Verstappen voor het eerst in actie met RB22: Nederlander als eerste de baan op in Bahrein

Max Verstappen en Red Bull Racing beseffen maar al te goed dat de wintertest in Bahrein, het startschot van een cruciaal seizoen kan worden. In het Midden-Oosten vond de eerste officiële Formule 1-sessie plaats, waar alle teams bijeenkomen om alle systemen te checken. Verstappen kwam meteen in actie met zijn RB22 zodra de lichten op groen sprongen.

Het is niet de eerste keer dat Verstappen in actie is gekomen met de RB22. De Nederlander reed al tijdens de shakedown in Barcelona met zijn gloednieuwe wagen, gebouwd op basis van de nieuwe reglementen. Red Bull kende geen slechte eerste week in Catalonië, maar Mercedes leek er wel bovenuit te springen. Werk aan de winkel dus voor Verstappen en zijn team. 

Verstappen meteen de baan op

Verstappen kwam als eerste coureur van het tijdperk 2026 de baan op. Hij en Red Bull schroomden niet om als eerste de garage uit te rijden. In zijn kielzog kwamen Audi-rijder Gabriel Bortoleto en Racing Bulls-debutant Arvid Lindblad het circuit op om de eerste ronden te klokken met de gloednieuwe auto. 

Verstappen zette meteen een snelle ronde neer, namelijk een 1:44.012. Voor even was dat - met behoorlijke afstand - de snelste tijd tot dan toe. Maar later gingen George Russell, Lindblad, Esteban Ocon en Valtteri Bottas voorbij aan de tijd van de viervoudig wereldkampioen. 

Verstappen test aerodynamica

2026 zal in het teken staan van een compleet nieuw tijdperk in de Formule 1. Door een van de meest drastische veranderingen in de reglementen, zullen alle teams met een compleet nieuwe auto aantreden. Een van die grote wijzigingen aan de auto, is de actieve aerodynamica. De F1 heeft afscheid genomen van DRS en heeft de sleutel meer gelegd bij de rijders zelf, aangezien zij op het stuur de griplevels kunnen wijzigen in de bochten en op de rechte stukken. 

Verstappen testte meteen volop de actieve aerodynamica op zijn nieuwe auto. De Nederlander reed namelijk met de zogenaamde 'aerorakes' die veel gezien worden tijdens tests en vrije trainingen, om op die manier de luchtstromingen te meten. 

 

Larry Perkins

Posts: 62.912

Het is nog veel te vroeg om van het kantelmoment in het seizoen te spreken, maar het zit er dicht tegenaan...

  • 2
  • 11 feb 2026 - 09:46
Reacties (16)

  • The Wolf

    Posts: 46

    Max nét de baan op..HOPPA z'n aller- aller aller- allergrootste fan er direct achteraan.. De Braziliaanse wannabe Max

    • + 1
    • 11 feb 2026 - 09:35
  • Larry Perkins

    Posts: 62.912

    Het is nog veel te vroeg om van het kantelmoment in het seizoen te spreken, maar het zit er dicht tegenaan...

    • + 2
    • 11 feb 2026 - 09:46
  • snailer

    Posts: 31.729

    Heb net even naar de live timing gekeken op F1.com.

    Snap 1 getal niet. Ik zie soms gebruikte banden en dan vervolgens 0 er voor. Die snap ik niet. 0 rondes en gebruikte banden. Dat klinkt mij vreemd.

    Weet iemand wat die 0 echt betekent?

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 10:00
    • BoekieB

      Posts: 187

      C0 waarschijnlijk (zachtste band) C5 is meest harde variant denk ik zo maar

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:03
    • shakedown

      Posts: 1.637

      Onbekend. Als je op de live timing kijkt staat er dan een witte band met een vraagteken achter.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:07
    • mario

      Posts: 15.119

      Dat zijn de "unmarked" als ik het goed heb... Zijn toch van die "test"banden van Pirelli??? Elk team moet er een aantal ronden of een bepaalde tijd mee rijden...
      Ten minste dat dacht ik.... 🤔

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:11
    • mario

      Posts: 15.119

      @Boekie: C1 t/m C5 zijn de gangbare banden, van zacht naar hard... C0 zou dan de "unmarked" zijn...

