user icon
icon

Horner bevestigt: "Gesprekken lopen met meerdere Formule 1-teams"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Horner bevestigt: "Gesprekken lopen met meerdere Formule 1-teams"

Christian Horner lijkt de Formule 1 nog niet vaarwel te hebben gezegd. De voormalig Red Bull-teambaas hint openlijk op een comeback, terwijl hij in de wandelgangen nadrukkelijk wordt gelinkt aan Alpine en een mogelijk minderheidsbelang bij dat team.

Met Horner aan het roer beleefde Red Bull twee absolute glorieperiodes. De Oostenrijkse renstal veroverde acht wereldtitels bij de coureurs – vier met Sebastian Vettel en vier met Max Verstappen – en pakte daarnaast zes keer het constructeurskampioenschap.

Meer over Formule 1 Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

Lindblad erkent: "Red Bull Ford-motor loopt tegen problemen aan"

29 jan
 'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

'Verstappen weer in de problemen: Nederlander rechtdoor geschoten in Barcelona'

30 jan

Einde bij Red Bull

Toch kwam er afgelopen zomer een abrupt einde aan Horners tijd bij Red Bull. De 52-jarige Brit moest vertrekken na tegenvallende prestaties, in een periode waarin ook achter de schermen een politieke machtsstrijd woedde. Het management in Oostenrijk besloot in te grijpen en stelde Laurent Mekies, destijds teambaas van Racing Bulls, aan als opvolger.

Sindsdien bleef Horner grotendeels buiten beeld, maar tijdens de European Motor Show in Dublin liet hij zich opvallend open uit over zijn toekomst. “Ik heb het gevoel dat ik nog onafgemaakte zaken heb in de Formule 1”, aldus Horner, tegenover persbureau PA.

Alleen voor de juiste kans

Een terugkeer is echter geen doel op zich, benadrukt Horner. “Ik hoef niet per se terug te keren. Ik zou nu ook kunnen stoppen”, gaf hij aan. “Juist daarom ga ik alleen terug als het om de juiste kans gaat: werken met goede mensen, in een omgeving waar winnen centraal staat en die ambitie wordt gedeeld”.

Daarbij ziet Horner zichzelf liever als meer dan een passant. “Ik wil liever partner zijn dan simpelweg een ingehuurde kracht. We zullen zien hoe het loopt, ik heb geen haast en hoef niets te forceren”, klonk het.

Alpine op poleposition

Sinds zijn vertrek doen volop geruchten de ronde over een mogelijke comeback. Naar verluidt is Horner vanaf het voorjaar vrij om zich bij elk ander team dan Red Bull aan te sluiten. Omdat hij graag een vorm van eigenaarschap nastreeft, lijkt instappen bij een team dat (deels) te koop staat het meest logisch.

Alpine wordt daarbij genoemd als meest concrete optie. Minderheidsaandeelhouder Otro Capital wil zijn belang van 24 procent verkopen en zou de afgelopen weken contact hebben gehad met Horner. Tegelijkertijd sluit de Brit niet uit dat hij de ontwikkelingen richting 2026 afwacht, in de hoop dat er nog aantrekkelijkere kansen ontstaan.

‘Het is vleiend’

Horner bevestigt dat hij meerdere mogelijkheden verkent binnen de paddock. “Het is vleiend om in verband te worden gebracht met teams als Alpine, Aston Martin en Ferrari”, zei hij. “Het bijzondere is dat ik Red Bull op 8 juli heb verlaten en dit de eerste keer is dat ik echt met de media spreek”.

Volgens Horner gaat zijn naam inmiddels overal rond. “Ik ben bij elk Formule 1-team langs geweest, van de achterhoede tot het middenveld en de top”, vertelde hij. “Overal krijg ik dezelfde vraag: wat ga ik doen, waar ga ik heen? De realiteit is dat ik tot het voorjaar sowieso niets kan ondernemen, maar het is bijzonder om te merken hoeveel interesse er is”.

Larry Perkins

Posts: 62.842

[i] "Sinds zijn vertrek doen volop geruchten de ronde over een mogelijke comeback." [/i]

De naam van Malle Babbe ging ook in 't rond...

  • 1
  • 2 feb 2026 - 17:34
F1 Nieuws Formule 1 F1 Christian Horner Alpine

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.842

    "Sinds zijn vertrek doen volop geruchten de ronde over een mogelijke comeback."

    De naam van Malle Babbe ging ook in 't rond...

    • + 1
    • 2 feb 2026 - 17:34
    • koppie toe

      Posts: 5.122

      Ik hoorde het, daar bij dat kleine Cafe ....

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 18:27
    • Larry Perkins

      Posts: 62.842

      Krijg nou tieten!

      In het café van Frans Duijts & Django Wagner ging het ook al viraal...

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 18:36
    • koppie toe

      Posts: 5.122

      Dan is het echt groter dan alleen hier aan de haven.

      • + 0
      • 2 feb 2026 - 19:20
  • Ernie5335

    Posts: 5.761

    Ga toch lekker rentenieren man, je hebt genoeg geld van RB meegekregen...

    • + 0
    • 2 feb 2026 - 17:41

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Christian Horner -
  • Team -
  • Punten -
  • Podiums -
  • Grand Prix -
  • Land GB
  • Geb. datum 16 nov 1973 (52)
  • Geb. plaats Leamington Spa, Warwickshire, England, GB
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
show sidebar