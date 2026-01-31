Pierre Gasly beperkt zich niet langer tot het asfalt van de Formule 1. De Fransman heeft een investering gedaan in het Tech3 MotoGP-team, de renstal die inmiddels in handen is van Guenther Steiner. Dat meldt The Race.

De stap van Gasly past in een bredere trend binnen de autosport. Liberty Media is tegenwoordig niet alleen eigenaar van de Formule 1, maar ook van de MotoGP. Daardoor verwachten veel betrokkenen dat de waarde van de koningsklasse op twee wielen de komende jaren stevig zal groeien.

Gasly loopt voorop

In de MotoGP-wereld wordt al langer gespeculeerd over F1-coureurs die willen instappen als investeerder. Namen als Lewis Hamilton en Max Verstappen doen daarbij regelmatig de ronde, maar voorlopig blijft het bij geruchten. Gasly is de eerste die daadwerkelijk de stap zet.

Volgens de Alpine-coureur is het moment nu ideaal. Hij ziet volop kansen in de sport én specifiek in Tech3, dat volgens hem klaar is voor een volgende fase in zijn ontwikkeling.

Vertrouwen in Tech3 en MotoGP

"Ik heb veel vertrouwen in de kracht van het merk Tech3 en de groeimogelijkheden van de MotoGP op de lange termijn", aldus Gasly. De Fransman wil meer zijn dan een stille geldschieter en het team actief vooruithelpen.

"Tech3 heeft een aanzienlijk onbenut potentieel en ik kijk ernaar uit om bij te dragen aan het verder versterken van de reputatie van het team", klinkt het ambitieus. Overigens is het niet Gasly’s eerste investering: eerder nam hij al een belang in FC Versailles, dat actief is in de Franse derde divisie.

Gasly focust zich nu op F1

Momenteel ligt de focus van Gasly op de Formule 1. De Fransman arriveerde deze week in Barcelona voor de eerste shakedown van het nieuwe seizoen. Op het Catalaanse circuit reed Gasly zijn eerste ronden met zijn gloednieuwe Alpine, gedreven door de alom bejubelde Mercedes-motor.