull Racing focust zich vooral op prestaties, niet op het rijgevoel.

De Nederlander gaf eerder aan niet volledig tevreden te zijn over de nieuwe regels en het gedrag van de RB22, al sprak hij tegelijk zijn vertrouwen uit in het werk van het team. Volgens Waché verandert dat niets aan de aanpak binnen Red Bull.

Focus op prestaties, niet op gevoel

Waché laat er geen twijfel over bestaan dat het winnen van races centraal staat. “Het is niet mijn doel om Max gelukkig te maken. Dat doet hij zelf door overwinningen te pakken”, stelt de Fransman in gesprek met diverse media. “Onze taak is om hem de tools te geven waarmee hij vooraan kan meedoen.”

Volgens de technisch directeur ligt de verantwoordelijkheid van zijn afdeling vooral bij het ontwikkelen van de snelst mogelijke wagen. “Wij moeten ervoor zorgen dat hij kan vechten voor pole en zeges. Dat is waar het om draait.”

Regels zijn zaak van de FIA

De nieuwe reglementen en het karakter van de auto vallen volgens Waché niet onder zijn controle. “Of de regels leuk zijn of niet, dat ligt buiten mijn macht. Het ontwerp en hoe de auto aanvoelt, komt voort uit die regels. Dat is een discussie die met de FIA gevoerd moet worden.”

De Fransman benadrukt dat Red Bull zich vooral richt op ontwikkeling. “Wij kunnen onze mening geven, maar uiteindelijk moeten we binnen het kader gewoon de beste auto bouwen. Dat blijft onze belangrijkste focus.”

Ook andere coureurs hebben hun mening gegeven over de nieuwe generatie bolides. Zo liet Lando Norris weten dat hij zijn nieuwe McLaren net prettig vindt rijden, terwijl Charles Leclerc, net als Verstappen, kritischer is over het rijgevoel.

Joeppp

Het wordt hier nogal uit zijn verband getrokken de uitspraak van Wache. Hij zegt heel simpel, Verstappen is gelukkig als hij wint. Wij moeten een auto bouwen die kan winnen en Verstappen wordt dan vanzelf gelukkig. Het is een mooie bijkomstigheid dat Verstappen gelukkig daarvan wordt maar het doe... [Lees verder]

  mario

    Waché heeft wel gelijk!

  Erwinnaar

    Een ongelukkige Verstappen zal uiteindelijk minder presteren vermoed ik of elders wel zijn plezier gaan halen. Dat zou Verstappen typeren want die jongen wil gewoon 'volle gas' racen en niet op het rechte stuk gaan inhouden, of heeft Waché dat nog niet gezien?

    Vind het nogal een boute uitspraak jegens Verstappen want hoe blij heeft Verstappen hen wel niet gemaakt al die jaren?

    Nogal een linke uitspraak/mening van de heer Waché die voorlopig enkel en alleen in auto's van de luchthaven naar het hotel mag rijden, of zich laten rijden.

    Ik herinner me in 1994 waar Senna diverse malen aangaf niet het gevoel met die wagen te kunnen krijgen...

    snailer

      Ik denk niet dat hij minder presteert. Hij zal minder het verschil kunnen maken. De auto bepaalt meer het tempo en uiteraard de motor.

      Wat wel zal gebeuren. Verstappen zal zijn contract uitdienen en dan stoppen als hij na een jaar nog het zelfde over deze gen auto's denkt.

      Waar Wache vooral de mist in gaat. Verstappen drijft zijn eigen agenda. Heeft hij eigenlijk al heel zijn leven gedaan, samen met Vermeulen uiteraard. En Verstappen gaat niet blij zijn als men hem negeert. Soort Newey houding. Hoewel andere rollen. Zelfde mentaliteit.

    Joeppp

      Het wordt hier nogal uit zijn verband getrokken de uitspraak van Wache. Hij zegt heel simpel, Verstappen is gelukkig als hij wint. Wij moeten een auto bouwen die kan winnen en Verstappen wordt dan vanzelf gelukkig. Het is een mooie bijkomstigheid dat Verstappen gelukkig daarvan wordt maar het doel van RedBull is winnen. Iedereen blij en gelukkig.

    snailer

      Dat klinkt een stuk logischer, Joeppp. Voor mij was het een onbegrijpelijke opmerking. Dit klopt veel beter. Dank voor de correctie.

