Russell sneert naar Verstappen: "Ga lekker naar de Nürburgring"

Max Verstappen maakte er deze week geen geheim van dat hij geen fan is van de nieuwe generatie Formule 1-wagens. Hij haalde hard uit, en stelde dat dit invloed kan hebben op zijn toekomst in de sport. George Russell haalt zijn schouders op en stelt dat Verstappen maar naar de Nürburgring moet gaan.

Verstappen reed afgelopen week veel rondjes tijdens de testdagen op het circuit van Sakhir in Bahrein. Red Bull zag er zeker niet slecht uit, en bij de concurrentie maakte men zich veel zorgen. Mercedes-teambaas Toto Wolff omschreef Red Bull als de benchmark en hij kreeg veel bijval van andere coureurs en teambazen.

Verstappen reageerde echter wat minder enthousiast, en hij maakte de nieuwe generatie Formule 1-wagens met de grond gelijk. Hij omschreef de auto's als Formule E-bolides op steroïden, en hij vond dat dit niets te maken had met racen. Verstappen stelde zelfs dat dit nieuwe regelpakket ervoor kan zorgen dat hij de sport sneller gaat verlaten dan verwacht.

Hoe kijkt Russell naar deze zaak?

Niet iedereen deelt de mening van Verstappen. Mercedes-coureur George Russell haalde zijn schouders erover op in gesprek met de internationale media: "Zoals alles in het leven kun je niet alles afvinken. Er staat veel meer op het spel. Er was bijvoorbeeld een grote push vanuit de EU richting elektrificatie. Dat was ook een belangrijke reden voor partijen zoals Audi om in te stappen. Daar moet je dus rekening mee houden."

"Niemand kan ontkennen dat de Formule 1 op dit moment echt geweldig is. Natuurlijk willen we de beste en de snelste auto's hebben en we willen graag de beste races zien. Maar hoe bereik je dat allemaal op hetzelfde moment? En hoe kan je iedereen tevreden houden? Ik weet niet of dat überhaupt kan."

Denken aan de fans

Volgens Russell is het ook belangrijk om rekening te houden met de fans: "Wat wij hier in de paddock als pure racefans voelen, kan anders zijn dan wat de nieuwe Netflix-fans ervaren. Wij willen allemaal graag V10's of V8's zien met veel lawaai, maar misschien vinden sommige mensen op de tribunes het juist heel erg fijn dat ze tijdens de race kunnen praten met elkaar."

"En zoals Lando Norris al zei: we mogen ons gelukkig prijzen dat we in deze positie zitten. En eerlijk gezegd wil ik gewoon graag winnen. Als coureur die de laatste tijd veel heeft gewonnen, wil je simpelweg de beste auto en de leukste, snelste auto hebben om in te rijden."

Met de kritiek van Verstappen kan Russell dan ook helemaal niets: "Voel je vrij om lekker naar de Nürburgring te gaan."

Edgar

Posts: 1.716

Ben geen verstappen aanhanger, maar hij heeft gewoon een punt, als ze in bocht 12, 50 km langzamer moet rijden om de batterij op te laden voor het rechte stuk, gaan we toch voorbij aan waar F1 voor staat?

Daarnaast vind ik Russel de meeste misselijke F1 rijder ooit...

  • 40
  • 14 feb 2026 - 08:15
  • Beri

    Posts: 6.836

    Sjorske is gewoon een corporate robot. Die zegt enkel wat Mercedes hem aangeeft wat hij moet zeggen.
    En het gaat natuurlijk helemaal mank dat Sjorske aangeeft dat omdat ze veel doekoes vangen, Verstappen niet zou mogen klagen. Iedereen die een baan heeft waarvan het werkveld of de arbeid ineens veranderd in negatieve zin zonder invloed van de werknemer, heeft gewoon het recht om er wat van te vinden. Ongeacht het salaris.

    • + 37
    • 14 feb 2026 - 07:59
    • De Vogel is Geland

      Posts: 694

      Sjors is een type Mark Rutte. Praat braaf alles glad voor de baas

      • + 11
      • 14 feb 2026 - 08:05
    • HermanInDeZon

      Posts: 629

      "Sjorske is gewoon een corporate robot. Die zegt enkel wat Mercedes hem aangeeft wat hij moet zeggen."

      Lijkt me sterk dat Mercedes hem dit heeft ingefluisterd. En al helemaal omdat Max voor Mercedes gaat rijden in endurance?


