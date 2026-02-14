Claire Williams is een enorm grote fan van Max Verstappen. De oud-teambaas was in het verleden niet bepaald overtuigd van de Nederlander, maar is ondertussen wél overtuigd van de kracht van de viervoudig wereldkampioen.

Claire Williams was van 2013 tot en met 2020 de teambaas van Williams, dat door haar vader Frank Williams werd opgezet. Williams is momenteel overgenomen door een groep investeerders, en de Britse is niet langer werkzaam in de sport. Vanzelfsprekend volgt ze alles nog wel, en ze ziet hoe Verstappen met kop en schouders boven de rest uitsteekt.

Tweede zitje van Red Bull is vervloekt

Williams vertelde tegenover Business of Sport over Red Bull Racing: "Ik weet niet wat er met dat tweede stoeltje bij Red Bull aan de hand is. Het is haast alsof er een vloek op rust. Hadjar heeft wel de juiste instelling die je in die auto en in dat team nodig hebt. Je hebt een bepaalde persoonlijkheid nodig in dat team en Hadjar laat dat absoluut zien."

Verstappen is volgens Claire Williams dan ook de grote meneer binnen Red Bull: "Je mag Max Verstappen ook gewoon niet tekortdoen. Je kunt ook niks verkeerds over het team zeggen. Ze hebben als team geweldig werk geleverd", zo laat Williams weten. Red Bull lijkt een van de snellere teams te zijn in Bahrein, maar Verstappen is van mening dat Red Bull niet de sterkste is.

'Verstappen is de beste'

"Max Verstappen is gewoon... Ik heb een hernieuwde liefde en respect gevonden voor hem als coureur. Om heel eerlijk te zijn was ik nog niet helemaal overtuigd toen hij de sport betrad. Wat Max heeft laten zien in de sport in de afgelopen jaren is verbijsterend", zo laat Williams weten. Haar respect voor Verstappen is de afgelopen jaren dus erg gegroeid.

"Sommige coureurs bereiken een punt in hun carrière waarop hun prestaties gewoon krankzinnig zijn. Je bent dan getuige van een magie die maar enkele coureurs in hun carrière kunnen laten zien, zoals Ayrton Senna en Michael Schumacher. Max zit nu ook in die periode en het is echt een privilege om naar te kijken."