Cadillac heeft een duidelijk doel na eerste testdagen: "Punten niet ons doel"

Cadillac heeft een duidelijk doel na eerste testdagen: "Punten niet ons doel"

De eerste testdagen van Cadillac als Formule 1-team zitten erop, en de Amerikaanse renstal heeft direct een duidelijk signaal afgegeven aan de concurrentie. Na waardevolle runs op het circuit van Barcelona heeft de renstal een eerste, realistisch doel geformuleerd voor het debuutseizoen in de koningsklasse.

Als elfde team op de grid weet Cadillac dat directe WK-punten geen vanzelfsprekendheid zijn. Daarom kiest de formatie voor een andere prioriteit: respect afdwingen binnen de paddock. Pas wanneer dat fundament stevig staat, wil het team de sportieve ambities verder aanscherpen.

Cadillac wil respect

Het Amerikaanse team gaat een lastige periode tegemoet, want zij gaan het allereerste seizoen van het team in de Formule 1 ooit rijden. De technisch adviseur van Cadillac, Pat Symonds, laat weten dat het doel van Cadillac dan ook geen punten zijn: "Eén ding dat echt belangrijk is, is dat we het respect van de andere teams verdienen."

"Dat is voor mij bijzonder belangrijk, omdat ik vind dat we dat respect verdienen", vertelt Symonds. "En dat geldt niet alleen voor de auto, maar voor onze hele organisatie. Het was dan ook erg fijn dat we in Barcelona veel complimenten kregen van andere teams over de indeling van onze garage, hoe we de auto’s hadden voorbereid en dat soort dingen. Zodra de andere teams al hun spionagefoto’s bekijken, zoals iedereen doet, hoop ik dat ze ook enig respect zullen hebben voor bepaalde elementen van het ontwerp van onze auto."

Cadillac loopt nergens achter

Waar Aston Martin het gevoel heeft dat ze 4,5 seconde achter de rest aanlopen is Cadillac juist van mening dat ze niet achterliggen: "Ik was een beetje verrast toen ik alle auto’s in Barcelona zag en de diversiteit aan details. Het was meer dan ik had verwacht, wat geweldig is, maar we lijken op geen enkel gebied achter te lopen."

Het team heeft dan ook veel van de andere teams bekeken zodat ze met een complete auto op de grid kunnen staan: "We hebben natuurlijk veel concurrentieanalyses gedaan en we voelen ons redelijk comfortabel met waar we nu staan en waar we naartoe ontwikkelen. Er zitten veel mooie onderdelen op de andere auto’s, maar dat had ik ook wel verwacht, eigenlijk."

VES

Posts: 1.687

Daar heeft Pat Symonds een punt.

  • 2
  • 15 feb 2026 - 17:06
F1 Nieuws Cadillac

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Skoda F1

    Posts: 515

    Het voornaamste doel lijkt me: Om met net zoveel onderdelen over de streep te komen als waar ze mee gestart zijn..

    • + 1
    • 15 feb 2026 - 16:10
  • VES

    Posts: 1.687

    Daar heeft Pat Symonds een punt.

    • + 2
    • 15 feb 2026 - 17:06
  • HarryLam

    Posts: 5.277

    Het doel is tenminste realistisch.

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 17:59
  • F1 bekijker

    Posts: 3

    Verwacht ook niemand in het 1e jaar.

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 18:47
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.474

    'N vorige nieuwkomer werd kampioen bij de constructeurs en bij de rijders.....dus het kan wel.

    • + 0
    • 15 feb 2026 - 20:48
    • Stillewerise

      Posts: 9

      Alleen de naam was nieuw Rest was al door honda klaar gemaakt. Cadie komt van niks 😑

      • + 0
      • 16 feb 2026 - 00:15