      "En het gaat natuurlijk helemaal mank dat Sjorske aangeeft dat omdat ze veel doekoes vangen, Verstappen niet zou mogen klagen."

      Dat stuk van "doekoes" zie ik niet terug in dit artikel? Had je ook een bron of verzin je maar wat om hem er slechter uit te doen komen omdat dat jou lekker goed uit komt? Want volgens mij was dat iets wat Lando heeft gezegd en niet George

      • + 9
      • 14 feb 2026 - 08:57
    • Knookie.nl

      Posts: 1.161

      Coureurs zijn passanten.

      ‘Sjorske’ heeft gewoon gelijk. Janken doe je maar bij je moeder. Bevalt het je niet? Dan ga je toch weg?

      Dat geldt ook voor de klagers hierzo, de zogenaamde Maxf@ns.

      Schumi hoorde je nooit ja ken. Door dit gejank zal Verstappen nooit de grootste worden in de F1.

      • + 11
      • 14 feb 2026 - 09:23
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      De emotie zit hoog bij je Knookie, dus dan maar even polariseren.

      Beri heeft natuurlijk gewoon gelijk. Er zijn heel veel mensen in de wereld die van job of sport veranderen als ze niet meer tevreden zijn door een negatieve verandering. Dat is normaal en iedereen heeft daar ook het recht op. Of dat nu Max of een andere sporter is of henk de buurman, doet er niet toe.

      Dat is gewoon een objectief feit, zonder emotie en kleur bekennen.

      • + 21
      • 14 feb 2026 - 09:40
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      "Henk de buurman"

      Henk heeft Ingrid ook vervangen...

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 09:48
    • NicoS

      Posts: 20.124

      Mooi toch, Lewis zegt dat deze auto’s niet leuk zijn om in te rijden en het niets met racen te maken heeft, en iedereen haalt z’n schouders op……
      Vervolgens zegt Max precies hetzelfde en de hel breekt los……

      • + 21
      • 14 feb 2026 - 09:51
    • Politik

      Posts: 9.717

      @Wickie,

      Ik zie je de laatste tijd anderen steevast aanspreken op het feit dat ze polariserende comments plaatsen.
      Prima!

      Wat me alleen opvalt is dat je dat alleen maar doet, wanneer er Verstappen fans worden gepolariseerd.

      Van de week in een ander draadje ook weer.
      Terwijl er een paar comments lager iemand Norris uitmaakt voor 'papaya trekpop'.

      Gek genoeg reageer je daar dan weer niet corrigerend op!

      • + 9
      • 14 feb 2026 - 09:52
    • HermanInDeZon

      Posts: 629

      @Wickie mij prima dat je Knookie aanspreekt op zijn toon en gedrag, maar als je dan compleet voorbij gaat aan de manier waarop Beri zich hier verwoord komt het vooral erg selectief over

      • + 6
      • 14 feb 2026 - 09:54
    • NicoS

      Posts: 20.124

      @Politik,
      Doe jij toch ook niet als het andersom is…..;)
      Uiteindelijk zijn we met z’n allen net zo hypocriet.

      • + 16
      • 14 feb 2026 - 10:26
    • Spearhead

      Posts: 452

      @ Knookie : Schumi hoorde je nooit ja ken. Door dit gejank zal Verstappen nooit de grootste worden in de F1.

      Ben er vrij zeker van dat als Max in die tijd F1 gereden zou gereden hebben je hem ook niet had horen klagen.
      In die tijd ging het er echt om de snelste te zijn. Het uiterste te vergen van je bolide en banden. Iets wat een pure racer als Max volgens mij wel mist aan de huidige F1.

      En het is trouwens niet alleen Max die deze tijd mist...

      • + 13
      • 14 feb 2026 - 10:47
    • Housmans

      Posts: 368

      Gaat denk ik nog wel wat verder dan een corporate robot; hij had prima een mooi Mercedes praatje kunnen houden zonder Verstappen erbij te halen!

      Andere mensen erbij halen doen wij hier op het forum wel:
      ....
      ..

      • + 5
      • 14 feb 2026 - 10:49
    • Housmans

      Posts: 368

      .....
      ...

      "Gek genoeg reageer je daar dan weer niet corrigerend op!"

      Nou nou nou,
      is dat nu nodig om zo op WickieTheViking te reageren?!

