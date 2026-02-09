user icon
Cadillac trekt eindelijk het doek van eerste F1-wagen

Het team van Cadillac heeft het doek getrokken van hun eerste Formule 1-wagen. De Amerikaanse renstal debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport, en toonden vannacht de eerste beelden van de livery op een zeer speciale manier: met een spotje tijdens de Super Bowl.

Het team van Cadillac staat dit jaar voor het eerst op de grid. Het elfde team heeft hard gewerkt om op tijd klaar te zijn voor hun debuut, en ze zijn gevestigd in het Britse Silverstone. Op datzelfde circuit gingen ze begin januari voor het eerst de baan op voor een shakedown, waarna ze tijdens de eerste testweek in Barcelona tegen de nodige problemen aanliepen.

Cadillac heeft met Valtteri Bottas en Sergio Perez twee ervaren coureurs aangetrokken, en ze merkten tijdens de test in Barcelona dat er nog werk aan de winkel was. Voor Cadillac was dit geen groot probleem, want ze moeten veel zaken nog onder controle krijgen.

Wat heeft Cadillac gedaan?

Tijdens de testweek in Barcelona reden Perez en Bottas rond met een speciale kleurstelling. De wagen was in het zwart gehuld, en er waren nog geen sponsorstickers te zien. Op de engine cover was er een groot Cadillac-logo te zien, terwijl er op de neus plaats was gemaakt voor de namen van de werknemers van het team.

Nu hebben ze de nieuwe kleurstelling voor het eerst aan de buitenwereld laten zien. Cadillac koos voor een speciale launch; ze huurden geen zaaltje af, maar kozen voor een reclamespotje dat werd uitgezonden in de break van de Super Bowl. De finale van het NFL-seizoen wordt door tientallen miljoenen Amerikanen bekeken, en voor Cadillac was dit de manier om hun eerste kleurstelling te launchen.

Waar heeft Cadillac de auto gepresenteerd?

Tegelijkertijd werd er op Times Square in New York een opvallend onthulling gedaan. Op dit wereldberoemde punt in New York verscheen namelijk ook de auto van Cadillac, en kunnen voorbijgangers voor het eerst naar de eerste, nieuwe livery van de bolide kijken. Voor Cadillac is het een speciaal moment, en ze hopen deze week in Bahrein te kunnen schitteren.

Ik vind hem lijken op de oude McLarens in de tijd van Hakkinen. Een rood West logo en klaar.

Reacties (19)

    Ze dachten Bottas komt bij ons rijden laten we dezelfde kleuren als Mercedes aanhouden....

      Ik vind hem lijken op de oude McLarens in de tijd van Hakkinen. Een rood West logo en klaar.

      Bij weten is het West logo bij McLaren nooit rood geweest.... Wit met zwarte letters.... 2 vege strepen, waarvan er eentje rood was...

      Ze dachten waarschijnlijk ook: zilver is nog niet in gebruik op de grid..

      Kijk! Daar gaat een Mercedes, ownee een Audi... ownee.. een Cadillac..

      @Senna: Het is ook geen zilver.... Het is zwart dat overgaat in wit.... Die blending lijkt dan wel grijs, maar geen zilver... Zilver glimt toch???

      Er zitten zilveren elementen verwerkt in het wit @Mario. Goed zichtbaar op de voorvleugel als je de foto van voren ziet.

    Links en rechts verschillend. BAR vibes... weet niet of dat erg positief is...

    Wel fijn dat er een nieuw team bij is! ben benieuwd..

    Niet alleen Cadillac maakte gebruik van de Super Bowl kijkers, maar ook Lewis
    maakte daar iets bekend nadat ze samen in Londen en Parijs waren gezien.

    x.com/LH44updates/status/2020652267008114862

    imgur.com/pvdF4wX

      Leuk toch voor Lewis en Kim... 🥰

      Kom maar op met de jaloerse reacties... 🤣🤣🤣

      @mario leuk voor hem maar zo'n oude fiets wilde ik niet hebben ;)

      @Starscreamer: Gezien je naam hier zou je juist andersom verwachten 🤣 En ze is maar 2 jaar ouder dan jij... 😉

      Oude fiets? Ze (45) is 4 jaar ouder dan Lewis (41).

      Hoe noem je dan samenwonen met een vrouw van 32 met een peuter
      als je zelf net 23 bent geworden?

      Als je op je 41 nog van een ouw fiets moet leren, zal je moeite hebben met de knoppen.

    k vind 'm wel leuk... Weer eens heel wat anders.... Heeft wel een beetje weg van de West McLaren in het verleden en de links en rechts verschillend heeft BAR natuurlijk in het verleden al eens gedaan, als is de Cadillac wel heel wat subtieler 😎 |
    Hij is in ieder geval anders dan de rest wat er rondrijdt....

    Qua kleuren vind ik hem behoorlijk op de Mercedes lijken. Ik ben benieuwd of ze inderdaad stijf achteraan rijden, of dat ze soms echt wat puntjes kunnen pakken. Mijn voorgevoel is niet direct positief.

    Doet mij erg denken aan BAR 1999 2 kleuren.
    Mensen met OCD zouden gek worden.

      Hoe doet het je aan BAR 1999 denken? De ene kant van de auto was blauw en de andere kant van de auto was rood-wit. Hoe doet het je dan denken aan BAR terwijl de Cadillac grijs is?

    Na afloop van de plechtigheid was er koffie met kleffe cake in de koffiekamer.