    Pietje Bell

      Erwinnaar

      Vind het nogal een boute uitspraak jegens Verstappen want hoe blij heeft Verstappen hen wel niet gemaakt al die jaren?

      Nogal een linke uitspraak/mening van de heer Waché
      Wat zegt hij hier dn wat niet klopt?
      Zij bouwen een zo snel mogelijke wagen waar Max in wil winnen.

      Waché en Max kunnen er niets aan doen dat hij met die wagen niet zo hard kan rijden als Max wil, omdat hij de accu steeds op moet laden.

    Erwinnaar

      Gaat niet zozeer over het kloppen, dat klopt, maar komt op mij niet zo dankbaar over na alle successen. Zo las ik het artikel.

      Ik snap nog niet de regels van de combi accu en motor etc. Begint voor mij persoonlijk wat ingewikkeld te worden namelijk.

      Enfin, uiteraard is het team groter dan de rijder doorgaans maar bij Verstappen krijg ik sterk de indruk dat dit heel anders is...en dat komt door de ongelooflijke prestaties en input.

      Dan valt me wat Waché zegt nogal tegen. Maar na het lezen van @Joeppp zijn opmerking lijkte me dat meer de lading dekken van het artikel en wat Waché bedoeld.

      We gaan het zien allemaal dit jaar, als Verstappen presteerd, overwinningen pakt en podia, dan zal het anders klinken en gaan als dat hij buiten de top 3 blijft....dan komt het klaagcircus (terecht) op gang en hebben we hier weer leuke discussies!

    snailer

      Verstappen is type Schumacher. Het wordt geeist. Hi geeft zelf alles. En hij verlangt het van het team.

      Overigens slaat het echt nergens op dat je nu met deze quote komt. Of ik moe them verkeerd van je begrijpen:
      ",maar komt op mij niet zo dankbaar over na alle successen. Zo las ik het artikel."

      Verstappen richt zijn pijlen helemaal niet op RBR. En hij roept helemaal niet dat ze een shit auto hebben gebouwd.

      Hij becritizeert de nieuwe regels.

      En volgens mij straalt hij overal dankbaarheid richting RBR die hem de kans gaven, in hem geloofden. Samen met hem 4 keer het beste team maakte.

      Hij straalt zelfs trots uit dat RBPT/Ford vanuit het nagenoeg niets een F1 motor heeft gebouwd die gewoon in de top rondjes kan rijden. Niemand heeft blijkbaar in de gaten hoe een grote prestatie dat is. En hij heeft dat overduidelijk wel.

    Erwinnaar

      Zeker verkeerd begrepen.

      Ik vind Waché wat ondankbaar overkomen als hij stelt dat men er niet is om Verstappen blij te maken. Dat is wat ik lees in het artikel, in de kop.

      Ik zou dat wel als doel hebben maar ik zal het denk ik anders interpreteren.

      Hoe dan ook, samen moeten ze leveren en dat wordt over en weer verwacht en dat gaat toch ook al inmiddels jaren goed!

    Pietje Bell

      "Ik vind Waché wat ondankbaar overkomen als hij stelt dat men er niet is om Verstappen blij te maken. "

      Men is er ook niet voor om Max blij te maken.
      Men is er in eerste instantie voor om een zo snel mogelijke wagen te bouwen en dan wordt Max vanzelf wel blij.

    Erwinnaar

      Een heleboel blije gezichten straks in de paddock daar bij RedBull hopelijk.
      En anders maar in de groene hel blij kijken..

    NicoS

      Waché kan de regels niet veranderen waar Max kritiek op heeft, dat is niet zijn taak. Max heeft ook geen kritiek op het team zelf.
      Waché kan alleen zorgen dat hij Max een goede auto geeft om mee te strijden, dat is wat hij zegt.

  jd2000

    Wache zegt niks bijzonders. Zo werkt het altijd. Heeft op zich niets met de nieuwe auto te maken.

  John6

    Of Max er nu blij mee is of niet, daar kan niemand bij Red Bull iets mee, is Max zijn mening prima toch, hij heeft het alleen over de regels en hij heeft ook gelijk.

    Dit zei hij en velen al tijden geleden dus dit mag toch niet voor iemand voor een verrassing zorgen.

