Verstappen looft Red Bull en Ford: "Geweldig zo'n nieuwe fabrikant"

Verstappen looft Red Bull en Ford: "Geweldig zo'n nieuwe fabrikant"

Max Verstappen heeft de eerste stappen van Red Bull Powertrains met de nieuwe krachtbron als zeer positief bestempeld. De Nederlander is onder de indruk van wat het project, in samenwerking met Ford, tot nu toe heeft laten zien.

In 2026 levert Red Bull voor het eerst zelf motoren aan zowel Red Bull Racing als Racing Bulls. Tijdens de shakedown in Barcelona en de eerste officiële test in Bahrein heeft de nieuwe power unit zijn eerste serieuze kilometers gemaakt.

Positieve start en veel kilometers

De openingsdag op het Bahrain International Circuit verliep bijzonder goed voor Red Bull. Verstappen reed met 136 ronden de meeste kilometers van alle coureurs en kende nauwelijks problemen. De viervoudig wereldkampioen sprak na afloop dan ook van een sterke start.

“Het is geweldig om te zien dat er een nieuwe fabrikant bij komt”, aldus Verstappen. “Voor iedereen in het team is het speciaal om de auto en motor samen te zien. Het voelt echt als hun eigen kindje.”

Toch beseft de Nederlander dat er nog veel werk wacht. “We hebben nog veel te leren, maar we gaan in de goede richting. Natuurlijk zijn er nog zaken die beter moeten. Je bent nooit volledig tevreden, maar we staan in elk geval niet stil. Dat we zonder grote problemen uit de garage kwamen, had misschien niet iedereen verwacht, en dat is heel positief.”

Focus op betrouwbaarheid en ontwikkeling

Volgens Verstappen lag de nadruk tijdens de eerste testdagen vooral op betrouwbaarheid. “We hebben veel ronden gereden en zonder problemen kom je niet aan zo’n aantal. Ons doel was om deze nieuwe formule echt te begrijpen en de motor en de auto zo goed mogelijk te doorgronden.”

De sfeer binnen het team noemt hij goed, al is er veel aandacht voor details door de nieuwe regels. “Alles is nieuw en complex. Zelfs aan het begin van het seizoen zullen we nog veel ontdekken. Daarom is het belangrijk dat we hier testen en alles proberen te begrijpen.”

Over de krachtsverhoudingen wil Verstappen zich nog niet uitspreken. “Ik heb geen idee waar we staan. Je weet niet wat de concurrentie doet of met welk vermogen ze rijden. Bovendien zullen de auto’s in Melbourne anders zijn dan hier. Voor mij ging het vooral om veel rondjes rijden en niet uitvallen.”

De komende testdagen deelt Verstappen de auto met teamgenoot Isack Hadjar. “Ik wil gewoon nog meer rijden. Ik heb een halve dag in de auto en probeer de motor en de wagen beter te begrijpen, niet alleen technisch maar ook qua gevoel.”

Larry Perkins

Posts: 62.972

Wat een enthousiasme, die gaat tot zijn veertigste door, dat kan niet missen...

  • 3
  • 15 feb 2026 - 08:24
  • Knalpijp

    Posts: 2.398

    Als ze de regels gaan aanpassen voor Mercedes dan is Red Bull met Max 1.66 seconde sneller dan nr 2.

    • + 1
    • 15 feb 2026 - 08:21
    • snailer

      Posts: 31.828

      Ik denk dat het overdreven is. Verstappen heeft zo'n beetje als eerste door gekregen hoe je met deze auto's moet rijden. EN nu zie je al meer rijders het over nemen.

      Terwijl Verstappen redelijk rustig aan deed, wat hij eigenlijk altijd doet bij pre season tests, deed hij de RBR er een stuk beter uit laten zien.

      Ik vermoed dat RBR er close bij zal zitten als het gebeurt. Maar wel achter Ferrari.

      • + 1
      • 15 feb 2026 - 09:17
  • Larry Perkins

    Posts: 62.972

    Wat een enthousiasme, die gaat tot zijn veertigste door, dat kan niet missen...

    • + 3
    • 15 feb 2026 - 08:24
    • F1jos

      Posts: 5.018

      De echte hero zal op tijd stoppen en niet doorgaan tot zero.

      • + 0
      • 15 feb 2026 - 10:37
  • Pietje Bell

    Posts: 33.158

    Waché deed de afgelopen 3 dagen verslag omdat Mekies afwezig was.

    Van het Technical forum:

    organic
    14 Feb 2026, 20:54
    Waché talked on canal+ about how they're disappointed with the chassis performance.


    pantherxxx
    14 Feb 2026, 21:52
    Pierre Waché speaks about the good and bad surprises of these tests in an interview
    with Canal+:

    'The good surprise is the exceptional work of the engine group.. it's exceptional what
    they've given us.

    In terms of the bad surprises, perhaps our overall performance, it's still hard to say but
    we maybe thought we'd be a bit better than that on the chassis side, it's something
    we'll see more clearly in Melbourne but it's certain that we thought we'd be a little bit
    better than that

    Ferrari, McLaren and Mercedes will be there, in what order it's hard to say.

    It seems like we're a bit behind those three. It's the beginning, the goal is to show as
    last season... at the end of the season we see who wins or not.'

    AR3-GP
    14 Feb 2026, 22:57
    "We have some problems with the minimum weight, but that's the case for everyone.
    Maybe some have done a better job than us, but we should drop a bit of weight, since
    we will lose weight race by race. We will not reach the limit, but we are starting from
    a smaller gap than in 2022"

    Ik hoorde hem bij F1TV zeggen dat ze weer te traag zijn in de langzame en
    middels langzame bochten zoals eerder het geval was. Misschien bedoelde hij dat?

    Dat heeft uiteraard met mechanische grip, tractie en vooral met stuurprecisie te maken
    en dat kan nu niet optimaal met dat opladen van de accu.

    • + 2
    • 15 feb 2026 - 11:27
  • Taures

    Posts: 1.549

    Als je aan Ford denk, denk je aan Focus.....Ford Focus
    Hopelijk gaan ze een zonnige tijd tegemoet.

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 11:46
  • Pietje Bell

    Posts: 33.158

    Aangezien Kelly al een aantal dagen in Italië bij haar vriendin in Florence was en Max
    daar vrijdag landde en de jet door vloog naar Nice nam ik aan dat hij Kelly oppikte,
    maar niets blijkt minder waar. Kelly's vriendin Rita (uit Lissabon) vierde daar gisteren
    in het familie hotel van Kelly's andere vriendin Maria Sole haar verjaardag en Max is daar
    gisteren gespot. Kennelijk heeft de jet Vermeulen naar huis gevlogen.
    Waar de kinderen de afgelopen week/dagen verbleven is niet bekend.

    https://postimg.cc/JGcdrPfB

    https://postimg.cc/TyYP7N65

    https://postimg.cc/Bt1nV1dR

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 11:46

