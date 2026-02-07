Cadillac heeft zijn eerste officiële meters in de Formule 1 erop zitten, maar Valtteri Bottas steekt niet onder stoelen of banken dat er nog veel werk aan de winkel is. Na de testruns in Barcelona erkent de Fin dat het nieuwe team nog een flinke achterstand heeft, al werd er volgens hem bij elke run vooruitgang geboekt.

Cadillac is het eerste volledig nieuwe F1-team in tien jaar tijd. In 2016 was Haas de laatste nieuwkomer op de grid. Tijdens de driedaagse test in Barcelona kwam het team volgens onofficiële cijfers tot 164 ronden, een bescheiden maar belangrijke eerste stap voor de ambitieuze formatie.

Voorzichtige eerste stappen voor nieuwkomer

Als debutant in de sport werd verwacht dat Cadillac in 2026 achteraan het veld zou beginnen, terwijl het team tegelijkertijd een compleet nieuwe organisatie en werkwijze moet opbouwen. Daarbij helpt het dat Cadillac beschikt over een van de meest ervaren coureursduo’s op de grid: Bottas en Sergio Pérez.

Het nog naamloze chassis reed vorige week voor het eerst op het Circuit de Barcelona-Catalunya. Hoewel het aantal ronden tot de laagste van alle teams behoorde, spreekt Bottas vooral van een belangrijk leerproces voor het jonge team.

“Dit was absoluut een mijlpaal, en voor mij persoonlijk ook de eerste keer dat ik voor het Cadillac Formule 1-team reed. Dat voelt geweldig”, aldus Bottas. “Dit is echt de fase waarin we problemen aan het oplossen zijn en de auto voor het eerst goed leren gebruiken. Het is een enorm waardevolle en belangrijke week geweest”.

Toch blijft de Fin realistisch over de huidige stand van zaken. “Ik ben trots op iedereen die hier keihard aan gewerkt heeft en de auto op de baan heeft gekregen. Tegelijkertijd is de belangrijkste conclusie dat we nog een lange weg te gaan hebben”, klinkt het nuchter.

Blik al gericht op Bahrein

Volgens Bottas staat Cadillac voor een stevige uitdaging richting het nieuwe seizoen. “We hebben nog veel problemen op te lossen en een flinke berg te beklimmen, maar we zetten elke keer weer een stap vooruit”, zegt hij. “Bij elke training worden we beter, lossen we issues op en groeien we meer naar elkaar toe als team. Dat is alleen maar positief”.

De volgende belangrijke meetmomenten volgen snel. Cadillac heeft nog zes testdagen in Bahrein op de planning staan, van 11 tot en met 13 februari en een week later van 18 tot en met 20 februari, om zoveel mogelijk data te verzamelen.

Bottas gaf al aan dat hij direct aan de slag gaat met de verzamelde gegevens. “Het wordt een drukke periode tussen nu en Bahrein voor het hele team”, vertelt hij. “Ik ga vrijwel meteen door naar de simulator in de Verenigde Staten om correlatieonderzoek te doen en ons zo goed mogelijk voor te bereiden”.

“Nu we eindelijk veel data hebben van de nieuwe auto, volgt er veel analyse en misschien zelfs de ontwikkeling van nieuwe onderdelen voor Bahrein”, besluit Bottas. “Het wordt hectisch, maar we zorgen ervoor dat we er klaar voor zijn”.