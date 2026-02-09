Het is geen geheim dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner graag wil terugkeren in de Formule 1. De Brit wordt in verband gebracht met het team van Alpine, waar hij een aandelenpakket in handen wil krijgen. Hiervoor heeft hij investeerders nodig, en één van zijn mogelijke partners lijkt een voormalig McLaren-aandeelhouder te zijn.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. De Brit beleefde veel successen met Red Bull en veroverde wereldtitels met Max Verstappen en Sebastian Vettel. Horners positie kwam echter onder vuur te liggen, en na een reeks slechte prestaties werd hij afgelopen zomer vlak na de Britse Grand Prix ontslagen.

Over Horner gingen in die periode veel geruchten rond. Zo werd er gesteld dat hij graag een grotere vinger in de pap wilde bij Red Bull, hij wilde meer zijn dan alleen de teambaas en de CEO. Horner heeft zelf toegegeven dat hij bij een eventuele comeback meer wil doen dan alleen teambaas zijn, en het lijkt erop dat hij aast op aandelen en dus zeggenschap binnen een team. Horner zou azen op een rol binnen het team van Alpine, waar hij de aandelen van Otro Capital wil overnemen. Ze bezitten 24 procent van de aandelen in het team.

Wat is er aan de hand?

Horner kan de aandelen niet in zijn eentje overnemen, en heeft daarvoor de steun van een groep investeerders nodig. Wie deze investeerders zijn, was tot nu toe onbekend. Daar is nu echter verandering in gekomen, want Sky News meldt dat Horner gesprekken heeft gevoerd met investeringsbedrijf MSP Sports Capital. Dit is geen onbekende naam, want ze waren tot voor kort aandeelhouder bij McLaren.

MSP Sports Capital was tot en met afgelopen herfst één van de aandeelhouders van McLaren. In 2020 hadden ze een deal gesloten om vijftien procent van de aandelen van McLaren Racing in handen te krijgen, maar vorig jaar vond er een grote verandering plaats bij het team. Het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat en CYVN Holding kregen toen 30 procent van de aandelen van het team in handen.

Hoe serieus zijn de gesprekken?

Volgens Sky News is het onduidelijk in welk stadium de gesprekken tussen Horner en MSP zich op dit moment bevinden. De Britse zender meldt daarnaast dat het niet mogelijk was om de andere mogelijke investeerders van Horner te identificeren.