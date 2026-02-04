user icon
icon

Verstappen wil niets weten van roem: "Ik leef zo normaal mogelijk"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen wil niets weten van roem: "Ik leef zo normaal mogelijk"

Max Verstappen wil altijd bekend blijven staan als een nuchter persoon en hij wil dan ook niets weten van het leven dat hoort bij een atleet met wereldfaam. Ondanks dat staan Formule 1-coureurs wel altijd in de spotlight, maar de Nederlander leeft door zijn familie en zijn vrienden een opvallend teruggetrokken bestaan thuis in Monaco, zo laat hij zelf weten.

Als viervoudig wereldkampioen in een van de meest bekeken sporten van de wereld is het niet gek dat je herkend wordt als je op straat loopt. Toch geeft Verstappen niets om die roem en wil hij graag een zo normaal mogelijk leven leiden. Hij brengt veel tijd door met zijn vrienden in de onlinewereld, en speelt graag games die ook worden gelivestreamd.

Meer over Max Verstappen Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan
 'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

30 jan

Verstappen wil zichzelf blijven

In gesprek met belangrijke sponsor Tag Heuer vertelt Verstappen over zijn persoonlijkheid: "Eerlijk? Ik probeer gewoon mezelf te zijn. Ik hoef geen bekende personen te ontmoeten of me anders te gaan gedragen. Ik weet wat ik moet doen. Presteren. Als ik dat niet doe, dan lig ik eruit. Zo simpel is het."

Presteren doet Verstappen dan ook, want de Nederlander heeft in zijn carrière al 71 overwinningen behaald en maar liefst 127 podiumplaatsen. Dat alles is goed voor vier wereldtitels. Verstappen blijft volledig nog rijden voor Red Bull en is dan ook nog niet klaar met races winnen. 

Verstappen wordt geholpen door vrienden

"Ik heb hele goede vrienden die me down to earth houden. Hetzelfde geldt voor mijn familie, zij zijn het belangrijkst in mijn leven", zo laat Verstappen weten. "Natuurlijk heb je in de Formule 1 veel belangrijke mensen nodig, waaronder ook bekende personen. Maar daar ben ik niet voor. Ik race, doe wat ik moet doen en ga dan weer naar huis. Ik wil mijn leven erg simpel houden. Niets geks, maar gewoon een normaal leven buiten de Formule 1."

maxiking

Posts: 307

whahah zo normaal mogelijk...:
- met privejet
- gigantisch jacht
- 5 auto's boven waarde van 500.000
-meerdere huizen waarvan thuisbasis in monaco...

Het is maar wat je basis en standaard is.

  • 7
  • 4 feb 2026 - 08:54
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (15)

Login om te reageren
  • The Wolf

    Posts: 31

    Ik ook.

    • + 1
    • 4 feb 2026 - 08:51
  • maxiking

    Posts: 307

    whahah zo normaal mogelijk...:
    - met privejet
    - gigantisch jacht
    - 5 auto's boven waarde van 500.000
    -meerdere huizen waarvan thuisbasis in monaco...

    Het is maar wat je basis en standaard is.

    • + 7
    • 4 feb 2026 - 08:54
    • snailer

      Posts: 31.609

      Hij kan ook niks met zijn geld doen.
      Het is niet om te lachen vind ik. Dat hij 'normaal' kan leven is onmogelijk. Maar 'normaal mogelijk'. Ja. In zijn privé omgeving doet hij dat.

      Die jet opent voor hem deuren voor extra activiteiten. Hij heeft het geld er voor en het brengt hem op de lange termijn meer geld. Zonder de jet had hij geen ring avonturen kunnen doen en zou hij nu niet een GT team hebben kunnen upgraden of toevoegen. Hij gaat maar door die gast.
      Het is gewoon een andere business die hem veel geld oplevert.

      • + 5
      • 4 feb 2026 - 09:09
    • StevenQ

      Posts: 10.157

      Met een privejet wordt je wel stukken minder herkend dan op een commerciële vlucht

      • + 2
      • 4 feb 2026 - 09:11
    • snailer

      Posts: 31.609

      Dat vliegtuig wordt overal gevolgd. Maar het geeft hem veel rust tijdens het reizen. Best slim.

      En zoals gezegd. Zonder de jet heeft hij minder mogelijkheden om andere professionele activiteiten te doen. Met een lijnvlucht was hij nog minder thuis geweest en waarschijnlijk jade hij de races op de ring nooit waar kunnen maken.

