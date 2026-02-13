user icon
Red Bull neemt direct afstand van favorietenrol

Het team van Red Bull Racing maakt een zeer stabiele indruk tijdens de testweek in Bahrein. De Oostenrijkse renstal is volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff zelfs de benchmark, maar daar willen ze bij Red Bull helemaal niets van weten. Volgens technisch directeur Pierre Waché zijn ze het vierde team.

Het team van Red Bull staat aan de vooravond van misschien wel het belangrijkste seizoen uit hun bestaan. Ze rijden dit jaar voor het eerst met een eigen krachtbron die ze in samenwerking met Ford hebben ontwikkeld. Teambaas Laurent Mekies stelde dat ze slapeloze nachten zouden krijgen, maar vooralsnog lijkt dat overdreven te zijn. Ze hebben twee goede testdagen achter de rug, en ook vandaag hebben ze ruim honderd rondjes gereden met de RB22.

Bij de concurrentie zijn ze enorm onder de indruk van de prestaties van Red Bull. Vooral Mercedes-teambaas Toto Wolff liet daar in de afgelopen dagen geen twijfel over bestaan, hij ziet ze als de favoriet en is vooral onder de indruk van de manier waarop Red Bull met het managen van de energie omgaat.

Is Red Bull de favoriet?

Bij Red Bull nemen ze snel afstand van de favorietenrol. Technisch directeur Pierre Waché is daar glashelder over in gesprek met de internationale media: "Het is moeilijk om te zeggen waar we precies staan, maar we zijn zeker niet de benchmark. We zien duidelijk drie teams voor ons liggen: Ferrari, Mercedes en McLaren. Op basis van onze analyses liggen we achter hen."

Waché stelt wel dat alles vooralsnog extreem onduidelijk is: "Dat is hoe wij het nu zien, maar het blijft heel erg lastig om de anderen nu goed in te schatten vanwege de verschillende programma's, de brandstofniveaus en de motorstanden die ze gebruiken. Maar dit is op dit moment onze analyse, al kan die eerlijk gezegd ook verkeerd zijn. We besteden daar niet zoveel tijd aan. We focussen ons vooral op hoe we onze runs kunnen verbeteren."

Is Red Bull tevreden?

Bij Red Bull willen ze ook niet achteroverleunen. Als Waché wordt gevraagd hoe tevreden hij is met het eigen werk, grijnst hij: "Ik ben nooit tevreden met mijn eigen werk! We hebben duidelijk nog wat verbeteringen door te voeren en er zijn zeker nog uitdagingen binnen deze regels die we moeten tackelen, aangezien het gripniveau best laag is en de hoeveelheid downforce ook. Het managen van tractie na langzame bochten is daardoor een grote uitdaging, en dat zou weleens de sleutel kunnen zijn."

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.453

    Pierre Waché: "We zien duidelijk drie teams voor ons liggen: Ferrari, Mercedes en McLaren. Op basis van onze analyses liggen we achter hen."

    Slimme man zeg die Pierre Waché....die gaat het nog ver schoppen in de F1.

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 16:25
    • hupholland

      Posts: 9.635

      En Norris roept vandaag weer dat Red Bull en Ferrari duidelijk een stap voorliggen op hen. Afgezien van Russell heb ik niemand gezien die wel de favorietenrol op zich wil nemen. Zo extreem als deze week heb ik dat toch zelden gezien/gehoord.

      • + 0
      • 13 feb 2026 - 16:39
  • Larry Perkins

    Posts: 62.952

    "Red Bull neemt direct afstand van favorietenrol."

    Zo vroeg in het seizoen nog en Red Bull is alweer DOMINANT, nu in het afstand nemen van de favorietenrol.
    Dat is toch ongelooflijk, ondanks de leegloop weet de energiedrankjes fabrikant het F1-wereldje steeds weer te shockeren...

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 19:03
  • Smock

    Posts: 305

    Benieuwd wanneer een team de favorietenrol gaat opeisen! :D

    • + 0
    • 13 feb 2026 - 19:08

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

