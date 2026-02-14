Max Verstappen maakte er deze week geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Hij haalde hard uit, en stelde dat dit invloed kan hebben op zijn toekomst in de sport. George Russell haalt zijn schouders op en stelt dat Verstappen maar naar de Nürburgring moet gaan.

Verstappen reed afgelopen week veel rondjes tijdens de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. Red Bull zag er zeker niet slecht uit, en bij de concurrentie maakte men zich veel zorgen. Mercedes-teambaas Toto Wolff omschreef Red Bull als de benchmark en hij kreeg veel bijval van andere coureurs en teambazen.

Verstappen reageerde echter wat minder enthousiast, en hij maakte de nieuwe generatie Formule 1-wagens met de grond gelijk. Hij omschreef de auto's als Formule E-bolides op steroïden, en hij vond dat dit niets te maken had met racen. Verstappen stelde zelfs dat dit nieuwe regelpakket ervoor kan zorgen dat hij de sport sneller gaat verlaten dan verwacht.

Hoe kijkt Russell naar deze zaak?

Niet iedereen deelt de mening van Verstappen. Mercedes-coureur George Russell haalde zijn schouders erover op in gesprek met de internationale media: "Zoals alles in het leven kun je niet alles afvinken. Er staat veel meer op het spel. Er was bijvoorbeeld een grote push vanuit de EU richting elektrificatie. Dat was ook een belangrijke reden voor partijen zoals Audi om in te stappen. Daar moet je dus rekening mee houden."

"Niemand kan ontkennen dat de Formule 1 op dit moment echt geweldig is. Natuurlijk willen we de beste en de snelste auto's hebben en we willen graag de beste races zien. Maar hoe bereik je dat allemaal op hetzelfde moment? En hoe kan je iedereen tevreden houden? Ik weet niet of dat überhaupt kan."

Denken aan de fans

Volgens Russell is het ook belangrijk om rekening te houden met de fans: "Wat wij hier in de paddock als pure racefans voelen, kan anders zijn dan wat de nieuwe Netflix-fans ervaren. Wij willen allemaal graag V10's of V8's zien met veel lawaai, maar misschien vinden sommige mensen op de tribunes het juist heel erg fijn dat ze tijdens de race kunnen praten met elkaar."

"En zoals Lando Norris al zei: we mogen ons gelukkig prijzen dat we in deze positie zitten. En eerlijk gezegd wil ik gewoon graag winnen. Als coureur die de laatste tijd veel heeft gewonnen, wil je simpelweg de beste auto en de leukste, snelste auto hebben om in te rijden."

Met de kritiek van Verstappen kan Russell dan ook helemaal niets: "Voel je vrij om lekker naar de Nürburgring te gaan."