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 09:21
    • NicoS

      Posts: 20.080

      Iedereen leeft naar z’n geld…..
      Ook al heb je veel, dan nog kun je normaal doen.
      Sommige die gaan rare dingen doen met hun geld, of kunnen de roem niet aan…. Voorbeelden te over die hun vermogen hebben verbrast en aan de grond zaten door verkeerde keuzes te maken….

      • + 4
      • 4 feb 2026 - 09:29
    • The Wolf

      Posts: 31

      @NicoS
      Mike Tyson, Nicolas Cage, 50 Cent (die laatste heeft ook nog maar 50 cent... :-)

      • + 2
      • 4 feb 2026 - 09:36
    • Ferrari412T1

      Posts: 458

      En dan nog kun je je gedragen zoals een normaal persoon. Niet zoals Hamilton die constant in de schijnwerpers moet staan. Verstappen is een pure racer, net zoals Schumacher, Senna, Raikkonen en Alonso, die het beroemde wereldje maar niks vinden/vonden.

      • + 5
      • 4 feb 2026 - 09:39
    • Sander

      Posts: 1.617

      Maxiking, het is niet wat je met je geld doet maar hoe je je gedraagt. Zover ik kan zien vertoond hij geen diva gedrag wat vaak wel gepaard gaat met het hebben van heel veel geld.

      Some people are so poor, all they have is money.

      • + 2
      • 4 feb 2026 - 09:40
    • Larry Perkins

      Posts: 62.861

      Max heeft het niet over materiële zaken, maar over zijn karakter en gedrag, over zijn omgang met (beroemde) mensen, hij behandelt iedereen waar mogelijk gelijk en doet wat hij doet niet om bejubeld te worden...

      • + 3
      • 4 feb 2026 - 09:47
    • flyingfokker

      Posts: 3.449

      Als je leeft van een bijstandsuitkering rijdt je wellicht een Fiat Panda 1.1 uit 2004 en voldoet deze geheel aan jouw wensen. Je woont dan misschien in een sociale huurwoning die je naar alle tevredenheid hebt ingericht en waar je graag thuis komt.
      Ben je een projectleider bij een bouwbedrijf rijdt je naar alle waarschijnlijkheid een Skoda Enyaq iv en woon je in een mooi vrijstaand huis waar je met veel plezier woont.
      Max doet niets anders dan deze mensen en is een veel opzichten hetzelfde, alleen Max heeft een iets hoger besteedbaar inkomen en zal dus andere dingen voor zijn geld kopen.
      Daarnaast zullen veel dingen door Max worden aangekocht vanuit een fiscaal oogpunt, vermoed ik.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 10:23
    • The Wolf

      Posts: 31

      Max zal nooit het pure genot ervaren van rijden in een Fiat Panda 1.1

      Zo moet je het ook maar zien...

      • + 1
      • 4 feb 2026 - 10:27
    • WickieDeViking

      Posts: 248

      Flyingfokker geeft een perfecte analyse. Zo werkt het leven. Dus wat Max doet, is inderdaad zo normaal mogelijk.

      Het grappige is dat je eigenlijk hetzelfde zegt, maxiking: het is maar wat je basis en standaard is.

      • + 0
      • 4 feb 2026 - 10:34
  • Pietje Bell

    Posts: 32.994

    Het schijnt dat SIDEQUEST (where Sports, Culture and Storytelling meet, a Creative
    Studio by @charles_leclerc @antoine @nicolasjayr) het vrij nieuwe bedrijf dus van
    Charles Leclerc de hele video en fotoshoot met Max voor Tag Heuer heeft gedaan.
    Eerste grote opdracht.
    Goed stuk werk afgeleverd! Zeer professioneel.
    Antoine is de vriend en fotograaf die Leclerc altijd overal bij zich had, maar die relatie is
    inmiddels beëindigd.

    www.instagram.com/side.quest/

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 09:36
  • meister

    Posts: 4.221

    Voor Max ook geen supermodel vrouwen die zodra ze 23 worden weer ingeruild worden.
    Gewoon een moeder de vrouw 10 jaartjes ouder die zelf ook niet van miljonair naar miljonair hoppen zie Sylvie Meis.

    • + 0
    • 4 feb 2026 - 09:56

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar