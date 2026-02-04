Pierre Gasly zal nooit het niveau van Max Verstappen aantikken, maar volgens Peter Windsor is dat ook geen vereiste om bij Red Bull Racing te slagen. Nu Isack Hadjar in 2026 naast Verstappen rijdt na wéér een coureurswissel, rijst de vraag of een oude bekende eigenlijk geen betere optie zou zijn geweest.

Verstappen en Gasly hebben een lange gezamenlijke geschiedenis binnen de Red Bull-familie. De Fransman kreeg ooit zijn kans bij het topteam, maar werd na teleurstellende resultaten weer teruggezet. Via omwegen belandde hij bij Alpine, waar hij sporadisch indruk maakt. Peter Windsor vroeg zich daarom af waar de lat van Gasly ligt.

Windsor ziet duidelijke grens

De vraag ging zelfs nog een stap verder: kan Gasly Verstappen aan? Windsor was daar helder over. “Dat hangt ervan af wat je precies bedoelt. Voor een wereldtitel zie ik het niet gebeuren, maar als de auto goed genoeg is, kan hij absoluut races winnen, net als Max”, aldus de Britse journalist op Youtube.

Of Red Bull in 2026 überhaupt over zo’n winnende auto beschikt, blijft voorlopig afwachten. Met compleet nieuwe technische reglementen en een gloednieuwe motor is het koffiedik kijken hoe de krachtsverhoudingen eruit zullen zien.

Windsor verwacht wel dat Gasly af en toe zijn moment pakt, maar niet structureel. “Hij kan Max best een paar keer verslaan, maar over een heel seizoen is het verschil duidelijk. Als Max zeven races wint, zie ik Pierre er misschien drie pakken”, stelt Windsor. “Hij is scherp in zijn feedback, rustig in zijn aanpak en heeft de juiste mentaliteit. Ik plaats hem ongeveer op hetzelfde niveau als George Russell. Maar alles bij elkaar genomen is Max gewoon van een andere orde dan Pierre”.

Simulator geen doorslaggevende factor

Ook het veelbesproken simulatorgebruik van Verstappen kwam ter sprake. De Nederlander staat bekend om zijn uren achter het stuur van virtuele auto’s, maar volgens Windsor levert dat geen extra voordeel op. “Iedereen werkt met dezelfde middelen. Max haalt daar geen uniek voordeel uit”, klinkt het.

De nieuwe regels, met onder meer actieve aerodynamica en aangepaste inhaalmogelijkheden, gelden immers voor het hele veld. “Dat Max ook in zijn vrije tijd graag simracet, maakt hem niet ineens sneller dan de rest”, vervolgt Windsor, die Verstappen desondanks wel duidelijk boven de meeste collega’s plaatst.

De vraag over Gasly komt niet uit het niets. Red Bull staat al jaren bekend om het snelle wisselen van coureurs die Verstappen niet kunnen bijbenen. Met Laurent Mekies nu aan het roer, na het vertrek van Christian Horner en Helmut Marko, zou die koers kunnen veranderen. Voor Gasly lijkt een terugkeer echter uitgesloten: de zitjes bij Red Bull en zusterteam AlphaTauri zijn voorlopig vergeven.