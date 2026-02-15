De eerste testdagen van Cadillac als Formule 1-team zitten erop, en de Amerikaanse renstal heeft direct een duidelijk signaal afgegeven aan de concurrentie. Na waardevolle runs op het circuit van Barcelona heeft de renstal een eerste, realistisch doel geformuleerd voor het debuutseizoen in de koningsklasse.

Als elfde team op de grid weet Cadillac dat directe WK-punten geen vanzelfsprekendheid zijn. Daarom kiest de formatie voor een andere prioriteit: respect afdwingen binnen de paddock. Pas wanneer dat fundament stevig staat, wil het team de sportieve ambities verder aanscherpen.

Cadillac wil respect

Het Amerikaanse team gaat een lastige periode tegemoet, want zij gaan het allereerste seizoen van het team in de Formule 1 ooit rijden. De technisch adviseur van Cadillac, Pat Symonds, laat weten dat het doel van Cadillac dan ook geen punten zijn: "Eén ding dat echt belangrijk is, is dat we het respect van de andere teams verdienen."

"Dat is voor mij bijzonder belangrijk, omdat ik vind dat we dat respect verdienen", vertelt Symonds. "En dat geldt niet alleen voor de auto, maar voor onze hele organisatie. Het was dan ook erg fijn dat we in Barcelona veel complimenten kregen van andere teams over de indeling van onze garage, hoe we de auto’s hadden voorbereid en dat soort dingen. Zodra de andere teams al hun spionagefoto’s bekijken, zoals iedereen doet, hoop ik dat ze ook enig respect zullen hebben voor bepaalde elementen van het ontwerp van onze auto."

Cadillac loopt nergens achter

Waar Aston Martin het gevoel heeft dat ze 4,5 seconde achter de rest aanlopen is Cadillac juist van mening dat ze niet achterliggen: "Ik was een beetje verrast toen ik alle auto’s in Barcelona zag en de diversiteit aan details. Het was meer dan ik had verwacht, wat geweldig is, maar we lijken op geen enkel gebied achter te lopen."

Het team heeft dan ook veel van de andere teams bekeken zodat ze met een complete auto op de grid kunnen staan: "We hebben natuurlijk veel concurrentieanalyses gedaan en we voelen ons redelijk comfortabel met waar we nu staan en waar we naartoe ontwikkelen. Er zitten veel mooie onderdelen op de andere auto’s, maar dat had ik ook wel verwacht, eigenlijk."