Eerste rode vlag in Bahrein: Colapinto stilgevallen met Alpine-Mercedes

De eerste rode vlag tijdens een officiële sessie van het Formule 1-seizoen in 2026 is een feit. Franco Colapinto is na bijna twee uur rijden, voor het eerst stil komen te staan met zijn gloednieuwe Alpine. Interessant, aangezien het Franse merk dit seizoen met een Mercedes-motor rijdt.

Alpine had hele goede hoop voor het komende seizoen. Aangezien het Franse merk een dramatisch seizoen achter de rug heeft met een laatste plaats bij de constructeurs, wilden zij onder de vleugels van Flavio Briatore en de nieuwe reglementen, wederom een poging wagen om naar de top te gaan. Na een positieve shakedown in Barcelona, sloeg het noodlot toch al redelijk snel toe in Bahrein.

Colapinto valt stil

Tussen bocht zeven en acht ging het ineens mis met de auto van Colapinto. De Argentijn veroorzaakte een gele vlag, die later overging in een rode vlag. Wat er precies mis is gegaan is nog onbekend, maar voorlopig lijkt het dat de A526 kampt met een technisch mankement. Colapinto had op het moment van stilvallen zeventien ronden geklokt in Bahrein. 

Voor Alpine zal het toch een verrassing zijn geweest dat Colapinto is stilgevallen. De Franse renstal had namelijk afscheid genomen van de Renault-krachtbon en verwelkomde de almachtige Mercedes-motor. Tijdens de shakedown bleek dat het Duitse product betrouwbaar was, aangezien George Russell en Andrea Kimi Antonelli met behoorlijke afstand de meeste ronden neer wisten te zetten, maar in de Alpine lijkt het toch mis te zijn gegaan. Of het daadwerkelijk om een motorprobleem gaat bij Colapinto is nog niet bekend. 

 

Kostbare ronden voor Alpine

Met het stilstaan van Colapinto in Bahrein, kan Alpine de nodige tijd verliezen. Mocht het Franse team de auto van de Argentijn niet aan de praat krijgen vandaag, zal de benodigde data verloren gaan. Na ongeveer tien minuten werd de rode vlag teruggetrokken en kon het restant van de F1-grid de testsessie hervatten.

 

Larry Perkins

Posts: 62.912

Tactische zet van Alpine, om een crash van Colapinto te voorkomen waardoor Gasly vanmiddag niet kan rijden, faken ze een technisch mankement...

  • 2
  • 11 feb 2026 - 10:45
Reacties (8)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.083

    " Franco Colapinto is na bijna twee uur rijden, voor het eerst stil komen te staan
    met zijn gloednieuwe Alpine. Interessant, aangezien het Franse merk dit seizoen met
    een Mercedes-motor rijdt."


    Dat is zeker interessant! Colapinto die voor twee teams rijdt vandaag.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 09:53
    • Pietje Bell

      Posts: 33.083

      Oh, ik ben helemaal in de war met Bortoleto van Audi! Dom, dom, dom.

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 10:08
    • Kampsie

      Posts: 1.575

      Wel raar dat hij 2uur rijden nodig had om 17 rondjes te rijden

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 11:04
  • The Wolf

    Posts: 46

    Mercedes, Créateur de malheur !!

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 10:01
  • Dale U

    Posts: 1.809

    Cilinderkop problemen, waarschijnlijk een te hoge compressie, hogere buitentemperatuur daar in Bahrein, kan mogelijk ook een issue worden in Australië.....

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 10:37
    • dumdumdum

      Posts: 2.776

      Dat zou wel een goede grap zijn. Dat de kop van de motoren kapot gaan door de hoge compressie. Dan trekken de overige fabrikanten hun protest wel snel in.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 11:16
  • da_bartman

    Posts: 6.407

    Niets dan ellende met die Mercedes motoren.

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 10:39
Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
Bekijk volledige kalender

