Ferrari heeft tijdens de shakedown in Barcelona een bemoedigende indruk achtergelaten met de SF-26. De data stemmen optimistisch richting Bahrein, waar de Scuderia later deze maand met een eerste updatepakket wil laten zien of het potentieel zich ook vertaalt naar prestaties.

De nieuwe Ferrari is het resultaat van intensief analyseren en finetunen door het technische team onder leiding van Loic Serra. In Catalonië lag de focus nadrukkelijk niet op snelle rondetijden, maar op het begrijpen van het totaalplaatje: hoe motor, chassis en aerodynamica met elkaar samenwerken. Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

Sterke correlatie wekt vertrouwen

Een belangrijk pluspunt is dat de ingenieurs een duidelijke correlatie hebben gevonden tussen de data op het circuit en de resultaten uit de windtunnel. Dat geeft vertrouwen in de ontwikkelingsrichting van de SF-26. Ook de simulator speelt inmiddels een grotere rol, omdat de feedback voor de coureurs steeds beter aansluit bij het echte rijgevoel op de baan.

Lewis Hamilton sloot de testdagen in Barcelona zelfs af met de snelste tijden, al was dat niet het primaire doel. Ferrari was vooral uit op het verzamelen van informatie over het gedrag van de auto, met name in de koppeling tussen de krachtbron en het chassis. Na een voorzichtige start groeide het optimisme binnen het team zichtbaar.

Ontwerpkeuzes en focus op Bahrein

Toch tempert Ferrari de verwachtingen. De SF-26 wordt intern gezien als een goede basis, maar zeker nog niet als een bewezen titelkandidaat. De echte graadmeter volgt in Bahrein, vooral tijdens de tweede testsessie van 18 tot en met 20 februari, wanneer alle teams hun ware snelheid moeten tonen.

Opvallend is dat Ferrari afscheid heeft genomen van de S-duct. In plaats daarvan kiest de Scuderia voor een andere koelingsoplossing, met een zeer compacte, driehoekige luchtinlaat en een koelsysteem dat grotendeels in de sidepods is verwerkt. Dat levert agressievere vormen op en moet bijdragen aan een efficiëntere aerodynamica. Of die keuzes ook het maximale potentieel in kwalificatiesimulaties ontsluiten, zal pas in Sakhir duidelijk worden.