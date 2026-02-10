user icon
Rechterhand van Hamilton krijgt topfunctie bij Cadillac

Rechterhand van Hamilton krijgt topfunctie bij Cadillac

Het team van Cadillac heeft wederom een grote naam aangetrokken. De nieuwe Amerikaanse renstal heeft vandaag bevestigd dat Marc Hynes is begonnen aan zijn rol als Chief Racing Officer. Hynes heeft veel ervaring in de sport, maar is vooral bekend als de manager van Lewis Hamilton.

Voormalig Brits Formule 3-kampioen Hynes is geen onbekend gezicht in de Formule 1-wereld. De Brit was van 2015 tot en met 2021 de manager van zevenvoudig wereldkampioen Hamilton, en bleef zijn vriend daarna trouw in een andere rol. Vorig jaar was hij regelmatig te zien in de paddock en was hij de racedirecteur voor Hamilton.

Vorige maand lekte via de Britse pers al uit dat Hamilton afscheid had genomen van zijn rechterhand. Hynes zou aan de slag gaan bij het nieuwe Formule 1-team van Cadillac, al was het onbekend wat hij precies ging doen bij de Amerikaanse renstal.

Welke rol krijgt Hynes binnen Cadillac?

Cadillac heeft de komst van Hynes vandaag bevestigd, en het is duidelijk geworden dat hij zal gaan fungeren als Chief Racing Officer. In deze nieuwe rol zal Hynes nauw gaan samenwerken met teambaas Graeme Lowdon. Hij wordt hiermee herenigd met Lowdon, want de twee werkten eerder al samen bij het inmiddels ter ziele gegane team van Marussia.

Wat wordt de taak van Hynes?

Als Chief Racing Officer zal Hynes volgens Cadillac het rijdersprogramma gaan managen. Het gaat hier dan niet alleen om vaste coureurs Valtteri Bottas en Sergio Perez, maar ook om reservecoureur Guanyu Zhou en testcoureur Colton Herta. Of er later nog meer coureurs worden toegevoegd aan dit groepje coureurs, is nog niet helemaal duidelijk. Cadillac heeft nog geen eigen opleidingsploeg opgezet, al zullen ze IndyCar-ster Herta wel gaan steunen in de Formule 2.

Cadillac presenteerde afgelopen weekend door middel van een reclame in de Super Bowl hun eerste livery in de Formule 1. Gisteren kwamen ze met die nieuwe kleuren voor het eerst de baan op tijdens een filmdag op het circuit van Sakhir in Bahrein.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.424

Lewis heeft zijn rechterhand niet meer nodig.
Dat gaat siliconen-kont voortaan doen natuurlijk.

  • 3
  • 10 feb 2026 - 14:24
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.424

    Lewis heeft zijn rechterhand niet meer nodig.
    Dat gaat siliconen-kont voortaan doen natuurlijk.

    • + 3
    • 10 feb 2026 - 14:24
    • shakedown

      Posts: 1.633

      Alsof je die bij de races gaat zien. Hooguit in de VS en natuurlijk Monaco. Als het al zolang aan blijft...

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 15:04
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.985

      Ouw
      Niet alleen siliconen-kont maar ook siliconen-lippen(4x stuks) :-)

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 16:08
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.424

      Beetje beroemde vrouw heeft haar onderste lippen al laten verwijderen Dutchman.

      Ik meen me te herinneren dat die vrouw van Ozzy Osbourne dat toentertijd ook heeft laten doen.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 16:20
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.985

      Ouw
      Volgens GPT is heeft ze alle lippen nog :-)

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 16:32
  • Larry Perkins

    Posts: 62.909

    Marc Hynes: "Het opbouwen van een nieuw team in de Formule 1 is een zeldzame uitdaging, en ik kijk ernaar uit om vanaf het allereerste begin mee vorm te geven aan de cultuur, processen en prestatienormen", zegt Hynes over zijn nieuwe klus.
    "We beschikken over een sterke en diverse coureursbezetting, en mijn focus zal liggen op het creëren van duidelijkheid, afstemming en discipline, zodat iedereen — zowel coureurs als engineers — optimaal kan presteren."

    • + 0
    • 10 feb 2026 - 14:32
    • Larry Perkins

      Posts: 62.909

      Teambaas Graeme Lowdon is blij met de aanstelling van Hynes.
      "Marc brengt een uitzonderlijke combinatie van race-ervaring, strategisch inzicht en people management mee naar het team. Zijn vermogen om coureurs, engineers en het management met elkaar te verbinden zal cruciaal zijn terwijl we ons op de grid vestigen", legt hij uit.
      "Nu we aan ons debuutseizoen beginnen, is iemand van Marc’s kaliber die onze race-operaties aanstuurt een enorme aanwinst voor het Cadillac Formula 1 Team."

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 14:33
    • Larry Perkins

      Posts: 62.909

      Meer over Hynes… :
      De 47-jarige Hynes is de Britse Formule 3-kampioen van 1999 en heeft daarna in onder meer de Formule 3000, American Le Mans Series, Porsche Supercup en V8 Supercars gereden. Een deel van die race-activiteiten combineerde hij met werk als coureurscoach en hoofd coureursontwikkeling bij Manor en Marussia F1.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 14:33
    • Larry Perkins

      Posts: 62.909

      Hynes en Hamilton
      Tussen 2016 en 2021 was Hynes de CEO van Project 44, het bedrijf dat de zakelijke belangen van Lewis Hamilton behartigt. Daarna zijn Hamilton en Hynes hun eigen wegen gegaan, om voorafgaand aan het F1-seizoen 2025 opnieuw samen te gaan werken. Dat is naar nu blijkt voor één jaar geweest, omdat Hynes aan de slag gaat voor Cadillac.

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 14:35
    • StevenQ

      Posts: 10.182

      IK ben oud genoeg om Marc Hynes nog de Marlboro Masters te hebben zien winnen in 1999

      • + 1
      • 10 feb 2026 - 16:20
    • HarryLam

      Posts: 5.250

      Vriendjespolitiek begint al bij Cadillac, zal wel veel werk zijn het " rijdersprogramma" managen.

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 16:39
  • Rimmer

    Posts: 13.145

    Wat gaat zijn linkerhand doen dan?

    • + 1
    • 10 feb 2026 - 15:13
    • F1fever

      Posts: 726

      Naar ouw-sjagerijn bellen met de vraag hoe hij zich uit die situatie kan redden als zij meer wil als alleen maar naast hem opvallen...

      • + 0
      • 10 feb 2026 - 15:40