      Nergens inhoudelijk, maar alleen maar een vervelende insinuatie om op de man te spelen...😉

      Gelukkig zie ik @politik wel altijd sterk reageren op de onzin van onze anti-Max helden hier!
      Oh... wacht...!
      #Hypokrit

      🐂🟥 🫡

      • + 12
      • 14 feb 2026 - 10:50
    • Politik

      Posts: 9.717

      @Nicos,

      Maar ik corrigeer ook anderen niet constant dat ze polariserende comments plaatsen.

      Maar gezien je reactie zie jij dat verschil niet.
      Zoals gebruikelijk.

      • + 5
      • 14 feb 2026 - 10:58
    • Politik

      Posts: 9.717

      Kan iemand huismans misschien het verschil uitleggen tussen iemand wijzen op een tegenstelling of op de man spelen?

      Over dat laatste is hij een beetje in de war blijkt maar weer voor de zoveelste keer.

      Ben ik de enige die continu gestalkt wordt door deze obsessieve stakende roeptoeter?

      Ben ik eindelijk van @vade en @cocktailworstje verlost, duikt er een nieuwe stalker op🙈

      • + 5
      • 14 feb 2026 - 11:07
    • Housmans

      Posts: 368

      #Narcist!
      Gestalkt nog wel....ik zal je troosten, je bent niet zo belangrijk als je zelf meent dat je bent.

      En verder weer helemaal op de man gespeeld, terwijl je iedere keer als je inhoudelijk kritiek krijgt huilie huilie gaat doen, niet om de arumenten maar omdat er zogenaamd bij jou op de man wordt gespeeld...
      Hypokrit!

      Wederom naampjes gaan verzinnen is zeer typerend voor je gebrek aan inhoudelijke argumenten en sprekend voor je niveau....

      Ten slot,
      Kan iemand @Politik misschien het verschil uitleggen tussen het brengen van een aanname en het brengen van een feit?!
      Is zo zonde dat hij dat verschil niet lijkt te snappen, en iedere keer weer zo enorm sneu in de verdediging schiet als hij daar door iemand op wordt gewezen.
      Als iemand anders hem dat wel duidelijk weet te maken komt hij wellicht niet meer zo wanhopig en vilein over hier op het forum...

      Ik heb het ooit geprobeerd, maar resulteerde in persoonlijke aanvallen en de belofte om mij te negeren. Prima hoor, maar blijkbaar moet ik toch nog steeds ontgelden bij hem...
      Maar dat ligt uiteraard helemaal bij mij, en voorheen blijkbaar cocktailworstje, en Vasde, en (....), en (...)...
      Natuurlijk en zeer zeker niet bij Politik zelf! 😂🤣

      • + 13
      • 14 feb 2026 - 11:24
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      "Van de week in een ander draadje ook weer.
      Terwijl er een paar comments lager iemand Norris uitmaakt voor 'papaya trekpop'.

      Gek genoeg reageer je daar dan weer niet corrigerend op!"

      Deze reactie heb ik niet gezien, Politik, dus dan is het helemaal niet gek dat ik daarop niet reageer.

      "Wat me alleen opvalt is dat je dat alleen maar doet, wanneer er Verstappen fans worden gepolariseerd."

      En je zit sowieso mis in je conclusie, want ik heb bijvoorbeeld mario (die ik vaak genoeg aanpak) verdedigt toen er werd gesuggereerd dat hij een alter nickname zou hebben aangemaakt. Dat is geen coureur, maar het laat zien dat ik daarin zeker niet selectief ben.

      Daarbij durf ik best te stellen dat ik ook de andere richting mensen heb aangesproken op hun manier van posten. O.a. Pietje Bell, die Max fan is.

      Als ik reacties zie die polariserend zijn, maakt het me niet uit van welk kamp ze zijn. Maar als ik ze niet zie of overheen heb gelezen of whatever, kan ik er moeilijk op reageren. Dus nogmaals, dan is het helemaal niet gek dat ik daarop niet reageer.

      • + 10
      • 14 feb 2026 - 11:36
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Herman, ik keek naar gehele boodschap in Beri zijn posts en die ging gewoon over het wel of niet mogen veranderen van werk en daar reageerde ik op.

      Maar je hebt wel gelijk, het is onnodig van Beri om George op deze manier aan te spreken.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 11:39
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Politik en Herman, ik ga er nu dus wel vanuit dat jullie vanaf nu dan ook de mensen gaan aanspreken van alle kampen en dat ook niet enkel selectief gaan doen? Want je kunt mij natuurlijk niet aanspreken en dat bij anderen niet gaan doen, want dan doen jullie hetzelfde als waar jullie mij van betichten.

      Dus ik laat mij positief verrassen in de toekomst door jullie bijdrages.

      • + 7
      • 14 feb 2026 - 11:42
    • Politik

      Posts: 9.717

      @Wickie,

      Zal dat nodig zijn?
      Meestal zijn er al een bult andere forumleden die er bovenop duiken,wanneer er iets minder positiefs of polariserends over Verstapen cq. RB geschreven wordt.

      Daarbij voel ik niet continu de behoefte om anderen aan te spreken op polariserend gedrag en doe ik dat dus ook niet. Voorheen niet en ook naar de toekomst toe niet.

      Het was hier afgelopen jaar schering en inslag om coureurs als Russell, Hamilton en Norris te beledigen, inclusief hun fans.

      Als ik daar aan moet beginnen, kom ik niet meer aan belangrijke dingen toe. Bovendien wordt er toch alleen maar met de vinger terug gewezen en uiteraard ligt dat allemaal aan mijzelf.

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 11:59
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Politik, even voor de duidelijkheid: jij spreekt mij aan op selectief corrigeren, maar zegt nu zelf dat je anderen niet altijd corrigeert en dat je dat ook niet van plan bent.

      Dat is precies het punt. Het lijkt selectief corrigeren en dat geldt dus ook voor jou. Je kunt me daar dus niet op aanspreken als je hetzelfde doet.

      Begrijp ik het zo goed?

      • + 8
      • 14 feb 2026 - 12:18
    • RamboRussell

      Posts: 150

      In China ist gisteren een zak rijst omgevallen.....

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 12:25
    • Politik

      Posts: 9.717

      Volgens mij begrijp je het niet goed.

      Omdat ik zelf niet corrigeer (onbegonnen werk, zoals ik al aangaf) mag ik jou niet aanspreken omdat jij het in mijn ogen selectief doet?

      Ik vind in ieder geval dat ik dat wel mag.

      Heb er geen problemen mee dat jij het doet, prima zelfs! (Geef ik ook aan)
      Valt me alleen op dat je het telkens in een bepaalde categorie doet en dat stip ik aan.

      Jij beargumenteert dat je andere, bepaalde commente niet gelezen hebt en dus ook niet kan corrigeren.

      Nou prima, ik ga uit van jouw oprechtheid, dus dan geloof ik dat.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 12:34
    • iOosterbaan

      Posts: 2.104

      @Spearhead wowwww zit ook niet gewoon een volledige generatie bijna tussen Schumacher en Verstappen. Gek heh dat ze anders zijn.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 12:48
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Politik, ik heb niet betwist dat je me mag aanspreken. Waar ik op wees, is de maatstaf.

      Als je mij aanspreekt op vermeende selectiviteit, dan vind ik het logisch dat diezelfde maatstaf ook breder geldt. Anders blijft het bij een eenzijdige observatie.

      Dat is het punt dat ik probeerde te maken. :)

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 13:25
    • Beri

      Posts: 6.836

      @HermanInDeZon;
      Ik snap dat begrijpend lezen niet voor iedereen is weggelegd. Dus speciaal voor jou als antwoord op je vraag over de doekoes;
      "En zoals Lando Norris al zei: we mogen ons gelukkig prijzen dat we in deze positie zitten."
      Lando gaf aan dat de coureurs rijkelijk betaald worden en dat ze zich gelukkig mogen prijzen. Sjorske haalt dit aan. Dus impliceert hij dat hij het er mee eens is, want hij haalt de quote aan van de uitspraak van Lando.

      • + 5
      • 14 feb 2026 - 13:57
    • Politik

      Posts: 9.717

      @Wickie,

      Tuurlijk geldt die maatstaf voor iedereen.

      Maar wat is de meerwaarde als er al pakweg zes man iemand op zn gedrag aanspreken, ik als zevende daar nog een schepje bovenop doe?

      Daarnaast lopen er hier een stel moraalridders rond, die de mond vol hebben over andermans gedrag, maar zich zelf wel het privilege toedichten om anderen te beledigen.

      Heeft totaal geen zin om daar wat van te zeggen.

      Om die reden bemoei ik me niet zo snel met andermans gedrag, tenzij het naar mij toe storend of beledigend is.
      Dus iets wat ik niet doe, daar kan ook geen maatstaf langs gehouden worden toch?

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 14:42
  • Knalpijp

    Posts: 2.397

    Wordt steeds enger deze glibber!!

