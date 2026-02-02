De crash van Isack Hadjar tijdens de testweek in Barcelona heeft Red Bull een forse financiële tegenvaller bezorgd. Volgens F1-Insider liep het prijskaartje van het incident flink op, nadat de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, zijn RB22 op dinsdag in de muur parkeerde.

Het moment zorgde er zelfs even voor dat het onzeker was of Red Bull de testweek überhaupt kon vervolgen. Pas nadat de benodigde reserveonderdelen op donderdag arriveerden, kon het team de schade herstellen en kreeg Verstappen op vrijdag alsnog de kans om zijn programma af te werken.

Testweek niet voor iedereen vlekkeloos

De besloten shakedown in Barcelona bood teams voor het eerst de mogelijkheid om meters te maken met de nieuwe auto’s voor 2026. Niet ieder team kende daarbij een probleemloze week. Williams moest de test zelfs volledig overslaan, terwijl Aston Martin pas op donderdag voor het eerst de baan op ging.

Toch krijgen de teams nog voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden. In Bahrein staan later twee testweken op het programma. De eerste vindt opnieuw achter gesloten deuren plaats, terwijl de tweede wél toegankelijk is voor fans en media.

Hadjar betaalt leergeld in Barcelona

In Spanje ging het mis toen Hadjar iets te enthousiast was in zijn run. De Red Bull-coureur verloor de controle over de auto en belandde in de muur. Aanvankelijk werd het incident door F1TV als een kleine crash bestempeld, maar Laurent Mekies gaf later toe vooral opgelucht te zijn dat Hadjar ongedeerd uitstapte.

Daarna begon een race tegen de klok om de benodigde onderdelen naar Barcelona te krijgen. Volgens F1-Insider liepen de totale herstelkosten uiteindelijk op tot zo’n 514.000 dollar, een flinke domper voor het Oostenrijkse team.

Hadjar reageerde na afloop schuldbewust. "Ik verloor dinsdag de controle nadat ik in de laatste sector wisselde van regenbanden naar intermediates. Ik weet dat dat niet ideaal was voor het team", klonk het. Tegelijkertijd benadrukte hij hoe anders de nieuwe auto aanvoelt. "De wagen heeft minder downforce, maar voelt wel voorspelbaarder dan vorig jaar. Bovendien zijn er veel meer afstelmogelijkheden voor de coureur, vooral aan de kant van de motor."