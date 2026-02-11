Max Verstappen en Red Bull Racing beseffen maar al te goed dat de wintertest in Bahrein, het startschot van een cruciaal seizoen kan worden. In het Midden-Oosten vond de eerste officiële Formule 1-sessie plaats, waar alle teams bijeenkomen om alle systemen te checken. Verstappen kwam meteen in actie met zijn RB22 zodra de lichten op groen sprongen.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen in actie is gekomen met de RB22. De Nederlander reed al tijdens de shakedown in Barcelona met zijn gloednieuwe wagen, gebouwd op basis van de nieuwe reglementen. Red Bull kende geen slechte eerste week in Catalonië, maar Mercedes leek er wel bovenuit te springen. Werk aan de winkel dus voor Verstappen en zijn team.

Verstappen meteen de baan op

Verstappen kwam als eerste coureur van het tijdperk 2026 de baan op. Hij en Red Bull schroomden niet om als eerste de garage uit te rijden. In zijn kielzog kwamen Audi-rijder Gabriel Bortoleto en Racing Bulls-debutant Arvid Lindblad het circuit op om de eerste ronden te klokken met de gloednieuwe auto.

Verstappen zette meteen een snelle ronde neer, namelijk een 1:44.012. Voor even was dat - met behoorlijke afstand - de snelste tijd tot dan toe. Maar later gingen George Russell, Lindblad, Esteban Ocon en Valtteri Bottas voorbij aan de tijd van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen test aerodynamica

2026 zal in het teken staan van een compleet nieuw tijdperk in de Formule 1. Door een van de meest drastische veranderingen in de reglementen, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto aantreden. Een van die grote wijzigingen aan de auto, is de actieve aerodynamica. De F1 heeft afscheid genomen van DRS en heeft de sleutel meer gelegd bij de rijders zelf, aangezien zij op het stuur de griplevels kunnen wijzigen in de bochten en op de rechte stukken.

Verstappen testte meteen volop de actieve aerodynamica op zijn nieuwe auto. De Nederlander reed namelijk met de zogenaamde 'aerorakes' die veel gezien worden tijdens tests en vrije trainingen, om op die manier de luchtstromingen te meten.