    • + 19
    • 14 feb 2026 - 08:13
    • F1jos

      Posts: 5.016

      Als de Netflix fans rustig willen praten en geen lawaai van de V10 willen horen, voel je vrij om lekker naar de concert van Boy George te gaan.

      • + 7
      • 14 feb 2026 - 11:09
  • Edgar

    Posts: 1.716

    Ben geen verstappen aanhanger, maar hij heeft gewoon een punt, als ze in bocht 12, 50 km langzamer moet rijden om de batterij op te laden voor het rechte stuk, gaan we toch voorbij aan waar F1 voor staat?

    Daarnaast vind ik Russel de meeste misselijke F1 rijder ooit...

    • + 40
    • 14 feb 2026 - 08:15
    • Spearhead

      Posts: 452

      @ Edgar : als ze in bocht 12, 50 km langzamer moet rijden om de batterij op te laden voor het rechte stuk.

      Ik zag een filmpje passeren op instagram ( kanaal van GP Racefans) waar je Hulkenberg de batterij ziet opladen in de laatste bocht, om dan plankgas de rechte eind op te rijden en al na 6 à 7 seconden met een lege batterij te zitten.

      Ik moet zeggen dat ik een beetje schrok van hoe vlug de batterij leeg is. Ik denk dat hij misschien halverwege het rechte stuk was op het moment dat hij zonder batterij zat.

      Dit heeft nog maar weinig met racen te maken, maar alles met het managen van de batterij, banden en brandstof.

      • + 26
      • 14 feb 2026 - 08:38
    • JV fan

      Posts: 2.951

      Aan de andere kant doen ze dat in indycar ook, Scott Dixon staat er om bekend dat hij veel lift op super speed ways. En ach f1 blijft zich door ontwikkelen , en wellicht hoeft dat niet zo veel meer in een jaar, en als je nu achter iemand rijdt hoef je dat nu ook minder te doen

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 08:41
    • Spearhead

      Posts: 452

      Hier is de link van het filmpje waar ik het over had.

      www.instagram.com/p/DUtFubLCN3o/

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 09:14
    • Edgar

      Posts: 1.716

      @Spearhead

      en dan zat hij pas in de 7de versnelling, 8 was niet eens haalbaar omdat de rpm en snelheid inkakte

      • + 8
      • 14 feb 2026 - 09:28
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Spearhead en Edgar, ik heb hetzelfde filmpje gezien. Ik wist dat het zou gebeuren, maar hoe snel was inderdaad schrikbarend.

      • + 4
      • 14 feb 2026 - 09:42
    • Maravillosa

      Posts: 227

      We hebben de Formule E voor al die elektrische componenten

      • + 10
      • 14 feb 2026 - 10:22
  • Need5Speed

    Posts: 3.529

    Ik vind het een goed idee. Als het zo doorgaat dan kijken er meer mensen naar de GT3 dan naar de F1.

    • + 15
    • 14 feb 2026 - 08:17
  • core2duo

    Posts: 1.765

    Ik vind het altijd interessant hoe bepaalde uitspraken ineens groot worden gemaakt. Wat ik hier lees zou George Russell hebben gezegd dat hij “lekker naar de Nürburgring” moet gaan.

    Alleen wat mij dan opvalt: ik zie nergens een duidelijke bronvermelding. Geen verwijzing naar een specifieke persconferentie, geen citaat uit een officieel interview, geen videofragment. Ook in internationale media kom ik die exacte bewoording niet tegen. Dat maakt het toch lastig om vast te stellen of dit letterlijk zo is gezegd, of dat het een wat vrij geïnterpreteerde samenvatting is.

    En eerlijk is eerlijk: Russell staat er niet om bekend dat hij dit soort one-liners zonder context de wereld in slingert. Kritisch? Zeker. Competitief? Absoluut. Maar zulke losse sneertjes zonder setting of bronvermelding voelen altijd wat… gekleurd.

    Dus tot er een concreet interview opduikt waarin hij dit daadwerkelijk zo zegt, lijkt het me verstandig om het met een korreltje zout te nemen.

    Maar goed, misschien heeft hij het wel gezegd tijdens een exclusief interview op parkeerplaats 3 bij de Nürburgring dat toevallig niemand anders heeft opgenomen. ;)

    • + 10
    • 14 feb 2026 - 08:19
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Elders is de opmerking van Russell inderdaad niet (of minder) in een sneer vertaald:

      Russell: "Tja, Max is vrij om naar de Nordschleife te gaan", luidt zijn advies aan de Nederlander.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 08:53
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Ook daar overigens geen bronvermelding maar slechts: "George Russell gaf in zijn mediamoment aan..."

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 08:55
    • Pietje Bell

      Posts: 33.148

      Niet op een parkeerplaats bij de Núrburgring, maar tegen de verzamelde pers. Op Motorsport Global is het bijvoorbeeld te lezen:

      ""As Lando said, we're privileged to be in this position. And in all honesty, I just want to win. I guess for a driver who's won quite a bit recently, you do just want to have the best car and the most fun cars to drive. So, yeah, [Verstappen is] welcome to go to the Nordschleife, I guess.""

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 09:23
    • Knookie.nl

      Posts: 1.161

      Kortom.

      Dit is en blijft een polariserende kudt-site.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 09:25
    • Pietje Bell

      Posts: 33.148

      Had dit tabblad nog openstaan en toen stond jouw reactie er nog niet. Ik had het idd ook op MS gelezen.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 09:25
    • WickieDeViking

      Posts: 365

      Doe je zelf anders goed aan mee, Knookie, met je opmerking in een aantal posts hierboven. Als je tegen polariseren bent, waarom doe je er dan zelf aan mee?

      • + 10
      • 14 feb 2026 - 09:43
    • NicoS

      Posts: 20.124

      Je bent vrij om te gaan @knookie, niemand die je zal missen…..;)

      • + 8
      • 14 feb 2026 - 10:00
    • NicoS

      Posts: 20.124

      @core2
      George heeft Max deels gelijk gegeven, ook hij zegt dat sommige dingen erg onnatuurlijk overkomen, maar is natuurlijk niet zo uitgesproken als Max, waarschijnlijk ingegeven door het team.
      Aan het eind van het interview zegt hij deze woorden dat Max vrij is om naar de Nurburgring te gaan….
      Hij heeft het dus letterlijk zo gezegd.
      Interview was gisteren op Viaplay te zien in de nabeschouwing van de testweek.

      • + 3
      • 14 feb 2026 - 10:36
  • Flexwing

    Posts: 272

    Misselijk mannetje.

    • + 14
    • 14 feb 2026 - 08:20
    • F1jos

      Posts: 5.016

      De jaloezie van de glibberige George boy, druipt ervan af.

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 13:43
  • Spearhead

    Posts: 452

    Ik ga het nieuwe seizoen zeker bekijken en hopelijk valt het allemaal wel mee maar ik vrees er een beetje voor. Dit heeft niks meer te zien met racen als je bepaalde bochten aan halve snelheid moet nemen om dan een beetje snelheid te hebben om het rechte stuk.

    • + 4
    • 14 feb 2026 - 08:43
    • NicoS

      Posts: 20.124

      En dan heb je circuits met weinig bochten en veel stukken vol gas, zoal Monza en Jedda, of China……kunnen ze hun lol op.
      Er was al eens voorgesteld om de motor 60-40 verhouding te laten lopen, maar dat werd van tafel geveegd.
      Kennelijk moet er eerst iets ernstigs gebeuren voordat men inziet dat dit niet de goede keuze is.

      • + 9
      • 14 feb 2026 - 09:56
  • Larry Perkins

    Posts: 62.967

    Russell vindt het echter te vroeg om harde conclusies te trekken. Elders zegt hij daarover:
    "Ik denk echt dat dit een stap vooruit is en ik geef nieuwe dingen altijd graag een kans", zei de coureur van Mercedes. "We zijn pas vier dagen bezig met een reglement dat meer dan drie jaar meegaat." (MS)

    Dat maakt wellicht het verschil met Verstappen, Max is al veel langer bezig met het nieuwe reglement- al sinds 2023 - en vanuit zijn technische knowhow kan hij de gevolgen als geen ander inschatten. Veel andere coureurs moeten de verschillen eerst in de praktijk ervaren...

    • + 14
    • 14 feb 2026 - 09:05
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      Toevoeging:
      En zodra ze er achter zijn gekomen moeten ze hun kritiek ook nog durven/mogen uiten...

      • + 7
      • 14 feb 2026 - 09:06
  • SEN1

    Posts: 2.721

    Spatjes pik???

    • + 0
    • 14 feb 2026 - 09:16
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.464

    Vriend heeft natuurlijk helemaal gelijk.
    Bevalt het je niet......kop houden en opzouten.
    Kijk, dat de horde nu iets hebben om mee te slaan, tja, dat zegt meer over de horde dan over de echte fans...

