Crash met gevolgen: 'Red Bull legt behoorlijk bedrag neer na klapper Hadjar'

De crash van Isack Hadjar tijdens de testweek in Barcelona heeft Red Bull een forse financiële tegenvaller bezorgd. Volgens F1-Insider liep het prijskaartje van het incident flink op, nadat de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen, zijn RB22 op dinsdag in de muur parkeerde.

Het moment zorgde er zelfs even voor dat het onzeker was of Red Bull de testweek überhaupt kon vervolgen. Pas nadat de benodigde reserveonderdelen op donderdag arriveerden, kon het team de schade herstellen en kreeg Verstappen op vrijdag alsnog de kans om zijn programma af te werken.

Amerikaanse douane nam belangrijk Red Bull-onderdeel in beslag

21 jan
 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan

Testweek niet voor iedereen vlekkeloos

De besloten shakedown in Barcelona bood teams voor het eerst de mogelijkheid om meters te maken met de nieuwe auto’s voor 2026. Niet ieder team kende daarbij een probleemloze week. Williams moest de test zelfs volledig overslaan, terwijl Aston Martin pas op donderdag voor het eerst de baan op ging.

Toch krijgen de teams nog voldoende gelegenheid om zich voor te bereiden. In Bahrein staan later twee testweken op het programma. De eerste vindt opnieuw achter gesloten deuren plaats, terwijl de tweede wél toegankelijk is voor fans en media.

Hadjar betaalt leergeld in Barcelona

In Spanje ging het mis toen Hadjar iets te enthousiast was in zijn run. De Red Bull-coureur verloor de controle over de auto en belandde in de muur. Aanvankelijk werd het incident door F1TV als een kleine crash bestempeld, maar Laurent Mekies gaf later toe vooral opgelucht te zijn dat Hadjar ongedeerd uitstapte.

Daarna begon een race tegen de klok om de benodigde onderdelen naar Barcelona te krijgen. Volgens F1-Insider liepen de totale herstelkosten uiteindelijk op tot zo’n 514.000 dollar, een flinke domper voor het Oostenrijkse team.

Hadjar reageerde na afloop schuldbewust. "Ik verloor dinsdag de controle nadat ik in de laatste sector wisselde van regenbanden naar intermediates. Ik weet dat dat niet ideaal was voor het team", klonk het. Tegelijkertijd benadrukte hij hoe anders de nieuwe auto aanvoelt. "De wagen heeft minder downforce, maar voelt wel voorspelbaarder dan vorig jaar. Bovendien zijn er veel meer afstelmogelijkheden voor de coureur, vooral aan de kant van de motor."

snailer

Posts: 31.570

In dit geval is een crash altijd onaanvaardbaar. Het heeft niet veel gescheeld of RBR had 1 dag gemist.
En wat wij niet weten os of er een update in de planning stond voor de vrijdag. Nu moesten ze met spoed de gesneuvelde onderdelen bakken.

Een crash kan grote gevolgen hebben als het tijdens ee... [Lees verder]

  • 5
  • 2 feb 2026 - 13:03
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (13)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 595

    Vind ik nog altijd één van de meest jammere gevolgen van de budget cap. Dat een crash bijna "onaanvaardbaar" geworden is.

    Kan toch niet anders of rijders halen hierdoor niet meer het 'maximaal' uit de auto omdat ze de limieten niet meer kunnen opzoeken.

    En natuurlijk ook niet helemaal fair dat op deze manier beide rijders gestraft worden door een fout van één van beiden

    Niet specifiek over deze crash -- tijdens testsessies is het natuurlijk nooit handig.

    Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld een Schumacher die zowat om de andere vrije training een wagen afschreef om dan op het moment dat het er écht toe deed het maximaal-maximale uit te halen.

    • + 2
    • 2 feb 2026 - 12:57
    • snailer

      Posts: 31.570

      In dit geval is een crash altijd onaanvaardbaar. Het heeft niet veel gescheeld of RBR had 1 dag gemist.
      En wat wij niet weten os of er een update in de planning stond voor de vrijdag. Nu moesten ze met spoed de gesneuvelde onderdelen bakken.

      Een crash kan grote gevolgen hebben als het tijdens een cruciale week gebeurt als afgelopen week.

      Kijk maar naar Gasly bij zijn test in zijn jaar bij RBR. Hij reed een set met nieuwe updates aan gort. Geen data van verzameld. Dat alleen naar mijn mening omdat hij wilde laten zien dat hij sneller zou zijn dan Verstappen.
      Dat jaar heeft RBR door die crash een cyclus aan updates gemist die RBR niet meer heeft kun en goedmaken.

      • + 5
      • 2 feb 2026 - 13:03
  • snailer

    Posts: 31.570

    Ik had al gekeken op f1 punt com daar zag ik eigenlijk alleen de lijst van vorig jaar.

    Was best een opvallende lijst vorig seizoen. Verstappen had de minste schade gevolgd door Russell.
    Wel apart want als ik er een paar hier moet geloven hebben die twee veel geclashed.
    Tsunoda had trouwens de op 1 na grootste post aan schade. Maar van hem kan ik niet veel momenten herinneren dat hij auto's afschrijft. Kan ook zijn natuurlijk omdat ik niet veel F1 heb gekeken. Geen vt's en samenvattingen van races en kwalificatie. Hoewel niet van alle weekenden.

    Maar Hadjar zou nu al meer schade hebben gereden dan Verstappen vorig jaar over een seizoen.

    Van de top rijders stond Norris het hoogst in de lijst van vorig jaar.

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 12:58
    • Brummbär

      Posts: 702

      Tsunoda schreef de hele auto af in Imola. Was waarschijnlijk de duurste crash van het jaar. Daarnaast schreef hij ook nog de voorkant van een auto af in Jeddah.
      In Monaco klapte Gasley achterop bij het uitkomen van de tunnel.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 13:16
  • NicoS

    Posts: 20.077

    Knap dat hij in de laatste sector de banden heeft gewisseld…..;)

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 13:01
    • snailer

      Posts: 31.570

      Hadjar heeft blijkbaar overcapaciteit.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 13:10
    • schwantz34

      Posts: 41.757

      Als Hadjar flopt als coureur kan hij altijd nog overstappen naar monteur...

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 13:27
    • koppie toe

      Posts: 5.117

      Tis maar net of je pitbox voor of achter de finishlijn ligt. ;)

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 13:38
  • The Wolf

    Posts: 7

    waarom worden m'n berichtjes niet geplaatst oh gpvandaag? niet cool....

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 13:20
    • The Wolf

      Posts: 7

      kijk, we zijn online, feest kan beginnen

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:06
    • f(1)orum

      Posts: 9.485

      Je bent pas een The Wolf wanneer het eindigt met 2 ff's.

      Bron: Toto, geciteerd door @Paulie....

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 15:46
  • WickieDeViking

    Posts: 244

    Ook hier wordt zomaar een bedrag nagepraat zonder dat de RBR of FIA iets heeft vrijgegeven. Ik zou toch graag eens een betrouwbare bron van dit bedrag willen hebben.

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 14:00
  • Maximo

    Posts: 9.731

    De rekening zal waarschijnlijk snel verder oplopen dit seizoen

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 15:51

