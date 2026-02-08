user icon
Lachende gezichten bij Ferrari: "De auto ziet er goed uit"

Lachende gezichten bij Ferrari: "De auto ziet er goed uit"

Ferrari heeft tijdens de shakedown in Barcelona een bemoedigende indruk achtergelaten met de SF-26. De data stemmen optimistisch richting Bahrein, waar de Scuderia later deze maand met een eerste updatepakket wil laten zien of het potentieel zich ook vertaalt naar prestaties.

De nieuwe Ferrari is het resultaat van intensief analyseren en finetunen door het technische team onder leiding van Loic Serra. In Catalonië lag de focus nadrukkelijk niet op snelle rondetijden, maar op het begrijpen van het totaalplaatje: hoe motor, chassis en aerodynamica met elkaar samenwerken. Die aanpak lijkt zijn vruchten af te werpen.

Sterke correlatie wekt vertrouwen

Een belangrijk pluspunt is dat de ingenieurs een duidelijke correlatie hebben gevonden tussen de data op het circuit en de resultaten uit de windtunnel. Dat geeft vertrouwen in de ontwikkelingsrichting van de SF-26. Ook de simulator speelt inmiddels een grotere rol, omdat de feedback voor de coureurs steeds beter aansluit bij het echte rijgevoel op de baan.

Lewis Hamilton sloot de testdagen in Barcelona zelfs af met de snelste tijden, al was dat niet het primaire doel. Ferrari was vooral uit op het verzamelen van informatie over het gedrag van de auto, met name in de koppeling tussen de krachtbron en het chassis. Na een voorzichtige start groeide het optimisme binnen het team zichtbaar.

Ontwerpkeuzes en focus op Bahrein

Toch tempert Ferrari de verwachtingen. De SF-26 wordt intern gezien als een goede basis, maar zeker nog niet als een bewezen titelkandidaat. De echte graadmeter volgt in Bahrein, vooral tijdens de tweede testsessie van 18 tot en met 20 februari, wanneer alle teams hun ware snelheid moeten tonen.

Opvallend is dat Ferrari afscheid heeft genomen van de S-duct. In plaats daarvan kiest de Scuderia voor een andere koelingsoplossing, met een zeer compacte, driehoekige luchtinlaat en een koelsysteem dat grotendeels in de sidepods is verwerkt. Dat levert agressievere vormen op en moet bijdragen aan een efficiëntere aerodynamica. Of die keuzes ook het maximale potentieel in kwalificatiesimulaties ontsluiten, zal pas in Sakhir duidelijk worden.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.409

Ik hoop van harte dat Ferrari mee gaat doen voor de prijzen.
Mercedes, McLaren en Ferrari.








































Nou, vooruit dan....ook Aston Martin.















En Redbull.

  • 2
  • 8 feb 2026 - 12:18
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.409

    Ik hoop van harte dat Ferrari mee gaat doen voor de prijzen.
    Mercedes, McLaren en Ferrari.








































    Nou, vooruit dan....ook Aston Martin.















    En Redbull.

    • + 2
    • 8 feb 2026 - 12:18
    • mario

      Posts: 15.081

      McLaren, Ferrari, Mercedes, Williams en de rest zoekt het maar uit! 🤪😎

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 12:28
  • Maximo

    Posts: 9.764

    Ik vrees er een beetje voor dat Ferrari het goed voor elkaar heeft, maar dat het voordeel van Mercedes met hun motoren een veel groter verschil zal maken dan gedacht. Ferrari zal dan achter Mercedes en McLatren zitten en dan eerder met Alpine en Williams om de posities knokken, met RB daar weer achter.

    • + 0
    • 8 feb 2026 - 12:30
    • SennaS

      Posts: 11.375

      Als die indianen verhalen van Mercedes waar zijn.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 13:52
  • SennaS

    Posts: 11.375

    Ferrari ziet er altijd wel goed uit, echter de snelheid laat meestal te wensen over.
    Hopelijk gaan ze dit jaar voor het wk, wordt weer eens tijd.

    • + 1
    • 8 feb 2026 - 13:51
  • Cherokee

    Posts: 5.350

    We hoeven alleen maar op het gezicht en de uitspraken van Leclerc te letten. Dan weten we aardig goed hoe het zit.

    • + 2
    • 8 feb 2026 - 14:52

