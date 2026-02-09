user icon
'Horner voert belangrijke gesprekken met voormalig McLaren-partner'

Het is geen geheim dat voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner graag wil terugkeren in de Formule 1. De Brit wordt in verband gebracht met het team van Alpine, waar hij een aandelenpakket in handen wil krijgen. Hiervoor heeft hij investeerders nodig, en één van zijn mogelijke partners lijkt een voormalig McLaren-aandeelhouder te zijn.

Horner was twintig jaar lang de teambaas van Red Bull Racing. De Brit beleefde veel successen met Red Bull en veroverde wereldtitels met Max Verstappen en Sebastian Vettel. Horners positie kwam echter onder vuur te liggen, en na een reeks slechte prestaties werd hij afgelopen zomer vlak na de Britse Grand Prix ontslagen.

Over Horner gingen in die periode veel geruchten rond. Zo werd er gesteld dat hij graag een grotere vinger in de pap wilde bij Red Bull, hij wilde meer zijn dan alleen de teambaas en de CEO. Horner heeft zelf toegegeven dat hij bij een eventuele comeback meer wil doen dan alleen teambaas zijn, en het lijkt erop dat hij aast op aandelen en dus zeggenschap binnen een team. Horner zou azen op een rol binnen het team van Alpine, waar hij de aandelen van Otro Capital wil overnemen. Ze bezitten 24 procent van de aandelen in het team.

Wat is er aan de hand?

Horner kan de aandelen niet in zijn eentje overnemen, en heeft daarvoor de steun van een groep investeerders nodig. Wie deze investeerders zijn, was tot nu toe onbekend. Daar is nu echter verandering in gekomen, want Sky News meldt dat Horner gesprekken heeft gevoerd met investeringsbedrijf MSP Sports Capital. Dit is geen onbekende naam, want ze waren tot voor kort aandeelhouder bij McLaren.

MSP Sports Capital was tot en met afgelopen herfst één van de aandeelhouders van McLaren. In 2020 hadden ze een deal gesloten om vijftien procent van de aandelen van McLaren Racing in handen te krijgen, maar vorig jaar vond er een grote verandering plaats bij het team. Het Bahreinse staatsinvesteringsfonds Mumtalakat en CYVN Holding kregen toen 30 procent van de aandelen van het team in handen.

Hoe serieus zijn de gesprekken?

Volgens Sky News is het onduidelijk in welk stadium de gesprekken tussen Horner en MSP zich op dit moment bevinden. De Britse zender meldt daarnaast dat het niet mogelijk was om de andere mogelijke investeerders van Horner te identificeren.

Reacties (3)

  dumdumdum

    Posts: 2.773

    Ik ga ervan uit dat Horner het wel voor elkaar krijgt om een 12e team op de grid te zetten. Handjeklap met Honda of Audi voor de motoren en een miljard aan investeringen vanuit het Midden Oosten en klaar. Rijden onder de vlag van VAE en de FIA zal heel snel goedkeuring geven.

    • + 0
    9 feb 2026 - 13:47
    dumdumdum

      Posts: 2.773

      En voordat iemand zegt dat de teams ook goedkeuring moeten geven, de VAE zal wel geld schuiven voor een goedkeuring.

      • + 0
      9 feb 2026 - 13:47
  John6

    Posts: 11.490

    Ik denk dat het meer is zoals kijken kijken en niet kopen, hij komt teveel in het nieuws dus lukt het nog niet.

    • + 0
    9 feb 2026 - 13:56

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

