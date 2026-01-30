Alpine wil in 2026 weer serieus meedoen aan de top van de Formule 1. De A526 moet het team uit Enstone uit het slop trekken, met een compleet nieuwe filosofie als fundament. Alles wijst erop dat Alpine bewust breekt met het verleden.

Vier jaar lang worstelde de Formule 1 met de grillen van het ground effect-tijdperk. Extreme stuiterproblemen, smalle werkvensters en auto’s die vooral op papier snel waren, bepaalden het beeld. Red Bull leek als enige meteen het juiste recept te hebben gevonden, maar zelfs daar bleek de focus op maximale downforce uiteindelijk een doodlopende weg.

Alpine leert van fouten van de top

De problemen bij Red Bull vormden een wake-upcall voor de rest van het veld. Ondanks updates werd de auto steeds lastiger te besturen en kon alleen Max Verstappen het maximale eruit halen. Teamgenoten verloren hun vertrouwen en critici stelden openlijk de vraag of brute downforce wel de juiste prioriteit was. Pas laat in 2023 erkende Red Bull dat het te ver was doorgeschoten.

Ook Alpine had te lijden onder de eisen van de laatste generatie auto’s. Het team eindigde in 2025 onderaan en zag het seizoen liefst zo snel mogelijk eindigen. Met de invoering van de nieuwe regels in 2026 koos Enstone daarom voor een radicale reset, zowel technisch als filosofisch.

Nieuwe filosofie onder leiding van Sanchez

De A526 is de eerste Alpine die volledig is ontwikkeld onder technisch directeur David Sanchez. “We zijn echt helemaal opnieuw begonnen,” blikte hij terug bij de presentatie in Barcelona. De ontwikkeling startte al in de zomer van 2024, met de reglementswijzigingen van 2026 nadrukkelijk in het achterhoofd. Alpine gooide alles om: nieuwe structuur, nieuwe aanpak en zelfs een afscheid van de eigen motor. Dit seizoen rijdt het team met Mercedes-krachtbronnen.

Volgens Sanchez lag de nadruk vooral op integratie en feedback richting Mercedes. Tegelijkertijd maakte hij duidelijk waar Alpine het verschil wil maken. “We hebben de rijeigenschappen centraal gezet. Een auto met veel downforce ziet er op papier mooi uit, maar daar win je geen races mee,” stelde hij. “Je kunt het misschien één ronde benutten, maar over een raceafstand verlies je vertrouwen en slijt je banden sneller.”

Gasly ziet voordelen, Alpine mikt op gewichtslimiet

Die koerswijziging sluit aan bij de voorkeuren van Pierre Gasly. De Fransman benadrukte dat hij vooral baat heeft bij een voorspelbare en stabiele auto. “De samenwerking is gebaseerd op vertrouwen en ik heb mijn ideeën kunnen inbrengen,” zei hij. Tegelijkertijd gaf hij toe dat afscheid nemen van de oude auto’s dubbel voelt. “Met zoveel downforce rijden was fantastisch, maar dit is de nieuwe realiteit.”

Die nieuwe realiteit betekent ook lichtere auto’s. Het minimumgewicht is verlaagd naar 770 kilogram, dertig kilo minder dan vorig jaar. Alpine zou die grens al hebben gehaald, al hield Sanchez de kaarten tegen de borst. Adviseur Flavio Briatore liet eerder doorschemeren dat het team goed op schema ligt. Als concurrenten moeite hebben met het gewicht, kan Alpine daar direct van profiteren. Een lichtere auto is immers makkelijker in balans te brengen. De jacht op extreme downforce lijkt voorbij en Alpine hoopt daar als één van de winnaars uit te komen.