Teambaas Frédéric Vasseur heeft duidelijk gemaakt dat Ferrari geen protest zal indienen tegen Mercedes in de discussie rond de motoren. De Fransman wil vooral dat de FIA snel met heldere richtlijnen komt.

Al weken wordt er in de paddock gesproken over een mogelijk grijs gebied in de reglementen. Volgens Vasseur moet de komende commissievergadering vooral duidelijkheid brengen, zodat alle teams dezelfde interpretatie hanteren.

Ferrari wil duidelijkheid, geen conflict

Vasseur benadrukt dat Ferrari niet uit is op een clash met Mercedes. “We gaan daar niet naartoe om te protesteren”, legt hij uit. “We willen gewoon duidelijke regels en ervoor zorgen dat iedereen de regels op dezelfde manier interpreteert. Het gaat niet om een protest.”

Voor de Italiaanse renstal draait het vooral om de toekomst. Door de nieuwe regels is de situatie rond de motoren volgens Vasseur onzeker geworden. “Met de nieuwe richtlijnen rond de batterij, de power unit, het chassis, de banden en de sportregels zijn er automatisch grijze zones ontstaan.”

Verschillende interpretaties zorgen voor onrust

Volgens de Ferrari-baas is het logisch dat er verschillende interpretaties zijn ontstaan. “Teams kijken op hun eigen manier naar de regels, en soms verschilt die interpretatie ook met die van de FIA. Dat is een rechtstreeks gevolg van nieuwe reglementen, dat is altijd zo geweest.”

Vasseur verwacht dat een beslissing sowieso gevolgen zal hebben voor bepaalde teams. “Iedereen moet accepteren dat we fouten hebben gemaakt of dat we het eerder anders hebben geïnterpreteerd. Wat we nu nodig hebben, is duidelijkheid over hoe het voortaan moet. Ik denk dat we die vanaf volgende week zullen krijgen.”

Ferrari zal zich neerleggen bij de uitkomst, ongeacht wat er beslist wordt. “We volgen gewoon wat de FIA beslist. Als fabrikant stemmen we op wat volgens ons eerlijk is voor het systeem, en daarna ligt de keuze bij het bestuur. Onze klantenteams zullen dus hetzelfde standpunt volgen.”