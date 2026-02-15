Pierre Waché heeft duidelijk gemaakt waar zijn prioriteiten liggen na de recente kritiek van Max Verstappen op de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. De technisch directeur van Red Bull Racing focust zich vooral op prestaties, niet op het rijgevoel.

De Nederlander gaf eerder aan niet volledig tevreden te zijn over de nieuwe regels en het gedrag van de RB22, al sprak hij tegelijk zijn vertrouwen uit in het werk van het team. Volgens Waché verandert dat niets aan de aanpak binnen Red Bull.

Focus op prestaties, niet op gevoel

Waché laat er geen twijfel over bestaan dat het winnen van races centraal staat. “Het is niet mijn doel om Max gelukkig te maken. Dat doet hij zelf door overwinningen te pakken”, stelt de Fransman in gesprek met diverse media. “Onze taak is om hem de tools te geven waarmee hij vooraan kan meedoen.”

Volgens de technisch directeur ligt de verantwoordelijkheid van zijn afdeling vooral bij het ontwikkelen van de snelst mogelijke wagen. “Wij moeten ervoor zorgen dat hij kan vechten voor pole en zeges. Dat is waar het om draait.”

Regels zijn zaak van de FIA

De nieuwe reglementen en het karakter van de auto vallen volgens Waché niet onder zijn controle. “Of de regels leuk zijn of niet, dat ligt buiten mijn macht. Het ontwerp en hoe de auto aanvoelt, komt voort uit die regels. Dat is een discussie die met de FIA gevoerd moet worden.”

De Fransman benadrukt dat Red Bull zich vooral richt op ontwikkeling. “Wij kunnen onze mening geven, maar uiteindelijk moeten we binnen het kader gewoon de beste auto bouwen. Dat blijft onze belangrijkste focus.”

Ook andere coureurs hebben hun mening gegeven over de nieuwe generatie bolides. Zo liet Lando Norris weten dat hij zijn nieuwe McLaren net prettig vindt rijden, terwijl Charles Leclerc, net als Verstappen, kritischer is over het rijgevoel.