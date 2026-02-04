user icon
Briatore legt uit waarom Alpine niet wil samenwerken met Ferrari

Briatore legt uit waarom Alpine niet wil samenwerken met Ferrari

Alpine heeft eind vorig jaar definitief afscheid genomen van de eigen Renault-motoren. De Franse renstal heeft gekozen voor een overstap naar Mercedes, en dat is voor het eerst in hun geschiedenis. Alpine-kopstuk Flavio Briatore legt uit waarom ze niet voor een deal met Ferrari hebben gekozen.

Briatore is al decennialang een bekend gezicht in de Formule 1. De Italiaan begon zijn F1-carrière in 1988 bij Benetton en speelde later een sleutelrol bij meerdere succesvolle projecten. Na Crashgate verdween uit de sport, maar nu is hij terug. Hij kreeg een adviseursrol bij Alpine, en vorig jaar na het vertrek van Oliver Oakes de touwtjes weer in handen. Hij drukt dan ook zijn stempel op het functioneren van het team. 

Alpine koos voor Mercedes-motoren

Alpine koos voor een motordeal met Mercedes, en liet Ferrari links liggen. De reden van Briatore is niet persoonlijk naar Ferrari toe, laat de Italiaan weten in een interview met Blick. "Er zijn geen excuses meer om niet te presteren. Ik wil dingen bespreken met de besten. Met de op één na besten? Geen interesse!" Briatore ziet in Mercedes dus de sterkste krachtbron. 

Cadillac heeft wel voor de motoren van Ferrari gekozen in het debuutjaar van het Amerikaanse team. Cadillac gaat eerst samen werken met de Scuderia en daarna met Amerikaanse partner General Motors. GM gaat de krachtbronnen voor Cadillac produceren vanaf het seizoen van 2029. 

Heeft Mercedes echt de beste motor?

Als het aan Briatore ligt is Mercedes het beste van het beste. Hij noemt de motoren van de Scuderia de tweede beste, maar heeft Mercedes daadwerkelijk de beste motor? De kans is aanwezig dat dat inderdaad zo is, want Red Bull maakt samen met Ford voor de eerste keer eigen motoren, Honda maakt voor het eerst motoren voor Aston Martin en het is ook de allereerste keer voor het Duitse Audi om een motor te produceren.

Voor Alpine is dit dus misschien wel de laatste kans die zij krijgen. Vorig seizoen was alles behalve optimaal voor het team en eindigde zij onderaan het constructeurskampioenschap met een groot gat naar de nummer negen toe. 

