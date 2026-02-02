Christian Horner lijkt de Formule 1 nog niet vaarwel te hebben gezegd. De voormalig Red Bull-teambaas hint openlijk op een comeback, terwijl hij in de wandelgangen nadrukkelijk wordt gelinkt aan Alpine en een mogelijk minderheidsbelang bij dat team.

Met Horner aan het roer beleefde Red Bull twee absolute glorieperiodes. De Oostenrijkse renstal veroverde acht wereldtitels bij de coureurs – vier met Sebastian Vettel en vier met Max Verstappen – en pakte daarnaast zes keer het constructeurskampioenschap.

Einde bij Red Bull

Toch kwam er afgelopen zomer een abrupt einde aan Horners tijd bij Red Bull. De 52-jarige Brit moest vertrekken na tegenvallende prestaties, in een periode waarin ook achter de schermen een politieke machtsstrijd woedde. Het management in Oostenrijk besloot in te grijpen en stelde Laurent Mekies, destijds teambaas van Racing Bulls, aan als opvolger.

Sindsdien bleef Horner grotendeels buiten beeld, maar tijdens de European Motor Show in Dublin liet hij zich opvallend open uit over zijn toekomst. “Ik heb het gevoel dat ik nog onafgemaakte zaken heb in de Formule 1”, aldus Horner, tegenover persbureau PA.

Alleen voor de juiste kans

Een terugkeer is echter geen doel op zich, benadrukt Horner. “Ik hoef niet per se terug te keren. Ik zou nu ook kunnen stoppen”, gaf hij aan. “Juist daarom ga ik alleen terug als het om de juiste kans gaat: werken met goede mensen, in een omgeving waar winnen centraal staat en die ambitie wordt gedeeld”.

Daarbij ziet Horner zichzelf liever als meer dan een passant. “Ik wil liever partner zijn dan simpelweg een ingehuurde kracht. We zullen zien hoe het loopt, ik heb geen haast en hoef niets te forceren”, klonk het.

Alpine op poleposition

Sinds zijn vertrek doen volop geruchten de ronde over een mogelijke comeback. Naar verluidt is Horner vanaf het voorjaar vrij om zich bij elk ander team dan Red Bull aan te sluiten. Omdat hij graag een vorm van eigenaarschap nastreeft, lijkt instappen bij een team dat (deels) te koop staat het meest logisch.

Alpine wordt daarbij genoemd als meest concrete optie. Minderheidsaandeelhouder Otro Capital wil zijn belang van 24 procent verkopen en zou de afgelopen weken contact hebben gehad met Horner. Tegelijkertijd sluit de Brit niet uit dat hij de ontwikkelingen richting 2026 afwacht, in de hoop dat er nog aantrekkelijkere kansen ontstaan.

‘Het is vleiend’

Horner bevestigt dat hij meerdere mogelijkheden verkent binnen de paddock. “Het is vleiend om in verband te worden gebracht met teams als Alpine, Aston Martin en Ferrari”, zei hij. “Het bijzondere is dat ik Red Bull op 8 juli heb verlaten en dit de eerste keer is dat ik echt met de media spreek”.

Volgens Horner gaat zijn naam inmiddels overal rond. “Ik ben bij elk Formule 1-team langs geweest, van de achterhoede tot het middenveld en de top”, vertelde hij. “Overal krijg ik dezelfde vraag: wat ga ik doen, waar ga ik heen? De realiteit is dat ik tot het voorjaar sowieso niets kan ondernemen, maar het is bijzonder om te merken hoeveel interesse er is”.