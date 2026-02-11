user icon
Verstappen direct in actie: Deze coureurs testen vandaag in Bahrein

De driedaagse testweek in Bahrein gaat over ongeveer een halfuur van start op het circuit van Sakhir. Alle elf de teams zijn aanwezig voor deze belangrijke test, en ze kiezen allemaal voor een andere verdeling van de tijd onder de coureurs. Max Verstappen komt vandaag de hele dag in actie.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat de teams elke minuut aan baantijd goed kunnen gebruiken. Eind vorige maand vond op het circuit van Barcelona de eerste test van het jaar plaats, al was deze achter gesloten deuren. Voor de teams was dit een belangrijke week, en vanaf vandaag kunnen ze weer aan de bak.

Op het circuit van Bahrein is de media weer welkom, en zal veel geheimzinnigheid definitief verdwijnen. In Barcelona was Williams afwezig, maar nu zijn ze er weer bij. Dat betekent dat voor het eerst dit jaar alle teams aanwezig zijn, en dat alle 22 coureurs deze week in actie komen.

Verstappen direct in actie

De teams kiezen voor verschillende verdelingen, en niet alle coureurs zullen vandaag op de baan verschijnen. Bij Red Bull kiezen ze ervoor om Max Verstappen vandaag de hele dag te laten rijden, terwijl McLaren Oscar Piastri de kans geeft achter het stuur van de nieuwe MCL40. Bij Mercedes hebben ze voor een andere planning gekozen, en zullen George Russell en Andrea Kimi Antonelli vergeten.

Kansen voor Stroll

Bij Aston Martin zal vandaag Lance Stroll plaatsnemen achter het stuur, en hij heeft de meters hard nodig. De Canadees reed tijdens de test in Barcelona slechts een paar rondjes, en heeft dus de nodige meters nodig om aan de AMR26 te wennen.

Deze coureurs komen vandaag in actie in Bahrein:

McLaren: Oscar Piastri

Mercedes: George Russell (ochtend), Andrea Kimi Antonelli (middag)

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: Nog Niet Bekend

Williams: Carlos Sainz (ochtend), Alexander Albon (middag)

Aston Martin: Lance Stroll

Racing Bulls: Nog Niet Bekend

Haas: Esteban Ocon

Audi: Gabriel Bortoleto (ochtend), Nico Hülkenberg (middag)

Alpine: Franco Colapinto (ochtend), Pierre Gasly (middag)

Cadillac: Valtteri Bottas (ochtend), Sergio Perez (middag)

Mirani

Posts: 3.077

Bij Mercedes hebben ze voor een andere planning gekozen, en zullen George Russell en Andrea Kimi Antonelli vergeten.

Wat wordt hier bedoeld?

  • 2
  • 11 feb 2026 - 08:28
Reacties (5)

  • Pietje Bell

    Posts: 33.080

    Hier zijn altijd de meeste teams en een paar journalisten/coureurs te vinden:

    x.com/i/lists/41723221

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 08:08
  • Mirani

    Posts: 3.077

    Bij Mercedes hebben ze voor een andere planning gekozen, en zullen George Russell en Andrea Kimi Antonelli vergeten.

    Wat wordt hier bedoeld?

    • + 2
    • 11 feb 2026 - 08:28
    • schwantz34

      Posts: 41.783

      vergeten in te stappen?

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 08:34
    • Skoda F1

      Posts: 507

      Waar de klepel hangt?

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 08:49
    • SteelrainNL

      Posts: 86

      Waarom rijd die uit niet de garage uit?
      O, we zijn George vergeten.. zet Kimi er dan maar in, o, die zijn we ook vergeten..

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 08:51

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

