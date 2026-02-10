user icon
Cadillac deelt veelzeggende reactie op pijnlijke rechtszaak

Het team van Cadillac debuteert dit jaar in de Formule 1, en ze zijn nu al tegen hun eerste juridische geschil aangelopen. Hollywood-regisseur Michael Bay heeft het team voor de rechter gesleept, en daar balen ze bij Cadillac flink van.

Cadillac presenteerde hun eerste Formule 1-livery afgelopen weekend op een bijzondere manier. Ze deelden de kleurstelling door middel van een reclame tijdens de Super Bowl. Miljoenen Amerikanen die naar de NFL-finale tussen de New England Patriots en de Seattle Seahawks keken, zagen in het reclameblok dat Cadillac gaat rijden met een soort tweeledige livery.

De wagen van Sergio Perez en Valtteri Bottas werd in de reclame op een spectaculaire manier aan de wereld getoond. De wereldberoemde regisseur Michael Bay was er iets minder blij mee, want vlak voor de start van de Super Bowl werd bekend dat hij naar de rechter is gestapt.

Bay was door Cadillac ingehuurd om de reclame te regisseren, maar ze gingen uit elkaar voordat alles rond was. Bay was woest, en claimt dat Cadillac gebruik had gemaakt van zijn ideeën en concepten voor de reclame. Hij eist een schadevergoeding van anderhalf miljoen dollar.

Hoe reageert Cadillac?

Cadillac-CEO Dan Towriss baalt van de rechtszaak, zo liet hij weten aan de internationale media: "We hebben veel respect voor Michael. Het is jammer dat hij ervoor heeft gekozen om dit te doen. Alle creatieve werkzaamheden waren zeker al ver voor onze gesprekken met hem afgerond. We wilden met hem praten over een rol als regisseur, niet over het overnemen van creatieve ideeën van hem."

Hoe gaat deze zaak aflopen?

Towriss verwacht dat er geen grote problemen gaan ontstaan door deze zaak: "Het team Translation, waar we mee samen hebben gewerkt, heeft uitstekend werk geleverd bij de ontwikkeling hiervan. We hebben er vertrouwen in dat dit op een vriendelijke manier wordt opgelost, maar van onze kant was het een enorm succes, en we zijn heel erg trots op het werk dat we hebben geleverd."

