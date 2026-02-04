Dat Max Verstappen meerdere keren op de radar van Mercedes heeft gestaan, dat is inmiddels wel bekend. Teambaas Toto Wolff schroomde niet om de Nederlander te bombarderen tot 'toptarget' nadat hij Lewis Hamilton zag vertrekken naar Ferrari. Maar heeft de Oostenrijker Verstappen wel nodig met zijn huidige rijderspaar?

Nadat Wolff het niet voor elkaar kreeg om Verstappen binnen te halen, besloot hij Andrea Kimi Antonelli achter het stuur te zetten als opvolger van Hamilton en wees hij de functie van kopman toe aan George Russell. Die rol leek de Engelsman nauwelijks uit beweging te brengen, waarna hij een uitstekend seizoen in 2025 wist te beleven. Russell won in Canada en in Singapore en wist vaak het vuur aan de schenen te leggen van de top in de F1.

Wolff lyrisch over Russell

Tijdens de presentatie van de W17, de nieuwe auto voor het komende seizoen in de koningsklasse van de autosport, liet Wolff weten aan diverse media dat hij enorm onder de indruk is van de ontwikkeling van zijn Britse pupil. "Vorig jaar, toen het moeilijk was, wist George het niveau constant hoog te houden", zo liet hij weten.

"Je wist altijd waartoe de auto in staat was als George achter het stuur zat, en het is echt een fijn gevoel om iemand te hebben die zo jong is, maar al zoveel ervaring heeft binnen het team. ", voegde Wolff nog daaraan toe.

Is Russell klaar voor een wereldtitel

Wolff benadrukte daarbij dat Russell altijd levert, aangezien hij meer ervaring heeft opgedaan sinds zijn komst in 2022. Hierdoor kan het team van Mercedes haar volledige aandacht schenken aan de auto. "Je raakt dus niet verdwaald in de voorbereidingen en raakt niet in de war door de prestaties in het weekend, want je weet altijd waar de auto is", zo sloot hij af.

Tijdens de shakedown in Barcelona bleek dat Mercedes, naar alle waarschijnlijkheid, een voorsprong heeft op de rest van het veld. Russell en Antonelli klokten naar verluidt meer dan 500 ronden en kwamen nauwelijks in de problemen met betrouwbaarheidsproblemen. Tot zover lijkt het team van Wolff de zaakjes goed voor elkaar te hebben.