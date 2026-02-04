user icon
icon

Opvallende teamgenoot voor Verstappen geopperd: "Hij wint dan drie races"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Opvallende teamgenoot voor Verstappen geopperd: "Hij wint dan drie races"

Pierre Gasly zal nooit het niveau van Max Verstappen aantikken, maar volgens Peter Windsor is dat ook geen vereiste om bij Red Bull Racing te slagen. Nu Isack Hadjar in 2026 naast Verstappen rijdt na wéér een coureurswissel, rijst de vraag of een oude bekende eigenlijk geen betere optie zou zijn geweest.

Verstappen en Gasly hebben een lange gezamenlijke geschiedenis binnen de Red Bull-familie. De Fransman kreeg ooit zijn kans bij het topteam, maar werd na teleurstellende resultaten weer teruggezet. Via omwegen belandde hij bij Alpine, waar hij sporadisch indruk maakt. Peter Windsor vroeg zich daarom af waar de lat van Gasly ligt.

Meer over Max Verstappen Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan
 'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

30 jan

Windsor ziet duidelijke grens

De vraag ging zelfs nog een stap verder: kan Gasly Verstappen aan? Windsor was daar helder over. “Dat hangt ervan af wat je precies bedoelt. Voor een wereldtitel zie ik het niet gebeuren, maar als de auto goed genoeg is, kan hij absoluut races winnen, net als Max”, aldus de Britse journalist op Youtube.

Of Red Bull in 2026 überhaupt over zo’n winnende auto beschikt, blijft voorlopig afwachten. Met compleet nieuwe technische reglementen en een gloednieuwe motor is het koffiedik kijken hoe de krachtsverhoudingen eruit zullen zien.

Windsor verwacht wel dat Gasly af en toe zijn moment pakt, maar niet structureel. “Hij kan Max best een paar keer verslaan, maar over een heel seizoen is het verschil duidelijk. Als Max zeven races wint, zie ik Pierre er misschien drie pakken”, stelt Windsor. “Hij is scherp in zijn feedback, rustig in zijn aanpak en heeft de juiste mentaliteit. Ik plaats hem ongeveer op hetzelfde niveau als George Russell. Maar alles bij elkaar genomen is Max gewoon van een andere orde dan Pierre”.

Simulator geen doorslaggevende factor

Ook het veelbesproken simulatorgebruik van Verstappen kwam ter sprake. De Nederlander staat bekend om zijn uren achter het stuur van virtuele auto’s, maar volgens Windsor levert dat geen extra voordeel op. “Iedereen werkt met dezelfde middelen. Max haalt daar geen uniek voordeel uit”, klinkt het.

De nieuwe regels, met onder meer actieve aerodynamica en aangepaste inhaalmogelijkheden, gelden immers voor het hele veld. “Dat Max ook in zijn vrije tijd graag simracet, maakt hem niet ineens sneller dan de rest”, vervolgt Windsor, die Verstappen desondanks wel duidelijk boven de meeste collega’s plaatst.

De vraag over Gasly komt niet uit het niets. Red Bull staat al jaren bekend om het snelle wisselen van coureurs die Verstappen niet kunnen bijbenen. Met Laurent Mekies nu aan het roer, na het vertrek van Christian Horner en Helmut Marko, zou die koers kunnen veranderen. Voor Gasly lijkt een terugkeer echter uitgesloten: de zitjes bij Red Bull en zusterteam AlphaTauri zijn voorlopig vergeven.

trucker0werner

Posts: 502

Wederom titel die de lading van de tekst verkeerd benaderd.
Windsor mening tussen max en gasly als rijder. Dat is de titel eigenlijk.
Want daar gaat het over.
Windsor denkt dat als de auto goed is gasly ook keer wint van max.
Niks meer of minder.

  • 1
  • 4 feb 2026 - 08:24
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Pierre Gasly Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar