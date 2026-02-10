Het team van Cadillac heeft wederom een grote naam aangetrokken. De nieuwe Amerikaanse renstal heeft vandaag bevestigd dat Marc Hynes is begonnen aan zijn rol als Chief Racing Officer. Hynes heeft veel ervaring in de sport, maar is vooral bekend als de manager van Lewis Hamilton.

Voormalig Brits Formule 3-kampioen Hynes is geen onbekend gezicht in de Formule 1-wereld. De Brit was van 2015 tot en met 2021 de manager van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, en bleef zijn vriend daarna trouw in een andere rol. Vorig jaar was hij regelmatig te zien in de paddock en was hij de racedirecteur voor Hamilton.

Vorige maand lekte via de Britse pers al uit dat Hamilton afscheid had genomen van zijn rechterhand. Hynes zou aan de slag gaan bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac, al was het onbekend wat hij precies ging doen bij de Amerikaanse renstal.

Welke rol krijgt Hynes binnen Cadillac?

Cadillac heeft de komst van Hynes vandaag bevestigd, en het is duidelijk geworden dat hij zal gaan fungeren als Chief Racing Officer. In deze nieuwe rol zal Hynes nauw gaan samenwerken met teambaas Graeme Lowdon. Hij wordt hiermee herenigd met Lowdon, want de twee werkten eerder al samen bij het inmiddels ter ziele gegane team van Marussia.

Wat wordt de taak van Hynes?

Als Chief Racing Officer zal Hynes volgens Cadillac het rijdersprogramma gaan managen. Het gaat hier dan niet alleen om vaste coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez, maar ook om reservecoureur Guanyu Zhou en testcoureur Colton Herta. Of er later nog meer coureurs worden toegevoegd aan dit groepje coureurs, is nog niet helemaal duidelijk. Cadillac heeft nog geen eigen opleidingsploeg opgezet, al zullen ze IndyCar-ster Herta wel gaan steunen in de Formule 2.

Cadillac presenteerde afgelopen weekend door middel van een reclame in de Super Bowl hun eerste livery in de Formule 1. Gisteren kwamen ze met die nieuwe kleuren voor het eerst de baan op tijdens een filmdag op het circuit van Sakhir in Bahrein.