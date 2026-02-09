Het team van Cadillac heeft het doek getrokken van hun eerste Formule 1-wagen. De Amerikaanse renstal debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport, en toonden vannacht de eerste beelden van de livery op een zeer speciale manier: met een spotje tijdens de Super Bowl.

Het team van Cadillac staat dit jaar voor het eerst op de grid. Het elfde team heeft hard gewerkt om op tijd klaar te zijn voor hun debuut, en ze zijn gevestigd in het Britse Silverstone. Op datzelfde circuit gingen ze begin januari voor het eerst de baan op voor een shakedown, waarna ze tijdens de eerste testweek in Barcelona tegen de nodige problemen aanliepen.

Cadillac heeft met Valtteri Bottas en Sergio Perez twee ervaren coureurs aangetrokken, en ze merkten tijdens de test in Barcelona dat er nog werk aan de winkel was. Voor Cadillac was dit geen groot probleem, want ze moeten veel zaken nog onder controle krijgen.

Wat heeft Cadillac gedaan?

Tijdens de testweek in Barcelona reden Perez en Bottas rond met een speciale kleurstelling. De wagen was in het zwart gehuld, en er waren nog geen sponsorstickers te zien. Op de engine cover was er een groot Cadillac-logo te zien, terwijl er op de neus plaats was gemaakt voor de namen van de werknemers van het team.

Nu hebben ze de nieuwe kleurstelling voor het eerst aan de buitenwereld laten zien. Cadillac koos voor een speciale launch; ze huurden geen zaaltje af, maar kozen voor een reclamespotje dat werd uitgezonden in de break van de Super Bowl. De finale van het NFL-seizoen wordt door tientallen miljoenen Amerikanen bekeken, en voor Cadillac was dit de manier om hun eerste kleurstelling te launchen.

Waar heeft Cadillac de auto gepresenteerd?

Tegelijkertijd werd er op Times Square in New York een opvallend onthulling gedaan. Op dit wereldberoemde punt in New York verscheen namelijk ook de auto van Cadillac, en kunnen voorbijgangers voor het eerst naar de eerste, nieuwe livery van de bolide kijken. Voor Cadillac is het een speciaal moment, en ze hopen deze week in Bahrein te kunnen schitteren.