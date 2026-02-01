Pierre Gasly heeft tijdens de shakedown in Barcelona voor het eerst uitgebreid kennisgemaakt met de gloednieuwe A526 van Alpine. De Fransman werkte een flink programma af en kreeg zo een eerste, belangrijke indruk van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. Volgens Gasly zijn de verschillen met eerdere seizoenen enorm.

Op de derde testdag kwam Gasly in de middag in actie voor de Franse renstal. Met 67 afgewerkte ronden verzamelde hij waardevolle data én ervaring. Die eerste kilometers bevestigen volgens de Alpine-coureur één ding: de nieuwe reglementen hebben de Formule 1 ingrijpend veranderd.

Gasly is tevreden tot nu toe

"Het was een goede middag", zo is Gasly van mening wat betreft zijn allereerste meters in Barcelona. "Voor mij was het vanmiddag de eerste keer in het droog met deze auto, dus het was fijn om gevoel te krijgen met de nieuwe wagen, goede tests te doen en wat meer te begrijpen. We hebben volgens mij ook meer dan 65 ronden gereden, dus dat is een goede start en ik kijk uit naar nog een dag in de auto."

Door de nieuwe reglementen voelt de auto compleet anders aan, zo laat Gasly weten: "Ik moet zeggen dat veel heel anders aanvoelt dan alles wat ik in mijn hele carrière in de Formule 1 heb gevoeld. Er zijn best veel dingen die eigenlijk een soort reset zijn; je kunt het niet echt vergelijken met andere auto's die ik in het verleden heb gereden, dat zou geen eerlijke vergelijking zijn."

Positieve toekomst met Alpine

De Fransman is tot nu toe erg tevreden met de auto en ziet een positieve toekomst voor zich: "Het is zeker een auto waar we allemaal tijd voor nodig hebben om eraan te wennen, om hem volledig te begrijpen en onder de knie te krijgen. Maar het is een mooie uitdaging die voor ons ligt."

Op de allereerste shakedown dag mocht teamgenoot Franco Colapinto de hele dag op het circuit van Barcelona rijden. Gasly gebruikte dat moment in zijn voordeel en probeerde op zich voor te bereiden op zijn eigen stint. Op donderdag ontbrak Alpine, maar Pierre Gasly mag vandaag dus nog in actie komen: "Ik wil persoonlijk gewoon zoveel mogelijk ronden rijden."

"We hebben nu, zoals gezegd, meer dan zestig ronden gedaan en hopelijk kunnen we de volgende keer rond de honderd ronden halen. Hoe meer we rijden, hoe meer we leren over de motor, de auto, de afstelling, eigenlijk over alles. Dat is het belangrijkste doel en we zullen wel zien wat er komt."