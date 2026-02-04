Voormalig Red Bull-teambaas Christian Horner heeft zich voor het eerst uitgesproken over het vermeende motortrucje dat de Formule 1-wereld momenteel bezighoudt. Mercedes en ook Red Bull zouden zich hiermee bezighouden, maar volgens Horner is dit helemaal geen probleem. Sterker nog, hij neemt het op voor Mercedes.

Horner werd afgelopen zomer ontslagen bij het team van Red Bull Racing. Na twintig jaar werd hij de laan uitgestuurd, en na een paar maanden sloot hij een deal met Red Bull om zijn contract uit te kopen. Hij is nu met gardening leave en kan dus terugkeren in de koningsklasse van de autosport. Hij wordt in verband gebracht met het team van Alpine, waar ze vanaf dit jaar met Mercedes-motoren rijden.

Mercedes is op hun beurt goed uit de startblokken gekomen. De Duitse renstal kende een goede testweek in Barcelona, maar ze lagen wel flink onder vuur. Ze zouden namelijk gebruikmaken van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor. Het zou ze een flink voordeel opleveren, en vanzelfsprekend zorgt dit voor woede bij de andere leveranciers. De FIA zou bezig zijn met het vinden van een oplossing.

Hoe kijkt Horner naar deze zaak?

Horner heeft zich nu voor het eerst uitgesproken over dit vermeende trucje. Hij was te gast in de Australische tv-show Today, en daar kreeg hij de vraag of Mercedes en Red Bull Powertrains valsspelen: "Dat is nogal een statement. De Formule 1 draait om het verleggen van grenzen, om hoe je de regels interpreteert. Dat is altijd zo geweest en dat zal ook altijd zo blijven. De meest conservatieve teams staan ook nooit vooraan op de grid."

'Je moet altijd de grenzen opzoeken'

Volgens Horner is er dus helemaal niets mis met de truc van Mercedes. Hij is er zelfs lyrisch over: "Je moet de grenzen opzoeken. En natuurlijk draait het allemaal ook om hoe je de regels uitlegt. Engineers, dat zijn de slimste van de wereld, kijken naar de regels en denken dan: 'Oké, hoe haal ik hier het maximale uit?'"