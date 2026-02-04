Max Verstappen wil altijd bekend blijven staan als een nuchter persoon en hij wil dan ook niets weten van het leven dat hoort bij een atleet met wereldfaam. Ondanks dat staan Formule 1-coureurs wel altijd in de spotlight, maar de Nederlander leeft door zijn familie en zijn vrienden een opvallend teruggetrokken bestaan thuis in Monaco, zo laat hij zelf weten.

Als viervoudig wereldkampioen in een van de meest bekeken sporten van de wereld is het niet gek dat je herkend wordt als je op straat loopt. Toch geeft Verstappen niets om die roem en wil hij graag een zo normaal mogelijk leven leiden. Hij brengt veel tijd door met zijn vrienden in de onlinewereld, en speelt graag games die ook worden gelivestreamd.

Verstappen wil zichzelf blijven

In gesprek met belangrijke sponsor Tag Heuer vertelt Verstappen over zijn persoonlijkheid: "Eerlijk? Ik probeer gewoon mezelf te zijn. Ik hoef geen bekende personen te ontmoeten of me anders te gaan gedragen. Ik weet wat ik moet doen. Presteren. Als ik dat niet doe, dan lig ik eruit. Zo simpel is het."

Presteren doet Verstappen dan ook, want de Nederlander heeft in zijn carrière al 71 overwinningen behaald en maar liefst 127 podiumplaatsen. Dat alles is goed voor vier wereldtitels. Verstappen blijft volledig nog rijden voor Red Bull en is dan ook nog niet klaar met races winnen.

Verstappen wordt geholpen door vrienden

"Ik heb hele goede vrienden die me down to earth houden. Hetzelfde geldt voor mijn familie, zij zijn het belangrijkst in mijn leven", zo laat Verstappen weten. "Natuurlijk heb je in de Formule 1 veel belangrijke mensen nodig, waaronder ook bekende personen. Maar daar ben ik niet voor. Ik race, doe wat ik moet doen en ga dan weer naar huis. Ik wil mijn leven erg simpel houden. Niets geks, maar gewoon een normaal leven buiten de Formule 1."