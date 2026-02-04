user icon
Heeft Mercedes Verstappen wel nodig? Wolff reageert lyrisch op Russell

Dat Max Verstappen meerdere keren op de radar van Mercedes heeft gestaan, dat is inmiddels wel bekend. Teambaas Toto Wolff schroomde niet om de Nederlander te bombarderen tot 'toptarget' nadat hij Lewis Hamilton zag vertrekken naar Ferrari. Maar heeft de Oostenrijker Verstappen wel nodig met zijn huidige rijderspaar? 

Nadat Wolff het niet voor elkaar kreeg om Verstappen binnen te halen, besloot hij Andrea Kimi Antonelli achter het stuur te zetten als opvolger van Hamilton en wees hij de functie van kopman toe aan George Russell. Die rol leek de Engelsman nauwelijks uit beweging te brengen, waarna hij een uitstekend seizoen in 2025 wist te beleven. Russell won in Canada en in Singapore en wist vaak het vuur aan de schenen te leggen van de top in de F1

Wolff lyrisch over Russell 

Tijdens de presentatie van de W17, de nieuwe auto voor het komende seizoen in de koningsklasse van de autosport, liet Wolff weten aan diverse media dat hij enorm onder de indruk is van de ontwikkeling van zijn Britse pupil. "Vorig jaar, toen het moeilijk was, wist George het niveau constant hoog te houden", zo liet hij weten. 

"Je wist altijd waartoe de auto in staat was als George achter het stuur zat, en het is echt een fijn gevoel om iemand te hebben die zo jong is, maar al zoveel ervaring heeft binnen het team. ", voegde Wolff nog daaraan toe. 

Is Russell klaar voor een wereldtitel

Wolff benadrukte daarbij dat Russell altijd levert, aangezien hij meer ervaring heeft opgedaan sinds zijn komst in 2022. Hierdoor kan het team van Mercedes haar volledige aandacht schenken aan de auto. "Je raakt dus niet verdwaald in de voorbereidingen en raakt niet in de war door de prestaties in het weekend, want je weet altijd waar de auto is", zo sloot hij af. 

Tijdens de shakedown in Barcelona bleek dat Mercedes, naar alle waarschijnlijkheid, een voorsprong heeft op de rest van het veld. Russell en Antonelli klokten naar verluidt meer dan 500 ronden en kwamen nauwelijks in de problemen met betrouwbaarheidsproblemen. Tot zover lijkt het team van Wolff de zaakjes goed voor elkaar te hebben.

The Wolf

Posts: 31

Wolff; "Max, I want you in my team"
Max; "NO!"
Wolff; "George iz ze best driver in ze world!"

  • 2
  4 feb 2026 - 10:24
  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.385

    Lieve man die Toto.
    Niets anders dan lof over vriend......nadat hij Max niet kon krijgen hè.

    • + 0
    4 feb 2026 - 10:09
    The Wolf

      Posts: 31

      Wolff; "Max, I want you in my team"
      Max; "NO!"
      Wolff; "George iz ze best driver in ze world!"

      • + 2
      4 feb 2026 - 10:24
  shakedown

    Posts: 1.605

    Nodig om mee te doen? Nee. Daar hebben ze Verstappen niet voor nodig. Met Russel kampioen worden? denk dat dat alleen het geval kan zijn indien de Mercedes echt superieur is gedurende het seizoen.

    • + 0
    4 feb 2026 - 10:16
    HermanInDeZon

      Posts: 600

      Betwijfel eigenlijk of Mercedes daarvoor zo superieur moet zijn.

      Ik schat over een heel seizoen Russel sowieso hoger in dan Antonelli, Norris (Russel is sneller volgens mij), Piastri (die heeft na vorig jaar alles te bewijzen qua het een heel seizoen volhouden) en Leclerc (ik zie Ferrari eerlijk gezegd geen heel seizoen op hoog niveau presteren).

      Als Mercedes de beste wagen heeft of niet te veel moet onderdoen voor McLaren/Ferrari is voor mij Russell gewoon favoriet dit jaar ... allemaal in functie van hoe goed Red Bull is natuurlijk

      • + 1
      4 feb 2026 - 10:49
    shakedown

      Posts: 1.605

      Ik twijfel juist over Russell. Ik schat Norris, Piastri, Leclerc en zelfs Antonelli (op termijn) juist iets hoger in.

      Russell rijd erg goed het afgelopen laar. Maar ik heb juist het gevoel dat dit echt en maximale is wat hij in zich heeft. In de luwte, zonder druk, zonder kans op kampioenschappen, rendeert hij erg goed. En daar stopt het naar mijn gevoel mee. Ik zie Russell niet nog een stap maken en een jaar op kampioen niveau mee draaien.

      Norris heeft gepiekt, teleur gesteld en is uiteindelijk wel boven komen druiven. Dat geeft wel aan dat hij kwetsbaar is en blijft, maar overall heeft ie het wel gedaan.
      Kwa stabiliteit is er ruimte om nog een stap te maken. Of hij dat kan? Mijn gevoel zegt van niet, maar tegelijk heeft ie wel het kampioenschap binnen gehaald.

      Piastri idem. Hij heeft gepiekt en ook zwaar teleur gesteld. Maar overall heb ik het gevoel dat daar nog wel ruimte zit om te groeien.

      LeClerc moet zo snel mogelijk bij Ferrari weg. Ik heb het gevoel dat hij niet in staat is nog stappen te maken bij dat team. Het is er wel in, maar niet bij Ferrari., Waar wel? Geen idee. Audi? Aston Martin? Mercedes? Een andere omgeving en andere mensen kunnen hem in staat stellen zijn talent echt ten toon te spreiden. Het blijft bij Ferrari onder een deken verborgen lijkt het wel.

      Antonelli heb ik een enorm drijf zand gevoel bij. Bijzonder snel en groot talent. Maar de stap van aanstormend talent, naar een bijzondere rijder moet nog gebeuren. Dit wordt zeker een make it or breake it jaar. Mijn gevoel zegt dat hij dat kan en dan uiteindelijk een hoger, stabiel, niveau kan halen dan Russell. Maar besef ook dat het ook een teleurstelling kan worden.

      • + 0
      4 feb 2026 - 11:13
  mario

    Posts: 15.021

    Die discussie is vorig jaar ook al geweest, maar van de 3 top-teams waar Max naar toe zou willen heeft niemand Max echt nodig.... Ze hebben alle 3 al een top line-up... En gezien de salariseisen (is ook al eerder aan bod gekomen), hebben de meeste teams er al helemaal geen zin in...
    Het hangt er vanaf hoe RBR het dit jaar gaat doen en wat Aston Martin en Alpine eventueel kunnen laten zien, dan zou één van die teams een optie voor Max kunnen zijn...
    Ik weet het, er lopen een paar contracten af dit jaar (Lewis o.a.).... Maar zo te zien zijn ze allemaal nog happy bij die top 3 en die zullen dan misschien wel willen blijven waar ze nu zijn...

    • + 0
    4 feb 2026 - 10:41
  Ferdi12

    Posts: 874

    Als een team een superieure auto bouwt, dan hoeft er geen coureur van buitencategorie er in te zitten.
    Wel een top coureur, zie afgelopen seizoen. Russell hoort hier ook bij.

    • + 0
    4 feb 2026 - 10:44
  dutchiceman

    Posts: 5.548

    Das natuurlijk een hele simpele.
    Ja.
    Tuurlijk.
    Niemand is al Max.

    • + 0
    4 feb 2026 - 11:08