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:12
    • snailer

      Posts: 31.729

      Heb het met geel ook gezien, shakedown. Het lijkt er wel op dat het alleen is bij rijders die net even in de pit staan.
      ik heb op die s i t e effe de driver tracker aan staan. Daardoor viel het me op. Weet nog niet zeker of dit de reden is dat er dan 0 staat.
      Voordeel van de driver tracker is dat je ook de volle rondetijd ziet en niet alleen de snelste ronde.
      ander voordeel. Als er iemand geel veroorzaakt kan je zien wie het is. Zonder driver tracker kan je er naar raden. Dat lukt alleen goed als er maar 1 rijder op de baan is.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:19
    • snailer

      Posts: 31.729

      Vraag me ivm de driver tracker ook af wat er met Bottas. is. Staat die stil aan het eind van de pit?

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:22
    • snailer

      Posts: 31.729

      Bij Piastri, Russell en Verstappen leken de rondes vrij makkelijk te komen. Vooral Piastri bleef lang snelle rondes rijden in een stint.

      Hoop dat de data beschikbaar komt op gp-tempo.

      Hoe dan ook een opmerrking eb een aantal malen even gekeken naar de laasts gereden rondes, ik heb geen lijst, en die zagen er dus bij Piastri het vlakst uit. Maar het is meer een indruk. Wat zegt het als je steekproefsgewijs 5 keer even keek naar de rondetijd.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:29
    • snailer

      Posts: 31.729

      @mario. Zie nu pas je post.
      Op dit moment zijn er 2 met een 0 er voor. En toevallig wit en aangeduid als nieuw.

      Maar het getalletje er voor is echt het aantal rondes op die band. Die zie je oplopen elke keer als een rijder over start rijdt.

      Het zal een raadsel blijven denk ik.

      Bottas zijn dot aan het eind van de pit is nu weg.

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 10:34
    • da_bartman

      Posts: 6.408

      Als ze net de baan op komen met gebruikte banden, is het aantal ronden van de stint nog 0

      • + 1
      • 11 feb 2026 - 10:37
    • snailer

      Posts: 31.729

      Dabartman als er een streep door de band loopt van linksonder naar rechtsboven, dan betekent dit dat het een gebruikte band is.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:49
    • snailer

      Posts: 31.729

      Op dit moment staat de band van Stroll geregistreerd als gebruikte band. Die marker krijgen ze overigens ook als ze een keer door de pit rijden, wat ze soms doen om moeilijke settings te resetten, of om op zoek te gaan naar een leeg stuk baan.

      • + 0
      • 11 feb 2026 - 10:51
  • Pietje Bell

    Posts: 33.084

    Voor iedereen die Viaplay hier de grond in zit te boren: Dit account heeft de 1e aflevering
    van de Max docu gisteren in 6 gedeeltes geplaatst. Veel plezier.

    x.com/PortalRBRBra(...)2021283766975545378

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 11:04
  • Pietje Bell

    Posts: 33.084

    Ondertussen weet Kelly als content creator niet meer wat ze moet posten.
    Nadat haar laatste video op IG slechts 42000 likes kreeg en zeer slecht bekeken was
    heeft ze maar verzonnen dat "men" nogmaals (voor de 3e keer) graag de linken wil zien
    waar ze dat opoe vest, die gewone spijkerbroek en loafers van €1000 heeft gekocht
    en dat in 3 berichten met dezelfde foto gepost.
    Ze had beter gewoon mee naar Bahrein kunnen gaan zoals elk jaar.

    Video: www.instagram.com/p/DUbPspiDPKB/

    i.imgur.com/84sfclg.png

    • + 0
    • 11 feb 2026 - 11:28