    • + 3
    • 14 feb 2026 - 09:47
    • Larry Perkins

      Posts: 62.967

      hordelopert

      • + 5
      • 14 feb 2026 - 09:50
    • NicoS

      Posts: 20.124

      Als echte fan van de sport zou je dit ook niets moeten vinden @Ouw, of ben je dan toch geen echte fan?……;)

      • + 15
      • 14 feb 2026 - 10:02
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.464

      De eerste echte meters moeten nog gereden worden en Max vindt het nu al niks.
      Maar dat is nog niet eens alles, het merendeel van de horde loopt blindelings achter de woorden van Max aan.

      Geeft niets natuurlijk, maar als Max gaat winnen zijn dit de beste wagens ooit.

      • + 6
      • 14 feb 2026 - 10:13
    • NicoS

      Posts: 20.124

      Nee @Ouw, Lewis was de eerste die het zei, en toen hoorde je niemand, nu Max het zegt wordt men wakker.
      Na de eerste races zal elke coureur z’n beklag doen, en erkennen dat dit geen racen meer is.
      Heeft niets met hordes of wat dan ook te maken.
      Vanaf het begin dat deze regels bekend waren, werd er al gewaarschuwd, maar niemand die het serieus nam.
      Ze hoeven niet eerst te racen om te weten dat dit indruist tegen alles wat een coureur wil.
      Maar goed, blijf jij maar lekker bij de ja knik horde, en geniet maar lekker van het lift en coast kampioenschap…..;)

      • + 15
      • 14 feb 2026 - 10:20
    • NicoS

      Posts: 20.124

      En als Max wint zal hij blij zijn, maar het racen met deze auto’s nog steeds niets vinden, want dat verandert niet.

      • + 12
      • 14 feb 2026 - 10:21
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.464

      Als straks de coureurs gewend zijn aan deze auto's zul je zien dat er weer gewoon geracet kan gaan worden.
      De wagens worden door ontwikkeld en de afgifte van de batterijen wordt mss ook beter afgestemd.

      We gaan het gewoon zien en meemaken.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 10:26
    • NicoS

      Posts: 20.124

      Zal ongetwijfeld beter worden, maar het lift en coast zal altijd blijven, dat gaat niet veranderen.
      Op sommige circuits zal het meevallen, maar er zijn circuits waar ze 70% vol gas rijden, dan hoeft je niet gestudeerd te hebben om te weten dat ze zonder power komen te zitten op de rechte stukken, dat gaat met deze 50% verhouding nooit werken. Er is vanuit de teams al een voorstel geweest om op specifieke banen de verhouding elektrisch en ICE te wijzigen, maar daar willen ze (nog) niet aan.
      Ik denk dat een goede oplossing is om de verhouding 60-40 te maken, dan ben je al een stuk beter onderweg.
      Wie weet komen ze nog op andere gedachten om het volgend seizoen aan te passen.

      • + 8
      • 14 feb 2026 - 10:45
    • Snelrondje

      Posts: 8.930

      Onzin @Ouwe, het gaat eigenlijk niet om de boodschapper maar om de boodschap. En die is dat managen het racen zal overrulen. Als dat klopt, en daar ziet het naar uit, wordt F1 voor een hoop fans minder leuk. Dat deze boodschap door de anti Max brigade vertaald wordt naar onzinnige kritiek op een persoon is pure domheid.
      Iedere echte racefan zal de F1 anders gaan beleven en er zullen ook fans afhaken.

      • + 7
      • 14 feb 2026 - 11:46
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.464

      De regels zullen idd steeds aangepast worden naarmate de seizoenen vorderen.
      Dit zal in samenspraak gebeuren met de teams en de FIA.
      Net wat je zegt, meer motorisch vermogen en minder elektrificatie.

      En niet geheel onbelangrijk...jou reken ik niet onder de horde.
      Je bent wel Maxfan, maar daar kun je ook niets aan doen natuurlijk....je kunt niet alles hebben toch?

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 11:48
    • Tony

      Posts: 1.568

      Dit is niet de eerste keer dat hij dreigt te ‘stoppen’.
      In tegenstelling tot wat ik hier vaak hoor, vindt hij misschien stiekem ook wel de aandacht leuk die daaruit voortkomt.

      31-03-2023
      Max Verstappen heeft op niet mis te verstane wijze laten weten wat hij vindt van de plannen van de Formule 1 om de raceweekenden verder op de schop te nemen. Als de veranderingen zo door blijven gaan, dan dreigt Verstappen te stoppen met racen. Dit zei hij in gesprek met Sport TV.

      01-12-2023
      Doordat de kalender dus alsmaar voller wordt en deze gevuld wordt met circuits waar Verstappen geen fan van is, is het eerder stoppen steeds aantrekkelijker aan het worden. Dat maakt de Nederlander maar weer eens duidelijk.

      22-09-2024:
      Max Verstappen stelt dat bijzaken zoals de taakstraf en alle tumult over vloeken hem uit de Formule 1 kunnen drijven. De Red Bull-coureur zegt dat de FIA zijn mening weet, maar zijn woorden wellicht niet serieus neemt.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 12:06
    • Snelrondje

      Posts: 8.930

      Nee, ik kan niet alles hebben @Ouw. Ben overigens een fan van Max omdat zijn wijze van racen spectaculair is. Was in het verleden fan van Michael en in het begin van zijn carrière van Lewis.
      In de tijd van Jos heb ik een aantal F1 races bezocht en ja, het verhaal van Max, gecoached door Jos vond ik in het begin al erg mooi. En soms, heel soms tegenwoordig, gaat Max er weleens erg hard in, net als Michael en Lewis dat weleens deden. Maar dat hoort er soms bij. De kans is wel groot dat Max mijn laatste favoriet is. Als inderdaad blijkt dat bochten vanaf nu dienen om energie op te laden in plaats van in te halen, wordt het tijd om andere klassen te kijken.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 13:17
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.464

      Snelrondje, jou reken ik ook niet tot de horde, hoewel ik weet dat jij ook fan bent van Max, maar ik bedoelde eigenlijk Nicos.

      • + 2
      • 14 feb 2026 - 13:22
  • Aquarius72

    Posts: 774

    Ja, Max gaat ook lekker naar de Nürburgring om daar ook te winnen. Geweldig om te zien!!!

    Even een opmerking over de nieuwe F1 auto's. Hopelijk worden de auto's van dit jaar met die front- en backend DRS geen Mario-kart wagentjes. Wat wordt het volgende? Door de kijkers bepaalde extra inhaalsnelheid???

    En dat, wilde ik even kwijt.

    • + 3
    • 14 feb 2026 - 11:36
  • Elektropunkz

    Posts: 933

    Het mannetje moet boertje en plasje doen … och och russeltje

    • + 1
    • 14 feb 2026 - 11:37
  • SennaS

    Posts: 11.447

    Owjee Sjorse was al public enemy hier en nu barst de bom hier.

    Ik vind dat beide coureurs een punt hebben. En eigenlijk beide overbodig.
    Bij elke regelwijziging hebt je voor en tegenstanders en is het even wennen.
    Als uithangborden van de f1 heb je een morele plicht om jou sport niet met de grond gelijk te maken. Ook al past het jou niet of jou team er slecht voor staat.
    Jou sport heeft je veel gebracht en geef het een kans en ook in wat mindere periode.
    De mcl en mercedes mannen zijn een stuk positiever en Max het andere uiterste. Zou het te maken hebben met hoe je ervoor staat?
    Je kunt wel wat genuanceerder je mening geven en vooral het een kans geven.

    • + 3
    • 14 feb 2026 - 12:14
  • jd2000

    Posts: 7.583

    Dit geeft het verschil in coureurs aan. Russell en Norris zitten in de F1 omdat het F1 is. Max geeft niks om de status van de F1 en zit in de F1 om te racen en doet het puur voor de sport. De wens van Russell dat Max maar op de Nürburgring moet racen snap ik wel. Maakt hij ook kans om wk te worden.

    • + 4
    • 14 feb 2026 - 12:33
    • SennaS

      Posts: 11.447

      De f1 heeft Max alles gebracht en geeft niks om de status van de f1 als 4 voudig wk?
      Het is maar hoe je in de wedstrijd zit

      • + 1
      • 14 feb 2026 - 13:29
    • jd2000

      Posts: 7.583

      Je snapt het echt niet hè?

      • + 0
      • 14 feb 2026 - 14:32
  • Kubica

    Posts: 5.686

    Bij alles wat Russell zegt proef je gewoon afgunst. Misselijk mannetje.

    • + 3
    • 14 feb 2026 - 13:20
  • Aajd Flupke

    Posts: 77

    Ik snap George (en Lando) wel, die zien liever dat Max elders gaat racen. Dan hebben zij veel meer kans om te winnen

    • + 2
    • 14 feb 2026 - 13:25

