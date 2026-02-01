user icon
icon

Gasly verbaasd na eerste meters met Alpine: "Dit voelt compleet anders"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Gasly verbaasd na eerste meters met Alpine: "Dit voelt compleet anders"

Pierre Gasly heeft tijdens de shakedown in Barcelona voor het eerst uitgebreid kennisgemaakt met de gloednieuwe A526 van Alpine. De Fransman werkte een flink programma af en kreeg zo een eerste, belangrijke indruk van de nieuwe generatie Formule 1-auto’s. Volgens Gasly zijn de verschillen met eerdere seizoenen enorm.

Op de derde testdag kwam Gasly in de middag in actie voor de Franse renstal. Met 67 afgewerkte ronden verzamelde hij waardevolle data én ervaring. Die eerste kilometers bevestigen volgens de Alpine-coureur één ding: de nieuwe reglementen hebben de Formule 1 ingrijpend veranderd.

Meer over Alpine 'Gasly maakt plotseling carrièreswitch: Fransman gaat samenwerken met Steiner'

'Gasly maakt plotseling carrièreswitch: Fransman gaat samenwerken met Steiner'

31 jan
 Schumacher deelt opmerkelijk nieuws over F1-comeback Horner

Schumacher deelt opmerkelijk nieuws over F1-comeback Horner

28 jan

Gasly is tevreden tot nu toe

"Het was een goede middag", zo is Gasly van mening wat betreft zijn allereerste meters in Barcelona. "Voor mij was het vanmiddag de eerste keer in het droog met deze auto, dus het was fijn om gevoel te krijgen met de nieuwe wagen, goede tests te doen en wat meer te begrijpen. We hebben volgens mij ook meer dan 65 ronden gereden, dus dat is een goede start en ik kijk uit naar nog een dag in de auto."

Door de nieuwe reglementen voelt de auto compleet anders aan, zo laat Gasly weten: "Ik moet zeggen dat veel heel anders aanvoelt dan alles wat ik in mijn hele carrière in de Formule 1 heb gevoeld. Er zijn best veel dingen die eigenlijk een soort reset zijn; je kunt het niet echt vergelijken met andere auto's die ik in het verleden heb gereden, dat zou geen eerlijke vergelijking zijn."

Positieve toekomst met Alpine

De Fransman is tot nu toe erg tevreden met de auto en ziet een positieve toekomst voor zich: "Het is zeker een auto waar we allemaal tijd voor nodig hebben om eraan te wennen, om hem volledig te begrijpen en onder de knie te krijgen. Maar het is een mooie uitdaging die voor ons ligt."

Op de allereerste shakedown dag mocht teamgenoot Franco Colapinto de hele dag op het circuit van Barcelona rijden. Gasly gebruikte dat moment in zijn voordeel en probeerde op zich voor te bereiden op zijn eigen stint. Op donderdag ontbrak Alpine, maar Pierre Gasly mag vandaag dus nog in actie komen: "Ik wil persoonlijk gewoon zoveel mogelijk ronden rijden."

"We hebben nu, zoals gezegd, meer dan zestig ronden gedaan en hopelijk kunnen we de volgende keer rond de honderd ronden halen. Hoe meer we rijden, hoe meer we leren over de motor, de auto, de afstelling, eigenlijk over alles. Dat is het belangrijkste doel en we zullen wel zien wat er komt."

F1 Nieuws Pierre Gasly Alpine

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  • Team Alpha Tauri
  • Punten 455
  • Podiums 5
  • Grand Prix 178
  • Land FR
  • Geb. datum 7 feb 1996 (29)
  • Geb. plaats Rouen, FR
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar