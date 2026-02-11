De eerste rode vlag tijdens een officiële sessie van het Formule 1-seizoen in 2026 is een feit. Franco Colapinto is na bijna twee uur rijden, voor het eerst stil komen te staan met zijn gloednieuwe Alpine. Interessant, aangezien het Franse merk dit seizoen met een Mercedes-motor rijdt.

Alpine had hele goede hoop voor het komende seizoen. Aangezien het Franse merk een dramatisch seizoen achter de rug heeft met een laatste plaats bij de constructeurs, wilden zij onder de vleugels van Flavio Briatore en de nieuwe reglementen, wederom een poging wagen om naar de top te gaan. Na een positieve shakedown in Barcelona, sloeg het noodlot toch al redelijk snel toe in Bahrein.

Colapinto valt stil

Tussen bocht zeven en acht ging het ineens mis met de auto van Colapinto. De Argentijn veroorzaakte een gele vlag, die later overging in een rode vlag. Wat er precies mis is gegaan is nog onbekend, maar voorlopig lijkt het dat de A526 kampt met een technisch mankement. Colapinto had op het moment van stilvallen zeventien ronden geklokt in Bahrein.

Voor Alpine zal het toch een verrassing zijn geweest dat Colapinto is stilgevallen. De Franse renstal had namelijk afscheid genomen van de Renault-krachtbon en verwelkomde de almachtige Mercedes-motor. Tijdens de shakedown bleek dat het Duitse product betrouwbaar was, aangezien George Russell en Andrea Kimi Antonelli met behoorlijke afstand de meeste ronden neer wisten te zetten, maar in de Alpine lijkt het toch mis te zijn gegaan. Of het daadwerkelijk om een motorprobleem gaat bij Colapinto is nog niet bekend.

Kostbare ronden voor Alpine

Met het stilstaan van Colapinto in Bahrein, kan Alpine de nodige tijd verliezen. Mocht het Franse team de auto van de Argentijn niet aan de praat krijgen vandaag, zal de benodigde data verloren gaan. Na ongeveer tien minuten werd de rode vlag teruggetrokken en kon het restant van de F1-grid de testsessie hervatten.