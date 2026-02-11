De driedaagse testweek in Bahrein gaat over ongeveer een halfuur van start op het circuit van Sakhir. Alle elf de teams zijn aanwezig voor deze belangrijke test, en ze kiezen allemaal voor een andere verdeling van de tijd onder de coureurs. Max Verstappen komt vandaag de hele dag in actie.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels, en dat betekent dat de teams elke minuut aan baantijd goed kunnen gebruiken. Eind vorige maand vond op het circuit van Barcelona de eerste test van het jaar plaats, al was deze achter gesloten deuren. Voor de teams was dit een belangrijke week, en vanaf vandaag kunnen ze weer aan de bak.

Op het circuit van Bahrein is de media weer welkom, en zal veel geheimzinnigheid definitief verdwijnen. In Barcelona was Williams afwezig, maar nu zijn ze er weer bij. Dat betekent dat voor het eerst dit jaar alle teams aanwezig zijn, en dat alle 22 coureurs deze week in actie komen.

Verstappen direct in actie

De teams kiezen voor verschillende verdelingen, en niet alle coureurs zullen vandaag op de baan verschijnen. Bij Red Bull kiezen ze ervoor om Max Verstappen vandaag de hele dag te laten rijden, terwijl McLaren Oscar Piastri de kans geeft achter het stuur van de nieuwe MCL40. Bij Mercedes hebben ze voor een andere planning gekozen, en zullen George Russell en Andrea Kimi Antonelli vergeten.

Kansen voor Stroll

Bij Aston Martin zal vandaag Lance Stroll plaatsnemen achter het stuur, en hij heeft de meters hard nodig. De Canadees reed tijdens de test in Barcelona slechts een paar rondjes, en heeft dus de nodige meters nodig om aan de AMR26 te wennen.

Deze coureurs komen vandaag in actie in Bahrein:

McLaren: Oscar Piastri

Mercedes: George Russell (ochtend), Andrea Kimi Antonelli (middag)

Red Bull: Max Verstappen

Ferrari: Nog Niet Bekend

Williams: Carlos Sainz (ochtend), Alexander Albon (middag)

Aston Martin: Lance Stroll

Racing Bulls: Nog Niet Bekend

Haas: Esteban Ocon

Audi: Gabriel Bortoleto (ochtend), Nico Hülkenberg (middag)

Alpine: Franco Colapinto (ochtend), Pierre Gasly (middag)

Cadillac: Valtteri Bottas (ochtend), Sergio Perez (middag)