Mercedes kan lachen op opmerkelijke blunder van Hadjar

Mercedes kan lachen op opmerkelijke blunder van Hadjar

De testweek in Bahrein kwam gisteren op een rommelige wijze ten einde. Er gingen een aantal dingen mis, en vooral een 'blunder' van Red Bull-coureur Isack Hadjar viel op. Bij grote concurrent Mercedes konden ze hier hartelijk om lachen, zo deelt de renstal op sociale media.

Het laatste uur van de testdag op vrijdag in Bahrein zat bomvol met bijzondere momenten. Meerdere coureurs maakten een remfoutje, terwijl Franco Colapinto bij een proefstart op de grid bijna op pijnlijke wijze de muur invloog. Bij Ferrari konden ze iets eerder inpakken dan de bedoeling was, omdat Lewis Hamilton zijn scharlakenrode bolide met de problemen naast de baan moest parkeren.

Nieuw hoofdstuk in Mercedes-rel: 'Red Bull deelde geheime informatie met F1-concurrenten'

 'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

'FIA hakt knoop door en neemt besluit over Mercedes-motor'

Voor deze twee momenten was het ook al misgegaan in de pitlane, want Red Bull-coureur Isack Hadjar lette niet goed op toen hij naar binnenkwam voor een pitstop. Hij stuurde zijn wagen te vroeg naar rechts, waardoor hij bij de box van Mercedes stond. Vol verbazing keken de monteurs van Mercedes hem aan, waarna Hadjar zelf doorhad dat er iets niet klopte en hij doorreed naar zijn eigen monteurs. Bij Mercedes waren ze daarna net op tijd om Andrea Kimi Antonelli op te vangen.

Hoe reageerde Mercedes?

Bij Mercedes konden ze achteraf wel lachen om het moment, en ze deelden de beelden zelf op hun sociale kanalen. Onder begeleiding van een aantal grappige geluidjes delen ze de video, waarna een monteur van Mercedes grijnzend uitlegt wat er aan de hand was: "Ik denk dat we bijna een pitstop voor Hadjars auto hebben uitgevoerd!"

Sterke dag voor Hadjar

Voor Hadjar maakte het allemaal weinig uit, want hij kende een goede dag op het circuit van Sakhir in Bahrein. De Fransman nam in de middag het stuur over van zijn teamgenoot Max Verstappen, en kwam uiteindelijk tot de zesde tijd. Aangezien tijden vrij weinig zeggen tijdens zo'n testweek, is het beter om naar het aantal verreden rondjes te kijken. Hadjar kwam tot 59 rondjes, en keek tevreden terug op de drukke week.

Of hij had ff 'ster' allures? ;-)

  • 1
  • 14 feb 2026 - 11:19
Reacties (4)

    Hadjar was ff in dromenland 🫣

      Of hij had ff 'ster' allures? ;-)

    Even bij mercedes shinen met de beste motor

    Hetzelfde gebeurde bij Lewis.
    Toen stopte hij ook bij McLaren in de pits terwijl hij dat seizoen voor de eerste keer bij Mercedes was gaan rijden.....was ook al om te lachen..

