Max Verstappen heeft de eerste stappen van Red Bull Powertrains met de nieuwe krachtbron als zeer positief bestempeld. De Nederlander is onder de indruk van wat het project, in samenwerking met Ford, tot nu toe heeft laten zien.

In 2026 levert Red Bull voor het eerst zelf motoren aan zowel Red Bull Racing als Racing Bulls. Tijdens de shakedown in Barcelona en de eerste officiële test in Bahrein heeft de nieuwe power unit zijn eerste serieuze kilometers gemaakt.

Positieve start en veel kilometers

De openingsdag op het Bahrain International Circuit verliep bijzonder goed voor Red Bull. Verstappen reed met 136 ronden de meeste kilometers van alle coureurs en kende nauwelijks problemen. De viervoudig wereldkampioen sprak na afloop dan ook van een sterke start.

“Het is geweldig om te zien dat er een nieuwe fabrikant bij komt”, aldus Verstappen. “Voor iedereen in het team is het speciaal om de auto en motor samen te zien. Het voelt echt als hun eigen kindje.”

Toch beseft de Nederlander dat er nog veel werk wacht. “We hebben nog veel te leren, maar we gaan in de goede richting. Natuurlijk zijn er nog zaken die beter moeten. Je bent nooit volledig tevreden, maar we staan in elk geval niet stil. Dat we zonder grote problemen uit de garage kwamen, had misschien niet iedereen verwacht, en dat is heel positief.”

Focus op betrouwbaarheid en ontwikkeling

Volgens Verstappen lag de nadruk tijdens de eerste testdagen vooral op betrouwbaarheid. “We hebben veel ronden gereden en zonder problemen kom je niet aan zo’n aantal. Ons doel was om deze nieuwe formule echt te begrijpen en de motor en de auto zo goed mogelijk te doorgronden.”

De sfeer binnen het team noemt hij goed, al is er veel aandacht voor details door de nieuwe regels. “Alles is nieuw en complex. Zelfs aan het begin van het seizoen zullen we nog veel ontdekken. Daarom is het belangrijk dat we hier testen en alles proberen te begrijpen.”

Over de krachtsverhoudingen wil Verstappen zich nog niet uitspreken. “Ik heb geen idee waar we staan. Je weet niet wat de concurrentie doet of met welk vermogen ze rijden. Bovendien zullen de auto’s in Melbourne anders zijn dan hier. Voor mij ging het vooral om veel rondjes rijden en niet uitvallen.”

De komende testdagen deelt Verstappen de auto met teamgenoot Isack Hadjar. “Ik wil gewoon nog meer rijden. Ik heb een halve dag in de auto en probeer de motor en de wagen beter te begrijpen, niet alleen technisch maar ook qua gevoel.”